Гей-парад в Киеве, несмотря сначала на угрозы теракта, а затем на агрессивные действия националистов, всё равно состоялся. Только на этот раз организаторы решили мимикрировать под текущую обстановку, заявив, что на Михайловской площади, у главного храма политической ПЦУ, пройдет не марш, а «благотворительное собрание», где будут собирать деньги на дроны для широко известного ненаказанного убийцы, ультраправого русофоба, ручного пса СБУ и по совместительству волонтера Сергея Стерненко.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако оказалось, что это не гарантирует спокойствия и безопасности.

В назначенное время на площадь прибыли и противники ЛГБТ*, которые скандировали оскорбления и попытались перейти в атаку. В ходе драки с участием полиции один из оппонентов ударил полицейского по голове протезом руки, «причинив последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушибленной раны».

Участников стычки задержали, в отделении у них изъяли дымовые шашки и газовые баллончики, однако главное случилось: в 2025 году любители нетрадиционных ценностей впервые привязали череду своих мероприятий к православным праздникам.

Так, в самые важные для всех верующих дни — Страстную пятницу и Пасху в Киеве проводился фестиваль кино об однополых отношениях Sunny Bunny. А накануне великой Троицы вышиваночные геи и лесбиянки страны решили провести свой «КиевПрайд». И теперь это разрушительное для общества действо умело вписывается в общий политический контекст.

«Мы являемся частью мировой истории прайд-движения и следуем, соответственно, определенным форматам, которые являются принятыми в мировом и в европейском прайд-движении. Пытаемся их адаптировать к нашему контексту, к войне с Россией, которая является гомофобной как страна», — объясняла накануне мероприятия «соросятским» медиа глава ОО «КиевПрайд» Анна Шарыгина.

В рамках «КиевПрайда» в очередной раз поднимался вопрос о принятии двух законопроектов: о гражданском партнерстве (то есть однополых браках) и о преступлениях на почве ненависти, которые расширят права представителей нетрадиционных ориентаций. А свое право на такое расширение они мотивируют участием представителей ЛГБТ-движения в боевых действиях. Мол, «заслужили кровью».

То есть в украинский социум активно подсаживают вирусы морального разложения в виде гомосексуализма, трансгендерного перехода, ранней сексуализации детей, а затем и педофилии исключительно под видом борьбы за права и свободы человека. И не просто какого-то человека, а заслуженного ветерана: в украинских СМИ регулярно появляются интервью разного рода геев, рассказывающих о защите Родины.

Во главе этой, скажем так, отдельной колонны встал «ветеран», глава общественной организации «ЛГБТ-военные за равные права» Виктор Пилипенко. Как и положено, образцовый «патриот»: участник Майдана-2004 и госпереворота в 2014-м, работал переводчиком в посольстве Канады на Украине, якобы участвовавший в войне в Донбассе с 2014 года по 2016-й, а с 2022 года тоже якобы служащий медиком на фронте.

Но одновременно успевающий вести бурную общественную деятельность.

Его общественную организацию поддерживает Фонд содействия демократии посольства США на Украине. И под руководством Пилипенко на «Марше равенства» в 2019 году военные впервые вышли в форме отдельной группой, а в августе 2024 года в Киеве открылся хаб для военных ЛГБТИК+*.

Его главная задача — постоянно обеспечивать видимость специфических военных, подталкивать новые каминг-ауты, формируя в общественном сознании устойчивое понимание того, что носящие шевроны с единорогом не просто «нормальные», а (внимание!) после своей службы должны вернуться с фронта «в безопасную для них среду».

А еще что их очень много: Пилипенко озвучивал цифру в 100 тысяч человек «радужных фронтовиков».

При этом британское издание The Telegraph в одном из своих опусов в честь украинских воинов заявило, что армейское гей-сообщество в ВСУ составляет 50 тысяч человек. А когда вернувшийся из плена после позорной сдачи Мариуполя некий «азовец»** Фрост решил провести в соцсетях перекличку «голубых батальонов», отозвалось всего двое вояк-гомосексуалов — один солдат 100-й бригады и все тот же Пилипенко.

За эту акцию Фроста ЛГБТ-сообщества захейтили. Но в целом в их жизни мало что изменилось, поскольку для власти их наличие очень удобно и даже выгодно. Причину этого поясняет та же самая глава «КиевПрайда»:

«Если раньше под инклюзией все понимали исключительно деятельность не в пользу, а для формирования определенной среды для людей с инвалидностью, то сейчас этот вопрос рассматривается значительно шире. Перед Украиной, как перед страной — кандидаткой на вступление в ЕС, стоит требование по обеспечению недискриминации по признакам национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и тому подобное. Все это является частью нашего пути».

Украинское информационное пространство не помнит случаев, чтобы правозащитники из минобразования, МИД, МВД, минюста, парламентского комитета по вопросам свободы слова или любого грантоедского медиа заступились за права русскоязычного украинца, за права православных верующих, за права ценителя слога Пушкина, за права одессита, у которого украли памятник основательнице города Екатерине Второй.

Никого в стране не интересуют права на уважение к останкам погибших в Великой Отечественной войне и памятникам в их честь, равно как права тех, чьи взгляды идут вразрез с официальной точкой зрения. Нагло растоптаны права тех, чьи родные были массово казнены 2 мая в Доме профсоюзов. У тех, кто сидит за решеткой как политический узник, кого лишили гражданства, у кого конфисковали все до последней нитки, вообще нет никаких прав.

То есть ЛГБТ-повестка полностью заменила все остальные права человека на Украине, и наличие «безопасной среды» для них убирает необходимость создавать такую среду для всех остальных. Любое резкое словцо в их адрес представляется как нарушение конституции, ксенофобия, нарушение прав человека.

В защите ЛГБТ-сообщества на первых позициях мы видим все тех же реципиентов западной помощи, грантов от фонда Сороса, денег от всевозможных шпионских организаций а-ля USAID.

В кабинетах власти продвижением темы о «хороших, равных, таких же, как мы», заняты выкормыши фонда Сороса. К примеру, экс-министр образования Анна Новосад, которая, еще находясь на ответственном посту, вещала, что «в школе будут создавать гендерно нейтральную среду… Я точно буду делать все возможное, чтобы она такой стала».

В парламенте другая представительница соросовской среды, народный депутат от партии «Голос» Инна Совсун зарегистрировала закон о легализации однополых браков — и ее горячо поддержало не только министерство юстиции, но и министерство обороны. Вполне даже осознанно: одно время его спикером трудился американский трансгендер.

От его имени позицию сформулировал «ветеран» Пилипенко:

«Я бы сказал, что мы боремся больше даже не с гомофобией как таковой, а с вечным украинским ханжеством. И я бы хотел, чтобы украинская нация избавилась от этого качества и вернула себе лицо европейской свободной нации, преданной науке, правам человека, патриотической нации. Такой, какой мы и были в свое время — пока Россия не сделала нас своей колонией».

Хотя вряд ли найдется хотя бы один исторический источник, подтверждающий, что украинцы когда-либо в принципе были толерантны к содомии. И даже смазанная милитарно-русофобским вазелином «повесточка» входит в украинский социум с огромным трудом. Потому, что общество даже под колоссальным информационным гнетом не может принять, что права на Украине есть только у разного рода девиантов, а у нормальных людей в «европейской державе» своего места нет.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

**признан террористической организацией и запрещен в РФ