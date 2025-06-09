«Теневая война» между Ираном и Израилем набирает обороты. Не проходит и недели без разоблачения «шпионских скандалов» с участием иранских и израильских агентов влияния. То возникают, то затухают споры о триумфах и провалах спецслужб обеих стран.

Иван Шилов ИА Регнум

Между тем по мере развития противостояния Тегерана и Тель-Авива все отчетливей становится заметно, что стороны придерживаются разных тактик — но ни одна из них не позволяет свалить соперника с ног полностью.

Не только маргиналы

На первый взгляд складывается впечатление, что в «войне разведок» Иран уверенно ведет в счете. Только за последний месяц израильскими спецслужбами было арестовано, по разным данным, от пятнадцати до сорока агентов, работавших на Тегеран.

Причем большая их часть попадала в руки Общей службы безопасности (ШАБАК) уже после выполнения возложенных на них задач. Проактивное реагирование, которым долгое время козыряли израильтяне, дало сбой на иранской креатуре.

С течением времени Иран все больше склоняется к тактике множественных «булавочных уколов», провоцируя напряженность и новые линии раскола в израильском обществе.

Примечательно, что Тегеран в последнее время отошел от тактики сбора агентуры «из низов» и ведет дела не только с маргиналами, но и с различными «уязвленными» категориями израильского общества.

Например, в мае иранские спецслужбы завербовали ультраортодоксального еврея из Бейт-Шемеша (Иерусалимский округ) и использовали его для пропаганды среди консервативных иудеев Израиля.

Работа с ним также помогла иранцам усилить протестный фон вокруг деятельности ультраортодоксальной партии «Дегель ха-Тора», которая пытается развалить правительство и спровоцировать досрочные выборы.

Были также предприняты попытки взять в оборот членов семей удерживаемых в Газе израильтян, представителей религиозных меньшинств и общественных организаций.

С другой стороны, количество не тождественно качеству. Как правило, задачи, которые Тегеран ставит своим агентам, достаточно просты.

Например, сбор данных об общественных настроениях или расклейка агитационных плакатов. Ввиду этого эффект от разоблачения очередного «иранского супершпиона» постепенно стремится вниз.

Так, если в 2023 году израильские медиа следили за каждым шагом иранской «теневой армии», посвящая шпионским делам десятки статей и обзоров, то к середине 2025 года подобные новости передают едва ли не одной строкой.

Иранская агентура, за редким исключением, не блещет оригинальностью и работает шаблонно.

От этого пресловутые «булавочные уколы» получаются все менее и менее болезненными для Тель-Авива, однако все равно не проходят незамеченными.

Доктор двойного назначения

Израильские спецслужбы успевают наносить иранцам ответные пощечины. Редкие, но достаточно звонкие.

Тель-Авив делает ставку на «спящих» агентов, которые много лет находятся в системе управления противника и задействуются только в самых крупных операциях.

Один из примеров тому — арестованный на днях функционер «Хезболлы» Мухаммед Айюб, более семи лет сотрудничавший с израильтянами.

Айюб долгое время работал на руководящих должностях в больнице «Рагеб Харб», где проходили лечение руководящая верхушка «Хезболлы» и приглашенные ею иранские военные советники.

После он якобы перешел в военный сектор, где курировал в том числе развитие системы БПЛА. Последнее свидетельствует о значительном доверии со стороны руководства.

Уход в сектор беспилотной авиации, впрочем, не помешал ему поддерживать и расширять созданную в больнице сеть осведомителей.

Благодаря работе Айюба израильские силовики имели на руках исчерпывающие данные о состоянии здоровья большей части интересующих их фигур, а также имели возможность влиять на их самочувствие, например, через подмену препаратов.

Израильские медиа также включают Айюба в число активных участников знаменитой «пейджерной операции» в сентябре 2024 года.

Якобы его агентура заблаговременно испортила некоторые медикаменты, что спровоцировало рост летальных исходов среди пострадавших от атаки функционеров «Хезболлы».

Однако на поверку это оказалось простой газетной уткой, о чем позже сообщили и ливанская контрразведка, и представители минздрава.

Как бы то ни было, после ареста Айюба и его сообщников из «Рагеб Харб» эффективность ударов израильтян по позициям «Хезболлы» не слишком снизилась.

И это дало ливанцам основание полагать, что израильская агентурная сеть продолжает работать и имеет другие выходы в высокие кабинеты.

Внутри «Хезболлы» развернулась охота на ведьм. Контрразведчики движения проверяют даже самых лояльных и непоколебимо авторитетных, поскольку ни Айюб, ни другие задержанные агенты ранее не вызывали подозрений.

А пока все находятся под колпаком, планировать и проводить новые наступательные операции слишком опасно — велик риск, что детали плана попадут к израильтянам раньше, чем к непосредственным исполнителям. А это серьезно ограничивает возможности использования Ираном военного потенциала «Хезболлы» против Тель-Авива.

Новый баланс

Как ни парадоксально, но и израильская стратегия игры вдолгую, и иранская ставка на спринтерский бег за секретами дают примерно одинаковый результат. Ни одна из сторон пока не добилась в теневой войне абсолютного перевеса.

С другой стороны, стратегический интерес в продолжении такой борьбы сохраняется. Руками национальных разведок между странами формируется новый паритет и нащупываются наиболее чувствительные болевые точки.

Все это очень пригодится Тегерану и Тель-Авиву, когда конфликт в Газе потухнет и страны вернутся к привычному для них противостоянию «на дистанции».