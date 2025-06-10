Израильское общество столкнулось с новой угрозой. На сей раз никак не связанной с Ираном и другими членами «оси сопротивления».

Иван Шилов ИА Регнум Пострадавшие от насилия: Яэль Ариэль (справа), Яэль Шитрит (посередине)

3 июня в кнессете прошло резонансное слушание о «ритуальном насилии» над несовершеннолетними со стороны неназванных ультраортодоксальных сект.

Согласно опубликованной информации, массовое растление якобы имело систематический характер. В щепетильном скандале оказались замешаны многие известные фигуры, чьи имена не торопятся открывать прессе.

Кроме того, инцидент вынес на передний план углубляющиеся разногласия между различными политическими лагерями Израиля, попутно оставив перед власть имущими соблазн под благовидным предлогом «закрутить гайки» в отношении оппонентов из числа ревнителей веры.

Странные ритуалы

Основным двигателем скандала выступает общественница Яэль Ариэль, которая называет себя «жертвой систематического насилия на религиозной почве».

По собственным заявлениям Ариэль, она в течение 15 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны неназванных сектантов, что и побудило ее бороться за огласку скандала. Позднее к ней примкнули и другие жертвы со схожими историями.

Сама по себе тема для Израиля не нова — слухи о систематическом насилии с религиозным подтекстом в закрытых ультраконсервативных учреждениях ходят по стране уже не одно десятилетие.

Последний всплеск внимания к теме случился в минувшем апреле, когда популярная израильская газета «Исраэль хайом» выпустила большое расследование о случаях изнасилования несовершеннолетних в ортодоксальных общинах Израиля.

Причем, судя по некоторым пассажам, приведенным в заметке, речь могла идти о некоем централизованном движении, чьи приверженцы действуют по всей стране. Однако тогда сюжет, судя по всему, остался незамеченным.

Вернулись к нему только спустя два месяца — с подачи депутата Пнины Тамано-Шаты (коалиция «Защита Израиля»), организовавшей публичные слушания. И на этот раз воззвания жертв, судя по всему, достигли нужных ушей.

О «сектантском произволе» уже на следующий день написали почти все крупные СМИ страны, тем более что жертвы насилия в этот раз не скупились на детали. По их словам, в ритуалах с изнасилованием несовершеннолетних участвовали не только религиозные фанатики-маргиналы, но и представители светского мира — врачи, учителя, полицейские.

Упоминались и «бывшие и нынешние депутаты кнессета» — правда, обо всех говорили обезличенно и без предъявления прямых обвинений.

Зато порцию критики получили правоохранители — за бездействие и нежелание противодействовать сектантам, среди которых якобы немало влиятельных фигур.

Последнее, впрочем, явно было брошено на эмоциях: присутствовавшие на встрече представители спецслужб заверили, что делу давно дан ход и показания пострадавших «проверяются на самом высоком уровне». А непубличность работы продиктована стремлением не спугнуть ключевых фигурантов.

Как бы то ни было, если хотя бы половина из озвученного на слушаниях окажется правдой и детали дела будут преданы огласке, скандал станет одним из крупнейших в стране за последние несколько десятилетий.

Люди в черном

Скандал с сектантами хорошо ложится на другую линию раскола внутри страны — ухудшение отношений правящей коалиции с ультраортодоксами.

Правительство Биньямина Нетаньяху не оставляет попыток пополнить армейский оперативный резерв за счет призыва приверженцев консервативных религиозных течений (так называемых «харедим», которые сейчас от призыва освобождены) и тем самым повысить оперативные возможности армии.

Представители консервативного крыла в большинстве своем выступают против. Даже с учетом того, что возглавляемая премьер-министром партия «Ликуд» (основной разработчик инициативы) существенно смягчила букву предлагаемого закона.

Так, квота рекрутов была уменьшена до 4,8 тыс. человек в год (против 5,5 тыс. в изначальной редакции); власти также предложили сделать ее фиксированной, а не «индексируемой» от года к году. Предусмотрено значительное количество поблажек для консервативных новобранцев.

Однако даже при такой постановке вопроса инициатива встречается в штыки. Бывшие союзники Нетаньяху — в частности, сефардская партия ШАС во главе с Арье Дери — грозят добиться роспуска кнессета, а заодно и развалить правящую коалицию в том случае, если «закону харедим» будет дан ход.

Дамоклов меч

Хотя поборники прав «харедим» из числа депутатов формально не имеют связей с замешанными в скандале сектантами (и, более того, решительно осудили любое насилие над несовершеннолетними, обещая наказать виновных), скандал случился для них весьма некстати.

А причиной тому загадочный «список кнессета», в котором якобы содержатся данные замешанных в сексуальных скандалах политиков и которым козыряют некоторые охочие до сенсаций массмедиа.

Он вполне может стать удобным инструментом шантажа консерваторов — не столько по причине виновности последних, сколько из страха перед неизбежными репутационными потерями. Тем более что израильское общество последних лет крайне болезненно реагирует на любые скандалы, в которых замешаны священнослужители, и его будет легко вывести на нужные эмоции.

Даже если обвинения в итоге окажутся ложными, религиозные партии потратят время на защиту своей чести, дав оппонентам возможность закончить задуманные реформы. В окружении премьера об этом прекрасно осведомлены.

Однако превращать данный скандал в постоянное орудие давления на консервативное крыло сторонники Нетаньяху едва ли будут.

Тем более что дестабилизированный лагерь ортодоксов неизбежно потянет за собой и ультраправых «ястребов» — Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича — без поддержки которых правящая коалиция окажется на грани легитимности.

А это чревато новыми досрочными выборами, которыми не преминет воспользоваться набирающая силу оппозиция.

К тому же сам по себе раскол по религиозным линиям является для Израиля серьезным вызовом.

Нарушение баланса между ортодоксами и умеренными иудеями грозит быстрым распадом сложившейся в стране системы политических балансиров, обеспечивающей учет интересов основных слоев общества и, как следствие, устойчивость перед внешними и внутренними вызовами.

Оставить набирающих силу оппонентов в седле или собственноручно и с риском попытаться сломать устоявшийся баланс — в условиях противостояния с Ираном, когда любое недальновидное решение может сделать страну более уязвимой?

Для кабинета Нетаньяху вопрос пока остается преимущественно риторическим.