В США начались первые крупные беспорядки второго срока Дональда Трампа. Демократы уже давно искали повод, лишь бы запустить большую кампанию уличного протеста против новой власти.

Иван Шилов ИА Регнум

Сперва демократы выводили на митинги увольняемых госслужащих в Вашингтоне. Затем, в начале 2025 года, прокатилась серия нападений на автосалоны Tesla. Однако в итоге триггером для общественных волнений стал именно миграционный фактор.

Сразу после инаугурации команда Трампа поручила миграционной службе США начать массовые депортации нелегалов. Они даже назначили специального «царя» — главного ответственного за разрешение миграционного кризиса с особыми полномочиями.

В крупных американских мегаполисах прошли показательные рейды с поимкой мигрантов, в основном имевших криминальное прошлое.

Однако в целом число депортаций остаётся не на самом высоком уровне. За первые четыре месяца президентства Трампа удалось выслать из страны лишь около 50-70 тысяч нелегалов.

В ходе своей кампании действующий президент обещал депортировать миллионы мигрантов ежегодно, однако в реальности темпы депортации даже ниже, чем были, например, на первом сроке Барака Обамы.

Сказывается нехватка федеральных агентов и достаточного числа депортационных центров, а также отсутствие кооперации с властями демократических штатов и городов Америки.

Последние откровенно саботируют политику Трампа и запрещают местным правоохранителям как-то помогать арестовывать мигрантов. К тому же зачастую сложно убеждать другие страны принимать рейсы со своими мигрантами.

Пожалуй, главным последствием закручивания гаек в сфере миграции пока стало то, что число пересекающих границы США нелегалов резко упало. Оно обрушилось почти на 90% до минимальных значений за последние шестьдесят лет.

Показательные рейды запугали многих потенциальных мигрантов, которые теперь боятся незаконно пересекать границы Штатов. Однако это администрацию явно не удовлетворяет. Поэтому в последнее время Белый дом требовал любыми путями активизировать миграционные рейды.

Итогом стали протесты в Лос-Анджелесе, которые переросли в крупные беспорядки. Происходят они в основном в районах проживания мигрантов вроде Парамаунт. Там порядка 90% населения составляют латиноамериканцы, многие из которых — мигранты.

Участники погромов кидали булыжники в полицию и даже попытались взять штурмом здание миграционной службы, где держали арестованных нелегалов.

По чистой случайности паллеты с блоками, которые и разделывали на булыжники, были заранее расположены недалеко от федерального учреждения.

По традиции поджигали полицейские машины, а дополнительно мишенями стали электромобили-роботакси, чьи батареи очень долго горят. Калифорнийский хайтек не выдержал столкновения с суровой реальностью.

Администрация Трампа назвала происходящее иностранным вторжением и оккупацией Лос-Анджелеса, поскольку протестующие во время беспорядков активно размахивали флагами своих родных стран — Мексики, Сальвадора, Никарагуа, Гватемалы, Гондураса.

Впервые с 1965 года Белый дом задействовал силы нацгвардии для подавления беспорядков без одобрения местной власти. Более того, там грозятся отправить и регулярные войска, морпехов, что для США — событие беспрецедентное.

Республиканцы, очевидно, научены горьким опытом погромов БЛМ летом 2020 года, которые застигли их врасплох. Тогда на фоне политического паралича в Вашингтоне погромы продолжались на протяжении многих месяцев и накрыли все крупные мегаполисы США.

Теперь же Белый дом намерен сходу ответить очень жёстко, чтобы попытаться купировать начинающийся уличный бунт в зародыше.

Лос-Анджелес в своей истории уже переживал период военно-полицейской операции для борьбы с погромами. Это происходило в далёком 1992 году, когда афроамериканские районы города подняли восстание из-за скандала с убийством полицейскими чернокожего Родни Кинга.

Однако тогда местные власти подавляли беспорядки в кооперации с федералами. Сейчас же калифорнийские демократы попросту самоустранились. Они критикуют лишь действия Трампа, но никак не участников погромов.

Демпартия в очередной раз включила режим политического газлайтинга. Она пытается убедить американское общество в том, что протесты якобы носят преимущественно мирный характер.

С такими заявлениями выступает и губернатор штата Гэвин Ньюсом, и сохраняющая политические амбиции Камала Харрис. Они в полной мере транслируют методичку 2020 года, когда то же самое говорилось о погромах БЛМ.

В целом есть немало сходств между событиями пятилетней давности и тем, что происходит сейчас. В обоих случаях протесты видятся заранее организованными. К ним приложили руку всевозможные либеральные НКО и правозащитные организации.

Сейчас, например, этим занимается «Коалиция в защиту прав человека мигрантов», получавшая в эпоху Джо Байдена госфинансирование. Тогда она помогала нелегалам пересекать южную границу США и оставаться в Америке. Теперь организация поднимает привезённых ею же мигрантов на протесты.

Потенциал устраивать беспорядки длительное время действительно имеется, ведь за годы каденции Байдена в США, по разным оценкам, въехали пять-семь миллионов нелегалов. Это настоящая армия, часть которой вполне можно использовать для противоправных действий.

В одной только Калифорнии проживает два-три миллиона нелегальных мигрантов. Многие из них не питают никаких симпатий к своей новой родине и работают в связке с этническим криминалом и наркокартелями.

К тому же среди въехавших через открытые настежь границы нелегалов были замечены и сторонники террористических движений. Некоторые из них уже недавно «отличились» в ходе проходящих в США пропалестинских протестов. В дальнейшем они вполне могут пойти и на более радикальные действия, чем нынешние столкновения с полицией или поджоги машин.

Демократы надеются воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы сорвать реформы Трампа и подорвать его президентство. Однако долгий хаос в Калифорнии создаёт политические риски и для них.

Тому же Ньюсому или Харрис впоследствии придётся отвечать за всё, что происходило в их родном штате. Тем более что конфликт с Трампом может привести к тому, что Белый дом просто-напросто перекроет Калифорнии федеральные гранты. А речь идёт о 150 миллиардах долларов ежегодно.

Без федеральной помощи не получится ни восстановить Лос-Анджелес после недавних пожаров и нынешних беспорядков, ни достроить скоростную железную дорогу до Сан-Франциско, ни обеспечивать щедрую социальную помощь населению.

Даже с заоблачными налогами Калифорнии не удаётся сводить концы с концами: в текущем году дефицит бюджета штата составит десятки миллиардов долларов.

Команда Трампа же взяла на вооружение лозунг об «освобождении» Калифорнии и Лос-Анджелеса. С одной стороны, от мигрантов-погромщиков, с другой — от демократов у власти. Так что противостояние федерального центра и главного либерального штата Америки в условиях нынешних погромов будет только усиливаться, вопрос лишь в том, у кого первого сдадут нервы.

Для Белого дома же это означает переключение фокуса внимания с внешнего контура на внутренний. Теперь появляется удобный повод для обещанного вывода части войск из Европы. Их можно задействовать против мигрантов и для борьбы с картелями на южной границе США.

Это точно более популярно у республиканского электората, чем бесконечные заморские войны.