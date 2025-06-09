Зинаида Киприянова каждый день ждала известий от мужа.

Иван Шилов ИА Регнум

Ждет и сейчас.

30 марта 2024 г. при освобождении Новомихайловки штурмовая группа младшего лейтенанта Петра Киприянова (позывной Монгол) на трёх танках выдвинулась к опорному пункту противника. Его Т-54 подорвался на мине. Экипаж спешился на полностью заминированное поле. Несмотря на контузию и тяжелое ранение, Киприянов пошёл вперёд, пробивая тропу перед собой выстрелами из подствольного гранатомёта. Под его командованием бойцы захватили и смогли удержать важную позицию.

За этот бой он получил орден Мужества, но так и не успел уехать в отпуск к семье. Сперва был госпиталь, потом — новые битвы. А в сентябре 2024 г. Петр Киприянов погиб на поле боя под Константиновкой.

Так уроженец поселка Мохсоголлох стал одиннадцатым жителем Якутии, удостоенным звания Героя России за подвиги в СВО. В марте этого года Зинаида Киприянова получила медаль «Золотая Звезда» из рук президента Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

В беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой вдова героя рассказала о том, каким удивительным человек был ее муж и как она учится жить без него. А еще — о любви, которая «всему верит, всегда надеется, все переносит— и никогда не перестает».

Я умерла с ним в этот день

— Друзья, добрый день. Сегодня мы в гостях у семьи Героя России Петра Киприянова. Зинаида, что вы знаете о последнем дне жизни Петра?

— Он мне 14 сентября позвонил. У нас был День города, я была на празднике. Он написал, что идет в поход — так он боевое задание называл. Сказал, отзвоню, как вернусь. И всё…

28 сентября мне сообщили, что он погиб. Я до последнего не верила. Потом уже официальное письмо пришло из военкомата. Там уже было дословно написано, что под Константиновкой погиб мой муж. До сих пор не могу поверить. До сих пор жду от него сообщения или звонка.

— Когда он ушел на СВО?

— В октябре 2023 г. подписал контракт, в ноябре ушел.

— Расскажите, как вы познакомились?

— В 2012 г., на сайте знакомств.

— А почему он вам понравился? Наверное, не один он вам написал.

— Он мне отправил фото, тогда еще по MMS. Сообщение, да, понравилось. Начали общаться. Но мы думали долго, что мы родственники.

— Почему?

— Он спросил в сообщении, есть ли у меня в родне Киприяновы. Я говорю, да, у меня бабушка Киприянова. Оказалось, она удочерена была его прадедушкой, прадед ей дал свою фамилию. То есть мы родственники, но не кровные.

Выяснили, что в детстве мой папа был знаком с его дедушкой Петром. Мы ходили к ним в гости. Петя тогда маленький был, я тоже. Оказалось, мы вместе с ним играли во дворе. Потом он мне говорит: та девочка была ты? И вот спустя столько лет познакомились, получается.

— И вот вы через сколько дней увиделись после того, как списались?

— Мы через месяц встретились. Периодически стали видеться, через два года начали жить вместе. В 2017 году появилась наша дочь Даша. А 2021 году у нас родился сын…

— Которого мы сейчас выставили из студии, потому что это маленький моторчик. Он сносил все камеры и бегал тут, не переставая. Энерджайзер маленький.

— Артёма Петя назвал в честь своего лучшего друга. Он долго не верил, что будет сын, хотя на УЗИ все подтвердилось. Но он не верил, пока я не родила.

— А он очень сына хотел?

— Конечно. Первый его сын, такой долгожданный… Всё мечтал он его на рыбалку свозить, на охоту с собой взять. Ну, ребёнок пока маленький, говорю, пусть вырастет. Хотел из него мужчину вырастить, как и он сам.

— Не успел взять?

— Не успел.

— А зачем же он пошел на СВО, если у него родился долгожданный мальчик, воспитанием которого он так хотел заниматься?

— Ну, как он объяснил, что много друзей там у него. И братья там. Говорит, это мой долг — служить Родине. О контракте он мне сообщил уже после подписания. Поставил меня в тупик.

— Он боялся, что вы его сможете переубедить?

— Ну, ему дали время побыть с семьей. А подписав контракт, он мне сказал: назад дороги нет. Патриот он. Наверное, он боялся, что когда придут, вернутся ребята, которые приняли участие в таком большом деле, а он — воин, охотник в душе — в этом участия не принимал. Многие у нас тоже с Покровска ушли, поспорив с друзьями.

— А друзья, с которыми спорили, они-то пошли?

— Они здесь. Вот есть такие мужчины. И самые счастливые дни были у нас перед его отъездом. Он же периодически уходил на рыбалку, на охоту на несколько суток. А в эти дни он уходил на день, а ночью с семьей был. Видать, последние деньки хотел быть на реке.

— Он общался с природой? Разговаривал с ней?

— Да. Может, про себя и разговаривал. Любил природу, часто уходил в лес. Папа его приучил к этому с детства. Потом, когда он чуть-чуть подрос, он стал добытчиком в семье. Он ходил на охоту, приносил уток, еще будучи маленьким мальчиком, подростком. Ходил на рыбалку, часто с работы возвращался — и на реке рыбачил. Никогда с пустыми руками не возвращался.

— И это его такая тайная духовная жизнь была, когда он просто уходил на реку? А это вообще принято — или он в этом исключительный человек?

— Он скорее исключение. Мало таких, кто у нас любит рыбалку, охоту. Вот он любил. Он и собаку завел спаниельку, утятницу, чтобы с ней на охоту ходить.

— А собака как-то почувствовала, что хозяина нет?

— Да, скучает по нему. Когда шел видеозвонок оттуда, собака бесилась от радости. А потом, когда его не стало, скулила, выла под дверью. Было время. Сейчас она свыклась с этой мыслью, успокоилась…

— А вы нет?

— А я нет. Но еще очень мало времени прошло.

— А как у него на душе было, когда он туда приехал?

— Поначалу ему нравилось, видать. Довольный звонил. А потом, уже после задания, конечно, спустя время, уже глаза у него уставшие были. Домой хотел. И вот после этого последнего задания его должны были отпустить в отпуск.

— И вы готовились, да?

— Да, я его ждала с мая месяца. Каждый месяц ждала. Получается, до сентября.

— А он про войну вам что-нибудь рассказывал?

— Нет. Это же было секретно. Поначалу он мне отправлял видео с учений. В основном с учений. Как парней он учил. А так — нет, не рассказывал. Я знала, что ему там тяжело. Последнее время он перестал по видео звонить. Я уже понимала, что он уставший и не хочет, чтобы я его увидела и лишний раз переживала.

— Тяжелые, наверное, были штурмы, да? Или это была уже такая моральная усталость?

— Моральная усталость. Ему, наверное, было больно после видеозвонков. Когда видел детей, меня, потом, наверное, больше переживал. Из-за нас, скорее всего.

— А из-за вас он переживал, что вы можете одни остаться? Без защиты его?

— Скорее всего, так. Думал, как я тут с четырьмя детьми (у Зинаиды еще двое детей от первого брака. — Прим. ред.). Ты сильная, ты справишься, сказал он. Он, наверное, был уверен, что вернется. Поэтому так и сказал.

— А разве вы не сильная?

— Я вместе с ним умерла просто в тот день.

Приснился издалека

— Какая у вас была свадьба?

— У нас не было свадьбы. Мы столько лет с ним прожили просто гражданским браком. Нас как бы все устраивало. Я до этого была замужем и не очень хотела снова… Меня как бы все устраивало. Но он говорил: давай распишемся. А я: ну потом, потом.

Расписались перед его отъездом. Он сказал: нужно. Позвонил, как подписал контракт, говорит, давай приезжай в ЗАГС. А я готовила кушать, ждала его. Он мне говорит: всё, я тебя жду в ЗАГСе, давай быстрее приезжай. Я всё бросаю, в чём была, в том и поехала. Нас быстро расписали, даже без колец, без торжественной части. После этого побежали, купили кольца, всё, обменялись, приехали домой. Праздничный ужин был. Как-то все спонтанно получилось.

— Он вам не говорил, на всякий случай, как Артема воспитывать?

— Нет. Он сам хотел из него воспитать настоящего мужчину. Теперь я буду стараться, чтобы он вырос мужественным.

— А как мальчика мужественным воспитать?

— Ну, я, конечно, не смогу дать ему всего того, что дал бы папа. Водить его на охоту, на рыбалку. Нет, на рыбалку, возможно, буду водить. Петя меня приучил уже. Будем ходить с ним, когда чуть-чуть подрастет. Потом уже, наверное, сам приучится, будет бегать.

— Я думаю, что и медали, и орден Мужества тоже выполнят воспитательную работу…

— Да, будет сыну на что смотреть, на что равняться. Будет гордиться папой.

— Золотая Звезда Героя России — она принесла вам хоть чуть-чуть облегчения? Я понимаю, невозможно смириться, когда близкого человека нет. Но ведь важно, что его подвиг признан государством.

— Конечно, есть гордость за мужа. Но хотелось бы, конечно, чтобы он получил эту Звезду, будучи живым.

— Вам больно было узнавать о том дне 30 марта? Это же был день грандиозный для него. Столько страданий и мук от ранений — и все равно до вечера командовал, спасал ребят.

— Я знала, что ему очень тяжело. Этот бой он мне отправил по видео. Я пересматривала его несколько раз. Тогда я уже поняла, что это вообще как в фильме ужасов. Пересматривала несколько раз, просто сидела и плакала.

— А он уже был ранен и снял этот бой для вас?

— Да. Наверное, ситуация была такая, когда было непонятно, вообще вернутся они или нет. Это видео есть у меня. Его много транслировали по телевизору.

— Сыну покажете?

— Когда подрастет чуть-чуть, когда понимать начнет. Даша это видео видела. Оно у нее есть в телефоне.

— Как вы сказали детям, что папы больше нет?

— Даша ждала его, постоянно спрашивала, когда папа уже приедет. Она же знала, что он собирается в отпуск. Потом, когда мы остались вдвоем, я объяснила, что папа рядом, но он на небесах. Он всегда будет оберегать нас.

— Так и есть.

— Мне сейчас есть, конечно, для кого жить. Ради детей я живу. Держусь.

— Это лучший смысл жизни.

— Да. Буду стараться сделать то, о чем мы с Петей мечтали. Обеспечить детей. Чтобы после нас у них все было. В этом году хочу постараться построить дом на нашем участке.

— Петр хотел, чтобы Даша кем стала?

— Не знаю. Ему как-то было без разницы, кем станет ребенок. (Тут женщина обращается дочери Даше) Но, доча, кем хочешь стать? Полицейским или врачом?

— Вы будете сына учить охоте, рыбачеству? Или это будут мужчины из вашего рода делать?

— Дай Бог, чтобы дедушка его приучил. Я надеюсь. Надо, чтобы он похож был на Петю, конечно.

— Вот на эту речку будет ходить? Что там за рыба у вас водится?

— Щука, налим. Вкусная рыба. Рыбный пирог готовили, очень вкусный. Любили жареную рыбу. Он готовил уху.

— Кем работал Петр?

— Автомехаником в АО «Дороги Хангалас». Два года там проработал. А я пока по уходу сижу. Пока не работаю.

— Петр снится вам?

— Вот буквально сегодня он мне приснился. Видать, чувствовал, что мы про него будем говорить. Ничего не говорил, просто приснился где-то так вдалеке, но я чувствовала, что это он. Мельком-мельком.

— И вы часто смотрите в телефон, ожидая его?

— Да. И постоянно смотрю фотографии. Бывают такие дни… Видео вот пересматриваю.

— Вы вспомнили этого мальчика, с которым вы играли в детстве?

— Да. Артемка на него похож. Копия прямо.

— Что вы поняли про войну?

— Даже трудно представить, что там вообще творится.

Таких мужчин больше нет

— Что такое любовь?

— Я только с ним познала, что такое любовь. Это когда с полуслова даже понимаешь, даже говорить ничего не надо. Я уже знала по его лицу, по его мимике, что он что-то скрывает. Бывали такие моменты, что он что-нибудь скрывал от меня, свои проблемы какие-то, может, по работе, не хотел говорить. Я его просто чувствовала.

— Неважно, за сколько километров он находился на СВО от вас, вы же всё равно его чувствовали.

— Когда он уходил на боевое задание, были дни, когда он забывал написать. Или не было времени. Я понимала, если его нет на связи, он ушел на задание. Буквально каждые три дня бывали у них походы, дней по пять. Постоянно сидела с телефоном: ну когда же, когда ты выйдешь на связь? На пятый день, слава Богу, написал. «Привет, что, как дела? Я вот пришел с похода». Это был самый счастливый момент. Созванивались. Ну, это были короткие, конечно, звонки.

— А в последний месяц его жизни вы что ощущали?

— Просто подавленность. Я знала, что он что-то от меня скрывает и не хочет говорить. Я у него как-то спросила, говорю, ты что-то скрываешь? Он даже мне иной раз не говорил, что он в госпитале лежит. Потом написал. Говорит, я в госпиталь попал. Так-то, так-то, все нормально, не переживай. Я там уже себе, ну, как всегда, накручивала. Говорит, успокойся, говорит, все нормально. Но я-то чувствовала, что все же что-то…

А потом фотографию отправил, что у него глаз закрытый. Я говорю, что с глазом? Вот тогда он мне только признался, что осколок прилетел. Я подумала: ну, ослепнет. Нет, спасли глаз.

— Как вы думаете, почему украинцы так боятся якутов на войне?

— Потому что все охотники. Хорошо стреляют.

— Я знаю, что у вас даже там веточку ломать не будет правильно воспитанный мужчина, если ему эта веточка не нужна.

— Не будет. И Петр не стал бы. Они очень мужественные, они с детства приучены ходить в лес, охотиться, рыбачить. Спокойные, терпеливые. Выносливые.

— Задам странный вопрос. Если бы тогда, отвечая ему на сайте знакомств, вы бы знали, что полюбите этого человека, но вам придется потерять его, — вы бы все равно согласились? Пройти через эту боль, но узнать, что такое настоящая любовь.

— Да. Я просто знаю, что больше нет таких мужчин, как он. Зато дети есть.

— Зато дети есть, да. Вон Артемка рвется сюда. Зинаида, спасибо вам большое, что вы согласились со мной поговорить. Я знаю, что это не самый простой разговор, но я считаю, что люди должны знать о наших героях.

— Спасибо.