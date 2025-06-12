12 июня вся страна празднует День России — праздник, который год от года становится всё дороже. Это не просто дата в календаре, это живое воплощение веры в Россию — страну с удивительной и великой судьбой.

Иван Шилов ИА Регнум

И напоминание о необычности нашей страны, где на огромной территории, охватывающей 11 часовых поясов, люди ощущают себя единым народом, объединённым любовью к Отечеству и общими мечтами о его будущем.

Гимн гордости

День России — это гимн нашей гордости за Родину. Мы гордимся её прошлым, настоящим и будущим одинаково искренне и глубоко. Было время, когда люди с теплотой вспоминали былые свершения, но с горечью смотрели на сегодняшний день. Теперь всё изменилось — современная Россия даёт нам равные основания для гордости за все времена.

И есть чем гордиться! Успехами на мировой арене — от космических программ до спортивных побед, от научных открытий до технологических прорывов. Динамичными переменами внутри страны — новыми дорогами и мостами, современными больницами и школами, развивающимися городами и сёлами.

И, конечно же, нашим главным богатством — ценностями, которые мы пронесли через века и которые сегодня служат нам надёжным ориентиром.

Российская национальная гордость имеет глубокие корни — она рождается из понимания того, чем уникальна наша Родина. А уникальна Россия прежде всего своей способностью объединять под одним небом множество народов и культур.

Россия — это огромный дом, где живут представители более ста народов и звучат десятки языков, где переплетаются различные культуры и традиции. Это не просто соседство — это настоящая семья.

Нашу модель межнационального согласия не встретишь больше нигде в мире. Здесь любовь к малой родине органично сочетается с преданностью большой России, а патриотизм объединяет людей поверх любых различий.

Единство стало особенно важным в непростое время, когда Россия столкнулась с серьёзными вызовами. События последних лет показали истинную силу российского народа.

Преодоление испытаний

В этот год — Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы — наша гордость обретает особую силу. Мы чтим поколения героев прошлого и склоняем головы перед подвигом современников, которые сегодня стоят на страже будущего России.

Участники специальной военной операции стали героями нашего времени, воплощением лучших качеств русского характера. СВО придала Дню России новое, более глубокое звучание. В противостоянии с неонацизмом мы защищаем не просто территории — мы отстаиваем право быть Россией, наш цивилизационный суверенитет.

Есть что отпраздновать сегодня: победы на фронте, невиданное прежде единство общества, устойчивость экономики под натиском санкций, успехи в науке и промышленности. Каждое из этих достижений — плод общих усилий, доказательство того, что вместе мы можем всё.

Испытания не сломили нас, а лишь укрепили веру в собственные силы и заставили яснее увидеть наши цели.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Празднование Дня России в Донецке

У нас есть День Победы — светлая память о триумфе. Есть День воссоединения Крыма — радость недавней победы. И есть праздник, устремлённый в завтра — День России.

Мы мечтаем о России великой и справедливой, комфортной и современной — стране равных возможностей для всех её детей. И Россию будущего предстоит построить нам самим, опираясь на прочный фундамент наших традиций и ценностей.

Эта устремлённость в будущее проявляется и в том, как меняется сам характер празднования: рождаются новые практики и ритуалы, которые делают праздник всё более живым и близким людям.

12 июня стал днём, когда каждый может открыто выразить свою любовь к Родине. По всей стране проходят торжественные шествия с триколором и патриотические мероприятия для детей, волонтёры раздают ленточки цветов российского флага, молодёжь устраивает творческие акции в социальных сетях. Люди делятся фотографиями родных мест, рассказывают истории своих семей, читают стихи о России.

Но за всеми внешними проявлениями стоит нечто более глубокое — осознание того, что значит быть россиянином в современном мире.

Россия как образ жизни

Быть россиянином — не просто иметь гражданство, это образ жизни, способ мышления, особое отношение к миру. Русский человек всегда отличался широтой души, готовностью прийти на помощь, умением находить красоту в простых вещах и надеяться вопреки всему.

Наша история полна примеров того, как в самые трудные времена русский народ находил в себе силы не только выстоять, но и подняться ещё выше.

Юрий Смитюк/ТАСС Празднование Дня России во Владивостоке

Удивительная способность к возрождению, к творчеству в самых сложных условиях — один из главных секретов русского характера. Мы умеем превращать препятствия в возможности, а вызовы времени — в стимул для развития.

Особый русский характер формировался веками, впитывая в себя опыт многих поколений. И сегодня он продолжает жить в наших современниках, ярко и по-новому проявляясь в молодёжи.

Если ещё недавно День России воспринимался ею как формальное мероприятие, то теперь всё больше юношей и девушек искренне участвуют в праздновании. Они организуют флешмобы, снимают патриотические ролики, участвуют в волонтёрских проектах.

Подрастающие россияне доказывают, что патриотизм не имеет возраста. Сегодня молодёжь видит в России не страну ограничений, а страну возможностей. Для них любовь к Родине — не ностальгия по прошлому, а вера в будущее, которое они сами и будут строить.

Наследие как живая традиция

День России наглядно показывает, насколько богато и разнообразно наше государство. От Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи — везде праздник отмечают по-своему, но везде он наполнен одним содержанием — любовью к Родине.

В каждом регионе есть свои особенности празднования. Но за всем многообразием стоит одно — желание людей выразить свою привязанность к родной земле и гордость за принадлежность к России.

Каждый регион вносит свой вклад в праздничную симфонию, создавая неповторимую мелодию национального единства. И эта мелодия звучит тем более торжественно, когда мы вспоминаем о том богатейшем культурном наследии, которое составляет гордость не только России, но и всего человечества.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Празднование Дня России в Новосибирске

12 июня — прекрасный повод о нем вспомнить. Русская литература, музыка, живопись, театр — всё это составляет золотой фонд мировой культуры. Имена Пушкина и Толстого, Чайковского и Рахманинова, Репина и Брюллова знают во всех уголках планеты.

Но наша культура не музейная ценность, застывшая в веках. Она живёт и развивается в творчестве современных художников, писателей, композиторов.

Каждый день в России рождаются новые произведения искусства, которые завтра станут классикой. Мы не застыли в прошлом, а динамично развиваемся, открывая новые горизонты.

Живая связь времён, органичное соединение прошлого и настоящего — одно из главных отличий российской цивилизации, которое прошло через века, сохранив свою уникальность.

Неизменные ценности

Сегодня стоит вспомнить о тысячелетней истории нашей земли, о бесчисленных поколениях предков, которые строили и берегли Россию. Цивилизации живут веками, передавая эстафету от поколения к поколению. Так и Россия проходит сквозь время, сохраняя свою душу и характер.

У нас есть свой, особенный взгляд на мир, собственный цивилизационный код. Мы всегда ставили общественное благо выше личного, считали служение Отечеству не тяжкой обязанностью, а внутренней потребностью. Этот код формировался веками и продолжает определять наш путь.

День России — торжество вечных ценностей. Патриотизм и единство, духовность и справедливость — вот что составляет основу нашего национального характера.

Роман Соколов/ТАСС Празднование Дня России в Краснодаре

Нас скрепляют крепкие семьи и честный труд, историческая память и готовность помочь ближнему. Принципы, проверенные временем, делают Россию державой, способной преодолеть любые испытания.

Именно эти духовные основы превращают нашу страну в сплочённую общность, которой не страшны никакие вызовы. В них — источник нашей силы и залог будущего. И именно они делают День России подлинно объединяющим праздником для всех россиян.

Возрождение России сделало и сам этот день символом национальной гордости — праздником, который собирает людей по всей стране, объединённых патриотизмом и верой в предназначение нашего Отечества.

Сегодня каждый из нас ощущает себя звеном в цепи поколений, участником большой истории, которая творится здесь и сейчас. В ней найдётся место для каждого, кто готов послужить делу процветания и величия России.

День России напоминает нам: мы не просто живём в одной стране — мы составляем единый народ, у которого общая память, общие ценности и общее будущее. И это будущее в наших руках.