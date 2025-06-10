После минувших выборов президентом Польши стал Кароль Навроцкий — кандидат от правоконсервативной партии PiS, с небольшим перевесом победивший во втором туре выборов.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Польши Кароль Навроцкий

Навроцкий — человек простой, поднимавшийся из самых низов и обладающий самым разносторонним жизненным опытом, что не может не привлекать к нему избирателей, придерживающихся националистической повестки и уставших от кандидатов, имеющих поддержку Брюсселя. Таких, как показали минувшие выборы, в Польше около половины населения.

42-летний Навроцкий, начинавший карьеру как боксер, футбольный ультрас и охранник в гостинице, по некоторым данным польских таблоидов, совмещавший основную деятельность с работой сутенера, спустя некоторое время сменил свою деятельность на более интеллектуальную.

Сперва, сообразно диплому историка, став директором Музея Второй Мировой войны в Данциге, а затем директором Польского Института национальной памяти — политически ангажированной организации, занимающейся адаптацией и пропагандой исторических фактов из истории Польши и сопредельных стран в угоду политической конъюнктуре.

Политик и историк, умеющий грамотно работать как головой, так и руками — кандидат беспартийный и политически неопытный.

Своим политическим ростом Навроцкий, несмотря на безусловную харизму и нежную любовь соотечественников в родном Данциге, обязан партии PiS, обеспечившей ему поддержку провинции и финансирование его избирательной кампании.

Скептики опасаются, что Навроцкий будет работать над тем, чтобы максимально осложнить деятельность евроцентричного премьер-министра Дональда Туска.

Однако политическая ситуация последних лет, когда кандидаты от совершенно противоположных политических лагерей занимали два высших поста в государстве и при этом государственный механизм, несмотря на некоторые осечки, функционировал в общем-то бесперебойно, вряд ли позволяет рассчитывать на апокалиптический сценарий для польской государственности.

Однако если правительство формирует внешнюю политику, политику безопасности и европейскую политику, президент может задавать тон и влиять на атмосферу в стране и во взаимоотношениях с другими странами.

Заклятые друзья

Избрание Навроцкого, скорее всего, будет иметь последствия и для канцлера Германии Фридриха Мерца.

Навроцкий явно смотрит на Германию с откровенным скепсисом и, как патентованный специалист в данной области, наверняка будет пытаться выстраивать отношения с западным соседом на основе неоднозначных аспектов польской национальной истории — Второй Мировой войны и страданий, причиненных немцами польскому народу.

С приходом в правительство Дональда Туска вопрос о €1,5 трлн немецких репараций, казалось, был снят с повестки дня, однако после нынешних президентских выборов их призрак вновь омрачает отношения Берлина и Варшавы.

Хотя корни вековой вражды между Германией и Польшей на самом деле уходят куда глубже. И в этом плане не стоит забывать ни войны Польского королевства с Тевтонским орденом, ни разделы Польши, в которых Пруссия также сыграла свою значительную роль.

Навроцкий наверняка будет критиковать польское правительство за то, что оно не включило в повестку дня требования о немецких репарациях, на которых были зациклены бывший президент Польши Анджей Дуда и серый кардинал польской политики Ярослав Качиньский,

В целом Навроцкий видит в Германии скорее соперника, чем партнера, как и весь национал-консервативный лагерь, который стоит за ним.

Хотя президент Польши имеет лишь ограниченные полномочия во внешней политике, медийно новый формальный глава государства может существенно осложнить жизнь евроцентричному правительству.

Премьер-министр Туск и его коалиция обвиняются национал-консервативной оппозицией в уступчивости по отношению к Германии.

Хотя Туск и сделал все возможное, чтобы противостоять этому имиджу после возвращения на пост в конце 2023 года, политический анамнез польского премьера делает его националистические потуги весьма опереточными в глазах избирателей, придерживающихся соответствующих убеждений.

Несмотря на то, что Туск всегда подходил к отношениям с Германией с точки зрения прагматичного сотрудничества, они не стояли на первом месте в списке его приоритетов.

Он не хочет показаться мягким по отношению к Берлину. Поэтому до сих пор в германо-польских отношениях так и не удалось добиться нового, динамичного начала.

Не произойдет этого и сейчас, поскольку Туск находится не в лучшем положении и может позволить себе выглядеть еще менее дружелюбным к Германии, чем раньше, чтобы не потерять очки внутри страны.

Он будет и дальше стараться последовательно отстаивать интересы Польши и в Европейском союзе, и в отношениях с Мерцем — будь то миграционная политика, климатическая политика или вопросы безопасности.

Братья навек?

Навроцкий призывает к решительной политике, направленной на оттеснение России и укрепление восточного фланга НАТО, в контексте чего краеугольным камнем является продолжение поддержки Украины.

И хотя в вопросах политики безопасности и своей основной геостратегической ориентации Навроцкий вполне соответствует польскому правительству, называть его лучшим другом Украины все же следует с некоторой долей осторожности.

Для Навроцкого прежде всего важен контекст совпадения интересов с восточным соседом с точки зрения истории. Польский президент не приемлет бандеровскую идеологию, играющую существенную роль в политике современной Украины и требует безусловного покаяния украинского руководства за Волынскую резню.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО Навроцкий также считает явно преждевременными: здесь тесно переплетаются и вопросы безопасности «восточного фланга» Европы, и интересы польских фермеров, которым приходится конкурировать с сельскохозяйственной продукцией с Украины.

Следует помнить, что именно фермеры составляют важнейший сегмент электоральной базы нового президента.

В вопросе поддержки украинских беженцев скептически настроен был даже основной конкурент Навроцкого на выборах — варшавский бургомистр Рафал Тшасковский, призывавший к отмене пособий для безработных украинцев.

Позиции же Навроцкого по этому вопросу куда более радикальна. Его жесткая риторика в отношении социальных льгот для украинских беженцев также отражает изменения в настроениях части польского общества. Оно хотело бы видеть больше благодарности и признательности со стороны Украины.

«Восточный вопрос»

Несмотря на воинственную риторику в духе старой Речи Посполитой, готовность с оружием в руках отстаивать европейские ценности на границе ЕС, а также систематическое увеличение военного бюджета, Польша, столкнувшаяся с необходимостью создания реально боеспособной армии, продолжает испытывать ровно те же проблемы, что и Германия.

И главная из них — качество человеческого материала. Настроения политических лидеров, пытающихся отыгрывать роль маршала Пилсудского, наталкиваются на категорическое нежелание большинства населения участвовать в военных авантюрах на Востоке.

Польское общество демонстрирует ограниченную готовность к активному сопротивлению в случае гипотетического столкновения с Россией. По данным социологического исследования, проведенного компанией IBRiS по заказу главной общественно-политической газеты Польши Rzeczpospolita, большинство опрошенных планировали бы избегать прямого участия в боевых действиях.

18,5% поляков готовы покинуть страну (в 2023 году — 16%), еще 14,1% попытались бы укрыться от боевых действий где-то на территории Польши (в Карпатских горах или в Мазурских болотах), и лишь 10,7% респондентов согласились бы добровольно вступить в армию, что на 5% меньше, чем в 2024 году.

При этом показательно, что около 25% опрошенных относятся к гипотетическому вооруженному конфликту на территории родной страны с легкой долей фатализма, заявив, что не будут делать ничего.

Часть граждан, реально близко к сердцу воспринявшая российско-украинский конфликт, отправилась на Украину в качестве добровольцев еще в 2022 году. По официальным данным, польские потери с начала конфликта на Украине составили немногим более 80 человек. По неофициальным — число польских «волонтеров», погибших на Востоке, уже превышает 2000.

Правда, не оговаривается, какую часть от этого числа составляют коренные поляки, а какую — натурализованные украинцы, получившие паспорта с белым орлом относительно недавно.

Как бы то ни было, опыт участия Польши в российско-украинском конфликте скорее негативно сказался на боевом духе новой Речи Посполитой. Бывшие польские добровольцы, уже повоевавшие в рядах ВСУ и вернувшиеся на Родину, принесли в страну атмосферу безысходности, царящую в украинских окопах.

Их рассказы, а также нагрузка на систему социального обеспечения из-за прибытия полутора миллионов украинцев, демпинг на рынке труда, возросший уровень уровень преступности, а также не всегда корректное поведение украинских беженцев на улицах польских городов — все это негативным образом сказывается на готовности поляков поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Официальная Варшава не может не учитывать внутриполитическую конъюнктуру. Тем более, что обращение правительства Польши к Еврокомиссии за разрешением на превышение бюджетного дефицита для наращивания военных расходов в ущерб социальным программам новый президент Навроцкий — явный евроскептик, наверняка будет использовать в качестве жупела в своей политической борьбе против премьер-министра Туска.

В свою очередь Туск, дабы купировать социальное недовольство, сгладить удар по собственному имиджу и выбить у Навроцкого из рук наиболее сильные аргументы, наверняка будет вынужден скорректировать свою позицию по урезанию «социалки» и заимствовать у конкурента некоторые элементы националистической риторики в стиле «Польша и ее интересы превыше всего».

А потому победа Навроцкого на президентских выборах для Украины скорее плохая новость. Как, впрочем, и для Германии.