Оставила одного и ушла: в Серове Свердловской области мать закрыла годовалого ребёнка в машине. Вернувшись, она не смогла открыть замок и вызвала спасателей.

Иван Шилов ИА Регнум

На солнце автомобиль прогрелся до +50, малыш начал задыхаться, и, чтобы снизить температуру в салоне, пожарные поливали машину из брандспойта, а фельдшеры скорой успокаивали плачущего ребёнка. Выбить стекло машины хозяйка разрешила не сразу.

Не только американская трагедия

Смерть наступает быстро: воздух в машине на солнце может прогреться до 60 градусов всего за час, в тени — до 48. Тогда как необратимые изменения в организме взрослого человека, ведущие к смерти, появляются уже при 42 градусах. Тело ребёнка перегревается в 3-5 раз быстрее, и достаточно бывает 15 минут, чтобы малыш получил тепловой удар. Недостаток воздуха в салоне приводит к удушью, и даже открытое окно не спасает — ведь эффект парника сохраняется в любом случае.

В США ежегодно отмечается несколько десятков детских смертей от гипертермии в запертых автомобилях — и только в 17 процентах случаев родители делали это умышленно. В остальных случаях родитель не знал, что ребёнок остался в машине, а точнее — не помнил. Родители и в машине не выходят из рабочего общения, да и детские кресла устанавливаются так, что ребенок сидит лицом против хода движения (в России это правило обязательно только для детей до девяти месяцев) и не всегда оказывается в поле зрения отца или матери.

Пожалуй, самым резонансным случаем детской смерти в раскаленной машине стала гибель 21-месячного Димы Яковлева — псковского мальчика, уехавшего в новую семью в США в 2008 году. Через четыре месяца после того, как Дима Яковлев стал Чейсом Харрисоном, его новый отец оставил его в машине на несколько часов, будучи уверенным, что по дороге на работу завез его в детские ясли.

Майлз Харрисон мог получить до 10 лет тюрьмы за непреднамеренное лишение жизни, но был полностью оправдан американским судом.

Для наших законодателей именно это полное оправдание стало последней каплей в длинном ряду преступлений, совершенных американскими родителями против детей, усыновленных в России. До того случались и прямые убийства, и избиения, и половые преступления, и оставление в опасности; бывало, что, не справляясь с воспитанием иноязычного ребенка, усыновители просто сдавали детей на специальное исправительно-трудовое ранчо в штате Монтана.

«Закон Димы Яковлева», обозначивший приоритет внутреннего усыновления и запрещающий усыновление российских сирот гражданами США, вступил в действие 1 января 2013 г. Он сыграл важную роль в развитии новых форм устройства детей и разрушении интернатной системы призрения (сегодня более 90 процентов социальных сирот в России живут в замещающих семьях).

Но почему американский суд оправдал Майлза Харрисона?

Было доказано, что его подвела память: новоявленный отец еще не успел встроить ребенка в свою программу, еще не довел заботу о ребенке до автоматизма. Но вместе с тем важно и то, что для американского суда это была «обыкновенная трагедия» — рутинное дело.

Станет ли она обыкновенной и для нас?

Причуды памяти

По мере роста автомобилизации населения (сегодня — 331 легковой автомобиль на 1000 чел. против 249 в 2010 г.) растет и количество автомобильных инцидентов с участием детей. Забывание детей в машинах — не исключение. Правда, чаще всего они заканчиваются благополучно.

Пока москвичка по имени Наталья гуляла в парке Царицыно, ее 4-летняя дочь больше трёх часов сидела в салоне автомашины одна — это заметили проходившие мимо люди и вызвали полицию. К тому моменту, как девочку извлекли из «LADA Ларгус», мама так и не вернулась. Она забыла, сколько времени прошло.

Так что несколько «Дим Яковлевых» появились уже и в России.

В 2018 году в подмосковном Ступино мама пятилетнего Олега пошла устраиваться на работу на один из заводов, а машину припарковала у проходной. В процессе собеседования задержалась — прошло не 40 минут, как она предполагала, а три с половиной часа. За это время на солнце салон Kia буквально раскалился, малыш начал задыхаться и потерял сознание. К моменту возвращения матери он уже был мёртв.

Тем не менее эти случаи пока единичные. Что нужно сделать для того, чтобы они не стали рутиной?

Для начала — понимать, как это работает.

Американский специалист по исследованиям памяти Дэвид Даймонд, профессор молекулярной биологии, в своей статье о потерянных воспоминаниях пишет, что даже с ним произошёл такой случай — профессор припарковался у супермаркета, и уже почти закрыл машину, как жена напомнила ему, что внутри осталась двухлетняя внучка.

Проблема «синдрома забытого ребёнка» может коснуться любого: она связана не с нелюбовью родителей к детям и не с небрежностью в исполнении своих родительских обязанностей. Дело в нашем мозге.

Взрослый человек, родитель, планирует какие-то действия — пройти собеседование, доехать из точки А в точку Б, купить определённый набор продуктов. В этот момент он ведом своим «автопилотом».

И в списке действий нет пункта «забрать ребёнка», надо принудительно, усилием воли подключить его. Если этого не сделать, мозг забудет о ребёнке и будет считать, что он находится в безопасности. «Любой человек может забыть ребёнка в машине… Вы не можете спорить с функцией мозга», — утверждает профессор Даймонд.

Психолог и психотерапевт Татьяна Макел считает, что основная причина забывчивости родителей — трудоголизм и информационная перегруженность. Если внимание человека сосредоточено в момент выхода из машины на решении какой-то важной задачи, он вполне может забыть о ребёнке. Аналогично работает и погружённость в интернет-пространство, бесконечное использование гаджетов.

— Информационная перегрузка, или «информационный шум», создает эффект фрагментации внимания. Мозг, пытаясь обработать огромный объем данных, не успевает зафиксировать ключевые моменты и выстроить логические связи, что приводит к ухудшению запоминания. В результате мы помним лишь обрывки информации, а целостная картина ускользает, — говорит Татьяна Макел.

Стресс от информационной перегрузки провоцирует связь между тревожностью и запоминаемостью. Повышенный уровень «гормона стресса» — кортизола — нарушает процессы памяти.

— Тревожное состояние отвлекает внимание от текущей задачи, снижая концентрацию и способность к глубокому анализу информации, — считает психолог. — А человек, находящийся в состоянии тревоги, склонен к импульсивности.

Прежде чем закрыть — посмотри

С синдромом «забытого ребёнка» общество пытается бороться давно и разными методами.

Например, после того как родители, сотрудники NASA, оставили семимесячного младенца в машине и отправились на работу в полной уверенности, что он в детском саду, трое инженеров этой организации задались целью создать специальную сигнализацию. Её единственная цель — уведомить родителя, что он забыл ребёнка в авто.

Другое устройство (изобретенное, кстати, 12-летней девочкой из США) контролирует температуру в салоне автомобиля, когда в нём находится ребёнок. Если температура достигнет 39 °С, то устройство подаст сигнал бедствия родителям и экстренным службам.

Существует даже движение Look Before You Lock — просветительская кампания, цель которой — рассказать родителям, как не оставить детей и животных без присмотра в машине, особенно в жаркую погоду.

Активисты кампании, чтобы избежать трагедии, рекомендуют класть рядом с ребёнком в салоне автомобиля смартфон или папку с важными документами и клеить специальные маркеры на стекла.

Психологи предлагают дополнить эти меры мнемотехниками — специальными упражнениями для запоминания важных действий. Одна из них — составить чек-лист и заучить его.

Например, «ребёнок, ключи, сумка» — так, как мы обычно проверяем себя перед выходом из дома: «холодильник, вода, плита, форточка, дверь». Но есть и другие.

— Предлагаю использовать нетрадиционные методики — они лучше работают в режиме постоянного стресса и эмоционального напряжения, — говорит Татьяна Куфтарева, мнемотехник. — В первую очередь вы можете использовать эмоциональный якорь, какой-то предмет, который будет вам мешать и привлекать к себе внимание. Например, можно привязать на запястье пустышку, если у вас грудной ребёнок. Или какой-то детский брелок.

Можно писать на руке «напоминалки» — как мы делали в детстве: мы постоянно держим в руках смартфон, и, если на тыльной стороне ладони надпись, — мы её точно заметим.

Третий вариант — поставить будильник с собственным голосом: «Забери ребёнка из машины!» — или какой-то громкой, неприятно-тревожной мелодией.

И последний совет от специалиста: если ваша эмоциональная фокусировка на проблемах так высока, что вы можете не заметить брелок и надпись и проигнорировать крики будильника, попросите третьего человека — спокойного и собранного — спросить у вас, не забыли ли вы ребёнка.

Все эти несложные действия помогут избежать большой трагедии, которая сломает и исковеркает жизнь любой семьи.