8 июня на границу Брянской области и территорий, пока находящихся под контролем киевского режима, прибыли российские белые рефрижераторы. Внутри находилось 1212 трупов опознанных и идентифицированных украинских солдат — примерно 20% от того количества, которое Москва в ходе Стамбульских переговоров пообещала передать киевскому режиму.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«В настоящее время буквально через один час начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих в связи с тем, чтобы выполнить обещания российской стороны, которые мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле», — сообщил представитель российской переговорной группы, начальник управления Главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Александр Зорин.

Однако проблема в том, что это уже третья по счету попытка передать киевскому режиму тела погибших. Аналогичные попытки предпринимались 6 и 7 июня — однако ни тогда, ни сейчас Украина забирать своих солдат не спешит.

Руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов* вообще заявил о том, что обмен состоится лишь на следующей неделе, и что «одностороннее диктование параметров обменного процесса» недопустимо.

На самом же деле нет ни диктата, ни обмена. Погибшие украинские военнослужащие не являются для российской армии активом: российская сторона говорила лишь о выдаче тел — и о готовности принять столько тел погибших российских солдат, сколько Украина готова отдать.

Таким образом, есть лишь желание Москвы передать киевскому режиму трупы погибших украинских военнослужащих — и нежелание Украины своих солдат брать.

«Для Киева предложения России в одностороннем порядке передать 6000 тел погибших украинских 100 солдат стало полной неожиданностью», — объясняет бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Ведь сам фактпередачи тел нанесет огромный удар по украинской пропаганде, которая всячески демонизирует российскую сторону.

«Передача разрушит всю мифологию режима. Поэтому Украина и пытается исключить гуманную трактовку действий России за счет позиционирования происходящего как «обмен», — заявил ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Для подобной передачи не нужно согласовывать списки, находить какое-то количество убитых российских военнослужащих — достаточно просто приехать и взять своих бойцов. Однако Украина не берет и даже не готовится к тому, чтобы брать.

«Нет свободных мест в моргах, нужного количества рефрижераторов чтобы перегрузить такое количество тел — не говоря уже о том, чтобы провести генетический анализ», — поясняет глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Но очевидно, что украинская сторона не готовится потому, что ей трупы солдат не нужны.

Во-первых, потому, что единомоментная передача 6 тысяч погибших разрушит миф украинской пропаганды о том, что у них на войне погибло всего лишь 30 тысяч. Во-вторых, потому, что 6 тысяч номинально пропавших без вести превратятся в 6 тысяч официально погибших — а значит их семьям нужно будет платить по пятнадцать миллионов гривен (по 360 тысяч долларов). И в совокупности выплаты составят около 2 миллиардов долларов.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Именно поэтому украинские политики и журналисты сейчас заняты тем, что придумывают оправдания своему нежеланию забирать трупы бойцов ВСУ.

Так, например, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости сначала провести обмен пленными — при том, что списки до сих пор не согласованы. Кроме того, по словам Зеленского, нужно сначала до конца идентифицировать останки — по его словам, лишь 15% из них пока точно украинцы.

«Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться», — заявил он. Не пояснив, зачем россиянам отдавать своих и каким образом украинцы намерены идентифицировать трупы (ряд которых можно сейчас опознать только по найденным вместе с ними документами или через генетическую экспертизу) до их физического получения.

Ну и, наконец, власти говорят, что россияне приехали не просто не так, но и даже не туда. «Обнародованное врагом видео снято сегодня на территории России, не на месте и не в районе обмена», — говорит заместитель председателя украинского Координационного штаба Андрей Юсов, пресс-секретарь ГУР.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Но проблема киевского режима в том, что им не особо верят даже их западные медиа-адвокаты.

Если почитать достаточно куцую подборку статей западных СМИ, посвященной выдаче тел — например, редакционную статью CNN, которая не питает особой любви к России — то там нет никакой критики Москвы. Есть лишь описание четких действий российских властей по выдаче тел — и непонятные оправдания киевского режима, не желающие своих погибших солдат возвращать.

«Грамотным медийным сопровождением всего этого процесса мы привлекли внимание международных журналистов. Они присутствуют на месте потенциальной передачи тел, все видят — и задаются вопросом о том, почему Украина так себя ведет», — уверен Андрей Клинцевич.

По его словам, все выглядит как некий шантаж Украиной с помощью трупов украинских же солдат, которые российские власти должны постоянно подвозить к границе.

В ответ на этот шантаж Россия поступает единственно верным способом — если киевский режим не хочет возвращать семьям погибших близких, то Москва по крайней мере расскажет об их судьбе.

«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей», — заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он уже опубликовал у себя на странице личные данные 97 погибших украинцев. С источником их опознания (паспорт, именной жетон, личный номер и/или военный билет) и с номерами мешков, где их трупы лежат. Среди погибших есть как те, кто погиб недавно (например, в Курской области или под Селидово), так и те, которых нашли в районе Артемовска, освобожденного еще в мае 2023 году. То есть те, кто уже почти два года числится пропавшим без вести.

И, по всей видимости, эти 97 — лишь начало.

«Эта практика должна быть продолжена. И вообще если погибший украинский солдат идентифицирован, то его данные должны появляться на сайте для того, чтобы семьи знали судьбу своего близкого человека», — подчеркивает в беседе с ИА Регнум Спиридон Килинкаров.

Да, ожидать каких-то краткосрочных политических дивидендов от подобных акций не стоит.

«Конечно, это деморализующий фактор для военных на фронте. Они понимают, что в случае гибели станут ненужным отработанным ресурсом, не нужен. Их не вернут семьям, нормально не захоронят дабы потом близкие могли посещать могилы. Вместо этого просто закопают в лесопосадках, как диких животных», — говорит Андрей Клинцевич.

Однако, по словам эксперта, Зеленский настолько сейчас сдавил клешни репрессивной машины, что какие-то бунты на фронте не предвидятся.

Аналогичная ситуация будет и в тылу — никаких массовых протестов родственников погибших пока не ожидают.«У нас уже был прецедент. Когда Украина сбила самолет с живыми пленными, никаких активных действий со стороны членов семей, погибших мы не видели. Я никого не хочу в этом винить, потому что они находятся в условиях диктатуры режима Зеленского и у них очень ограниченный инструментарий для защиты собственных прав и свобод, но тем не менее», — напоминает Килинкаров.

Тем не менее, в долгосрочном плане гуманитарный шаг Москвы будет оценен самими украинцами. Которые увидят, что россияне уважают их погибших родственников (погибших в гражданской, как верно отметил советник президента РФ Владимир Мединский, войне русских против русских) больше, чем Киев.

А значит и процесс интеграции этих украинцев в российское государство после их освобождения пойдет гораздо быстрее.

*внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов