Дистанционное образование. Именно так можно охарактеризовать нынешний конфликт по переписке между Россией и ФРГ. Конфликт, где россияне учат немцев истории и ответственности за свои поступки.

Иван Шилов ИА Регнум

Все началось 5 июля в Белом доме, где канцлер Германии Фридрих Мерц в отчаянных попытках понравиться Трампу заявил о том, что это Соединенные Штаты освободили Европу от нацизма, и что ключевым моментом этого освобождения стала высадка в Нормандии летом 1944 года.

Трамп (который, по всей видимости, не забыл ранее сказанные Мерцем оскорбления в свой адрес) прогиб не оценил и кольнул канцлера словами о том, что для Германии, мол, это было неприятным днем.

«Трамп любит такие вот издевательства», — объясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Не оценили высказывания и в Москве. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что Мерц забыл, «кто на самом деле освободил мир от нацизма». И добавил, что «это сделал советский многонациональный народ, заплатив высокую цену в 27 миллионов жизней».

Не Америка, потерявшая во всей войне менее полумиллиона человек и воевавшая в основном на Тихом Океане с японцами. Не Америка, которая пришла в Европу лишь к шапочному разбору в середине 1944 года, когда советские войска уже сломали хребет Вермахту. И не Америка, которая не брала Берлин.

Ну и, наконец, для прочистки памяти Вячеслав Володин предложил канцлеру проследовать в Бундестаг «для ознакомления с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке».

Также чтобы, два раза не писать, Володин обвинил Мерца в потворстве неонацистским силам и проведении антироссийской политики, а также обозначил некоторые последствия от подобных действий.

«Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, Вы сами понимаете», — объяснил спикер. И добавил, что Россия стоклновений не хочет — но если это произойдет, то она готова.

Мерц в ответ промолчал. Однако в дискуссию включилась его коллега по партии ХДС, по совместительству спикер Бундестага Юлия Клёкнер. Она высказала ряд тезисов, которые вызвали удивление у экспертов и вынудили Вячеслава Володина ответить еще и ей.

Так, например, она сказала, что Германия все правильно помнит. «Германский Бундестаг знает, что Германию от национал-социалистической тирании освободили вооруженные силы США, Франции, государств Содружества (имеется в виду Британское — прим. ред.) и тогдашней советской армии, включая многих украинских солдат», — заявила Клекнер. И в своем выступлении — номинально вроде как правильном — сделала целый ряд смысловых пробросов.

Во-первых, поставила главных освободителей — СССР — на последнее место. Позади даже французов, каковых в рядах вермахта воевало куда больше, чем в Сопротивлении и силах антигитлеровской коалиции.

Во-вторых, с пренебрежением заявила о главном освободителе. «Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить, это была Красная Армия», — заявил Вячеслав Володин.

В-третьих, Клекнер отдельно упоминала украинцев в рядах Красной Армии, состоявшей в большинстве своем как раз из русских. «Если идти до конца по этому пути, то давайте перечислим также белорусских, казахских, грузинских, армянских, азербайджанских, узбекских, киргизских и других солдат», — предложил Володин.

Однако Клекнер не случайно упомянула украинских солдат. Она фактически провела параллель между фашистской Германией и нынешней Россией.

«Тот, кто использует историю Второй мировой войны для оправдания агрессивной войны против своего соседа в нарушение международного права, оскорбляет память реальных жертв и извращает понятие освобождения», — заявила фрау Клекнер. Она добавила, что в Киеве сегодня «нет фашистского режима», и призвала Госдуму РФ «потребовать прекращения войны, которую ведет президент Путин, чтобы украинский народ мог жить в суверенитете, территориальной целостности, мире и свободе».

Однако на самом деле никаких параллелей здесь нет. В Киеве сидит нацистский режим, героизирующий нацистов (бойцов подразделений СС и карателей), ведущий нацистскую пропаганду против России, а также интегрировавший неонацистские структуры в свои вооруженные силы.

И Госдума — а также российские власти в целом — уже требуют прекращения войны, чтобы украинский народ мог жить в суверенитете, территориальной целостности, мире и свободе.

Вот только требуют они этого не от Путина, а от главы киевского режима Владимира Зеленского. Того, кто сдает украинский суверенитет (вводя частичное внешнее управление своего государства Западом), кто своими авантюрными действиями лишил страну части территории. Кто, отказавшись от переговоров в 2022 году, лишил ее мира. Ну и кто, наконец, лишил украинский народ свободы — в том числе свободы выбирать себе нового президента.

«Президентский срок главы украинского государства истек год назад, и его полномочия, согласно Конституции самой Украины и ряду других законов, должны были перейти Председателю Верховной Рады. В украинском законодательстве это четко прописано», — заявил Вячеслав Володин.

По его словам, никаких законных, конституционных способов продления полномочий президента Украины конституцией этой страны не предусмотрено, даже в условиях военного положения.

Но Клекнер это не смущает. Она воспринимает все претензии Володина как безосновательные угрозы. И, по ее словам, Бундестаг не запугать. «Мы в Германии твердо стоим на стороне демократии, свободы и самоопределения, против любой империалистической агрессии! Германский бундестаг не поддается запугиванию — ни в своей внешней политике, ни в своем историческом самосознании, ни в культуре памяти», — заявила она.

Однако ни Вячеслав Володин, ни кто-либо другой из российского руководства не собираются запугивать фрау Клекнер. Ей лишь напоминают исторический опыт Германии и призывают трезво оценивать последствия собственных действий.

Казалось бы, зачем много раз рассказывать Германии и ее политикам их собственную историю? Да затем, что как только они ее забудут, то внушат себе фантазии о своей невиновности за прошлые грехи и сразу их повторят.

«Немцы на самом деле хотели бы думать, что их освободили. Освободили от морока, который на них навели или от чего-то подобного. На самом же деле их деды и прадеды были нацистами, уничтожали людей в промышленных масштабах. И Гитлера они выбрали сами, демократическим путем. Поэтому им надо обо всем этом напоминать. Пока немцы будут помнить о своей ответственности, они вряд ли будут готовы воевать», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

А на войну их толкают. Те европейские политики, которые сейчас рассказывают об обязательном нападении России на Европу. Те самые, к которым и обращается Вячеслав Володин.

Рассказывающий, например, об ответах и ответственности за возможную передачу Украине ракет «Таурус», которые будут наводить и обслуживать офицеры Бундесвера. «То есть, немецкие ракеты будут бить по России и делать это будут немецкие офицеры. Таким образом, Вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией. У Вас есть на это мандат от немецкого народа? От Ваших избирателей?», — спрашивает он.

И остается надеяться, что вслед за Володиным эти вопросы фрау Клёкнер и ее начальнику герру Мерцу зададут сами немецкие избиратели. Которым пора уже переходить от дистанционного образования своих руководителей к электоральному.