На днях Высший совет национальной безопасности Ирана и Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявили, что получили секретные документы об израильских ядерных объектах и программах.

Иван Шилов ИА Регнум

Иранцы грозят в ближайшее время придать полученные данные огласке и тем самым положить конец концепции «стратегической неопределенности» («Амимут»), в рамках которой Тель-Авив не подтверждал, но и не отрицал наличие у него ядерного оружия.

Однако в Тегеране не считают зазорным с помощью досье попутно решить еще несколько тактических задач, связанных с ядерным сектором, но затрагивающих Израиль лишь косвенно.

Сильный резонанс

Несмотря на то, что полноценно верифицировать достоверность сведений Иран не спешит, примерное содержание своих «трофеев» он особо не скрывает. Так, в полученных иранцами документах, помимо общих сведений о состоянии и трендах развития израильского атомного сектора, якобы содержится информация о коммуникациях с американскими и европейскими профильными учреждениями, детальные расклады по последним контрактам.

Кроме того, «досье» приоткрывает завесу военного сегмента атомной программы — разъясняет примерное количество боезарядов в израильском арсенале и их типологизацию, содержит сведения о состоянии ракетной программы, имена ключевых ученых и посредников.

Также КСИР козыряет «дополнительными материалами» — видеозаписями с камер наблюдения на стратегических объектах Израиля суммарной продолжительностью в десятки тысяч часов, паролями от «закрытых цифровых сетей управления» и сведениями о секретных штаб-квартирах израильских спецслужб в разных странах Ближнего Востока. Все они были добыты параллельно с основным досье.

Министр разведки и национальной безопасности Ирана Исмаил Хатиб, который сейчас дирижирует информационной кампанией вокруг утечек, оценивает операцию как успешную.

Полученных данных, по его словам, оказалось достаточно, чтобы взять в прицел все ключевые объекты на территории Израиля и в случае внезапной эскалации нанести «хирургический удар» по арсеналам еврейского государства.

Шеф иранской разведки не упускает шанса при случае поиронизировать над несостоятельностью израильских визави из спецслужб. Пока они гонялись за «подсадными» агентами (под которыми, видимо, подразумевались завербованные КСИР химик-технолог Дорон Бокобза и пенсионер Эдуард Юсупов), кадровые иранские разведчики оставались в тени и смогли закончить начатое без значительных помех.

По степени резонанса нынешний скандал может превзойти утечки, полученные из досье Мордехая Вануну — израильского перебежчика, который в 1986 году раскрыл журналистам сведения о ядерной программе Израиля и ее военном компоненте.

Подсказки «из-за угла»

Некоторые выдержки из полученных секретных документов иранцы пытаются запустить в работу уже сейчас. Так, например, Тегеран публично бросил перчатку МАГАТЭ, обвинив его инспекторов в тайной многолетней работе на израильтян.

Ссылаясь на все то же тайное досье, иранские спецслужбы заявляют, что агентство в течение нескольких лет тайком сливало израильтянам отчеты по проведенным инспекциям, а также получаемые от иранских чиновников конфиденциальные данные — в первую очередь установочные данные ключевых ученых, занятых в ядерном секторе.

Те, в свою очередь, становились целями израильской разведки. Речь идет как минимум о десяти атомщиках, среди которых убитый в 2020 году Мохсен Фахризаде, которого считают «отцом» современной иранской ядерной программы.

Подобными «подсказками из-за угла», по мнению иранской стороны, МАГАТЭ сильно дискредитировало себя как международная организация и утратило статус «третейского судьи» в региональных отношениях в сфере мирного атома, превратившись в инструмент влияния в руках Тель-Авива.

Впрочем, МАГАТЭ пока пропускает критику Тегерана мимо ушей. Агентство продолжает придерживаться линии миротворца: выступает за скорейшую реанимацию «ядерной сделки» и требует от иранской стороны гарантий, что ее ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Игра на нервах

Несмотря на то, что с момента проведения (по заявлениям самих иранцев) главного этапа операции прошло уже несколько недель, Тегеран не спешит делать полученные сведения достоянием общественности.

Хотя интерес к досье, уже получившему в профессиональных кругах неформальное наименование «Анти-Амимут», активно подогревают как действующие политики, так и влиятельные «отставники».

Официальный Тегеран, судя по всему, пока пробует взять оппонентов «на испуг» и заставить их на нервах сболтнуть неожиданные подробности. Кроме того, с помощью «ядерного блефа» иранцы рассчитывают также укрепить свои позиции на ближайших раундах переговоров с США — намеченных на 12 и 15 июня соответственно.

В определенном смысле это даже удалось: после того как сведения о гипотетических утечках из Израиля стали достоянием западной общественности, президент США Дональд Трамп неожиданно призвал Израиль к переговорам с Ираном по гарантиям ядерной безопасности. Хотя до этого Белый дом предпочитал держать Тель-Авив на периферии взаимодействия по «ядерной сделке».

С другой стороны, тактика запугиваний и блефа, судя по всему, работает через раз. В Израиле тему «ядерных утечек» особо не комментируют — как и предполагает концепция неопределенности. Руководство «Моссада» также находится на своих местах, хотя премьер-министр Биньямин Нетаньяху, находящийся в конфликте с верхушкой национальных спецслужб, едва ли упустил бы возможность отправить оппонента в отставку под благим предлогом.

Ожидать, что нынешняя утечка положит конец израильской концепции «стратегической неопределенности», вряд ли стоит.

Хотя Тель-Авиву и придется серьезно перестраивать подход к обереганию своих ядерных секретов. Точно так же, как и после скандала с «досье Вануну» во второй половине 1980-х. В этом смысле можно сказать, что «Амимут» просто заходит на новый круг.

Правда, после нынешнего скандала «горячие головы» в Тель-Авиве на какое-то время остынут. По крайней мере, соблазна лезть на рожон и пытаться нанести упреждающий удар по иранским ядерным объектам точно поубавится.