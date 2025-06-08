В Ленинградской области выпускница одной из школ Всеволожского района использовала «умные очки» для съемки заданий ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Видео с контрольными измерительными материалами (КИМ), включая уникальные номера и штрихкоды, попало в социальные сети.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным регионального комитета по образованию, результаты нарушительницы были аннулированы, а пересдача в резервные дни стала невозможной.

Согласно распространенной в медиа информации, девушка транслировала задания через очки со скрытой камерой, а ответы получала через наушник от помощников, которые решали экзаменационные задачи в режиме реального времени.

Статистика Рособрнадзора показывает, что случай с умными очками — лишь самый оригинальный случай в массовых попытках использовать на экзаменах разного рода гаджеты.

С начала основного периода ЕГЭ-2025 из экзаменационных пунктов удалили 483 человека. Среди технических средств, которыми пользуются нарушители, фигурируют микронаушники, умные часы с уведомлениями, традиционные мобильные телефоны. Но в ходу и «аналоговые» бумажные шпаргалки, которые остаются единственным способом списывания в туалетных кабинках — единственном месте, не покрытом видеонаблюдением.

При этом всего на участие в экзаменах зарегистрировано около 712 тысяч человек, что делает долю нарушителей относительно небольшой.

«Люди списывают всегда, и когда были традиционные экзамены, списывали ещё больше, — отмечает специалист по подготовке к поступлению в вузы Анастасия Слотина. — ЕГЭ всё-таки в этом плане более совершенная система, чем традиционные экзамены при вузах».

Организаторы экзаменов применяют комплексные меры безопасности: металлодетекторы на входе, глушилки электронных сигналов, видеокамеры во всех аудиториях и коридорах.

Однако случай с умными очками вызывает серьезные вопросы.

«Вся эта история для меня выглядит как какая-то показательная порка»,— считает Слотина. Ее скептицизм основан на техническом анализе: для работы умных очков требуется стабильное интернет-соединение, которое должно глушиться на уровне здания: «Почему интернет был доступен? Почему не работали глушилки? Почему металлоискатели не обнаружили наушник?»

В свою очередь Александр Лукичев, эксперт по образованию и бывший директор центра НТИ Министерства науки и ВО, в беседе с ИА Регнум также задался вопросом массовости подобных схем.

«Надо быть крайне некомпетентными проверяющими, чтобы допустить человека с таким арсеналом на экзамен», — говорит он. По словам эксперта, современные умные очки далеки от совершенства и требуют дополнительного оборудования, что делает их легко обнаруживаемыми при должном контроле.

Тем не менее факт попадания в кадр уникальных номеров КИМов и штрихкодов свидетельствует о том, что система защиты дала сбой. И высокотехнологичные помощники так или иначе найдут дорогу в экзаменационные аудитории, поскольку возможности техники развиваются стремительно, а сама она становится все миниатюрнее.

Плюс никуда не исчезает и человеческий фактор.

«История в том, что даже простые технические регламенты не выполнялись во многих регионах, во многих школах, — констатирует Слотина. — Насколько пристально и под лупой находятся московские выпускники, настолько халатно всё организовано в регионах».

Lenovo/Global Look Press

Но при этом никак нельзя игнорировать тот факт, что экзотические гаджеты — лишь следствие массового внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс.

«Даже мои дети-подростки очень часто используют ИИ-ассистента Алису в качестве помощника для решения своих проблем. И вместо того, чтобы подумать самостоятельно — спрашивают у Алисы, она подскажет», — отмечает Лукичев.

Современные школьники активно используют ИИ для написания рефератов, курсовых работ, решения домашних заданий. Нейросети становятся привычными инструментами, которые могут как развивать мышление, так и приводить к его деградации.

«Когда мы начинаем использовать искусственный интеллект и знания в режиме черного ящика, то есть просто получаем какой-то готовый ответ, совершенно не задумываясь — мы начинаем деградировать», — предупреждает специалист.

Различие между созидательным и деструктивным использованием ИИ лежит в области интерпретации полученной информации. Лукичев использует метафору молотка: «Когда молоток забивает гвозди — это полезный и очень нужный инструмент, когда им пробивают голову — это холодное оружие. От этого молоток хуже или лучше не становится».

Собеседники ИА Регнум сходятся во мнении, что проблема лежит не столько в технологиях и способах борьбы с ними, сколько в необходимости адаптации образовательной системы к новым реалиям.

Лукичев считает необходимым пересматривать сам формат ЕГЭ, предлагая вернуться к профильной ориентации: можно надрессировать ученика сдавать хорошо ЕГЭ, но это далеко стоит за пределами того, насколько хорошо он знает предмет. Контроль знаний должен осуществляться на том уровне, на котором учащийся планирует использовать предмет в будущем.

И, несмотря на риски, здесь потенциал для положительного использования технологий значительный.

Например, Слотина предлагает привлекать ИИ для проверки письменных работ. «Эксперты сами знают и рассказывают, что у них такой поток работ, что они пропускают самые банальные ошибки на «-тся/-ться» или там «жи-ши», потому что глаз замыливается», — отмечает она. ИИ также может помочь в проверке устных частей экзаменов по иностранным языкам, где традиционно наблюдается нехватка квалифицированных экспертов.

Лукичев прогнозирует появление нейропомощников, AR и VR-технологий в качестве привычных инструментов обучения. По его мнению, образование неизменно будет очень интерактивным, очень объёмным с точки зрения источников информации — клипы, ролики, онлайн-лекции, искусственный интеллект, VR, AR — всё это в одном флаконе».

Геймификация с использованием компьютерных технологий может сделать процесс обучения более вовлекающим и креативным, позволяя создавать виртуальные лаборатории и эксперименты без значительных финансовых затрат.

Так что история с умными очками в Ленобласти показала, как технологии уже стучатся в двери школ и аудиторий, и игнорировать это больше нельзя. Как считают эксперты ИА Регнум, важно научить молодежь применять новые инструменты «во благо, в сторону креатива», не теряя при этом способности думать своей головой.

Возможно, через несколько лет история с умными очками покажется такой же архаичной, как опасения по поводу калькуляторов в прошлом веке. Тогда тоже говорили о деградации навыков счета, но человечество научилось использовать вычислительные машины во благо.

Теперь очередь за искусственным интеллектом — научиться работать с ним, а не прятаться от него. Ключевая задача системы образования — не ужесточение контроля, а обеспечение равных условий по всей стране и эффективная интеграция в образовательный процесс новых технологий.