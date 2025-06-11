На днях посол Израиля на Украине Михаил Бродский огорошил прессу неожиданными откровениями. Дипломат заявил, что зенитные комплексы Patriot, которые Тель-Авив получил от США в начале 1990-х годов, «теперь находятся на Украине» и участвуют в «защите ее неба».

Иван Шилов ИА Регнум

С учетом того, что все предшествующие годы Израиль держал дистанцию в украинском конфликте и публично уклонялся от военной поддержки Киева, заявление Бродского произвело эффект разорвавшейся бомбы.

И хотя израильский МИД довольно быстро «отыграл назад», назвав заявления посла «личными домыслами», вопросов к Тель-Авиву стало только больше.

Поставки Шредингера

Израильский оборонный сектор не впервые попадает впросак на украинском направлении — и в который раз по причине словоохотливости дипломатов.

Например, в январе 2025 года журналисты уже ловили Тель-Авив на попытках организовать поставки украинской армии трофейных вооружений российского производства.

Стрелковое оружие и боеприпасы (включая, например, ПТРК «Корнет»), захваченные израильской армией в ходе операций в Ливане и Газе, якобы предполагалось (после первичной сортировки в Германии) свозить в польский Жешув, а оттуда перебрасывать на Украину вместе с другими партиями иностранной помощи.

Столь большой крюк был нужен для того, чтобы Тель-Авив мог формально выполнять свои обязательства перед партнерами, официально не вступая в клуб оружейных доноров Киева.

Однако украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук, посвященный в детали схемы, вскрыл карты раньше, чем Тель-Авив успел поставить переправку оружия на поток. В итоге израильтянам, не желающим портить отношения с Москвой, пришлось срочно сворачивать еще не начатые кулуарные поставки и оправдываться в прессе.

Да и Бродский, основной «герой» нынешнего скандала, поднимает неудобную тему не впервые. Так, еще в августе 2024 года дипломат признался в одном из интервью, что в израильском правительстве «давно велись» разговоры о списании устаревших батарей Patriot с последующей передачей их Киеву.

Долгое время решение откладывалось из-за принципиального несогласия высокопоставленных силовиков — министра обороны Бени Ганца и начальника Генштаба Херци Ха-Леви. Однако после их отставок и последующего назначения на ключевые должности симпатизирующих Киеву «ястребов» формальные ограничения де-факто оказались сняты.

Время мены

На первый взгляд, гипотетическое решение Тель-Авива передать Украине свои ракетные комплексы выглядит нелогичным. Тем более что в условиях продолжающегося асимметричного конфликта с Ираном ослабление плотности «воздушного купола» может дорого обойтись стране.

Даже с учетом несколько возросших симпатий к Киеву в военных ведомствах Израиля местные силовики едва ли решились бы на риск.

Однако реальные причины подобной эскапады достаточно прозаичны: отдать Киеву старые комплексы Израиль надоумили США. Так, еще летом 2024 года стало известно о переговорах между Вашингтоном и Тель-Авивом о модернизации отдельных подразделений, оснащенных комплексами Patriot.

Согласно договоренностям, Пентагон брал на себя обязательства по замене от четырех до восьми батарей в случае, если Израиль будет готов передать списанные комплексы «третьей стране».

Финализировать договоренности не успели из-за смены президентских команд в США, однако сторонники Дональда Трампа, судя по всему, не отказались от идеи предшественников.

Тем более что в начале 2023 года США уже шли на хитрость и «выгодно выменивали» у аравийских монархий устаревшие «Пэтриоты» для последующей самостоятельной отправки на Украину. В то время как страны Залива формально оставались «над схваткой». Схема не сулила израильтянам больших рисков, зато обещала значительные дивиденды.

Некоторые контуры гипотетической сделки волей-неволей подсветил и Владимир Зеленский. За несколько дней до скандала он публично жаловался, что США, вопреки договоренностям с Киевом, «решили передать 20 тысяч ракет на Ближний Восток для борьбы с БПЛА-камикадзе».

Учитывая, что наибольший ущерб израильским объектам в ходе кратковременных стычек с Ираном нанесли именно беспилотники, конечного адресата стратегических поставок определить нетрудно. Массированные поставки расходников для борьбы с БПЛА вполне могли стать для Тель-Авива дополнительным стимулом к заключению сделки.

Однако преждевременный публичный триумф вновь испортил отдельным дельцам игру.

Право на ответ

Новый факт нарушения Израилем собственного «оружейного табу» не остался без внимания Москвы. В отличие от январского инцидента, когда о кулуарных поставках Тель-Авива через польский оружейный хаб можно было судить лишь по косвенным признакам, нынешний скандал воспринят жёстче.

Так, например, в парламентских кругах уже заявили, что Россия в ответ на создание условий для дальнейшей эскалации украинского конфликта вполне может вооружить «некоторые страны» на Ближнем Востоке, действуя по принципу «зуб за зуб».

И хотя сказано это было вскользь, без соответствующих полномочий и без упоминания потенциальных получателей адресной помощи, заявления вызвали нервозность у официального Тель-Авива. Наиболее перспективный партнер Москвы в регионе понятен и без дополнительных пояснений.

Лояльные оппозиционному лагерю израильские газеты даже потребовали от властей «немедленно и убедительно опровергнуть» факт поставок, а дипломата Бродского — показательно отстранить от дел. Дабы не углублять конфликт с Москвой и вернуться к прежнему статус-кво.

Однако пока власти не спешат слишком развивать спорную тему, ограничившись опровержениями по линии МИД. И отчасти такая стратегия тоже верна: излишне активные оправдания израильских чиновников вполне могут быть сочтены за признак лжи.