Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании предоставлять жильцам многоквартирных домов отчёт о деятельности по управлению домом. Начиная с первого квартала 2026 года УК, товарищества собственников жилья, жилкооперативы и другие специализированные потребительские объединения должны будут отчитываться о своей работе в едином стандарте.

Иван Шилов ИА Регнум

Информация будет размещаться в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ или региональной информационной системе в автоматизированном режиме.

Инициатива, как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, направлена на защиту прав жильцов многоквартирных домов. По его словам, только за прошлый год в парламент поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг. Большинство обращений носили коллективный характер, что говорит о системных проблемах в отрасли.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, заключались они в том, что Жилищный кодекс РФ обязывал управляющие организации ежегодно отчитываться о выполнении договора, но форму такого отчета не предлагал. В подзаконных документах тоже никаких подробностей не содержалось.

После внедрения ГИС ЖКХ формы ежегодной отчетности регулировал только общий приказ Минсвязи и Министерства строительства и ЖКХ России, которые перечисляют информацию, которая должна быть размещена в информационной системе. А разобраться в ней обычному гражданину очень сложно, что и являлось почвой для злоупотреблений со стороны руководства управляющих компаний.

Как уточнила в беседе с ИА Регнум юрист правового центра «ЮСТ» Людмила Шмагина, только в их компанию с 2024 года обратилось около 150 граждан с претензиями и жалобами на работу УК.

«Раньше управляющие компании тоже составляли отчёты, но делали это в произвольной форме. Теперь отчёты должны составляться строго по стандарту Минстроя. Они должны содержать данные о проведённых работах и состоянии дома», — объясняет юрист.

Главное преимущество нововведения заключается в том, что управляющие компании больше не смогут поворачивать ситуацию в свою пользу, представляя любую ситуацию так, как им выгодно. Единая форма отчёта позволит собственникам видеть, куда идут их деньги и на что они были потрачены.

«Если управляющая компания произвела ремонт, она должна известить об этом собственников, чтобы они посмотрели и утвердили составленный акт. В этом и заключается суть единого стандарта»,— подчёркивает Шмагина.

Новый закон существенно упрощает процедуру контроля, УК больше не будет выгодно делать простые отписки, благодаря стандартизации и открытой форме отчетности увиливать станет сложнее. Как уточняет юрист, если произошло нарушение, уже не потребуется такая бюрократическая волокита и может не понадобиться помощь юриста — а это дополнительные расходы.

«Думаю, этот закон избавит собственников от лишних трат, потому что можно будет обойтись претензией к управляющей компании, которые будут реагировать более добросовестно, иначе им придётся из своего кармана платить предусмотренные Роспотребнадзором внушительные штрафы», — говорит Шмагина.

Одним из ключевых нововведений станет обязательное размещение отчётов в открытых источниках. Управляющие компании должны будут публиковать информацию на своих сайтах, что обеспечит прозрачность их деятельности. И каждый сможет ознакомиться с тем, что они делают.

В свою очередь Олег Савельев, председатель совета жилого дома в московском районе Свиблово, в беседе с ИА Регнум рассказал, что ключевую роль в эффективности нового закона сыграет и активность самих жильцов.

«Нормальная управляющая компания перед запросом любого совета и председателя дома отчитывается в любой конкретный момент. Я мог набрать свою управляющую компанию, сказать: «Я хочу увидеть все статьи расходов, понять, из чего у нас остаток формируется». И они спокойно мне высылали отчёт», — рассказывает Савельев.

По его мнению, проблема не столько в отсутствии отчётности, сколько в пассивности собственников: без системы внутреннего управления домом, без самоуправления эти отчёты смысла не имеют. Прислали цифры — дальше что?

Председатель совета дома приводит конкретный пример эффективного взаимодействия с управляющей компанией.

«В работе с частной управляющей компанией мы имели 200–300 тысяч в год экономии. Они к нам обращались: «У нас экономия от бюджета содержания — не было аварий, не было того-сего. Давайте купим новые плафоны, коврики, постелим плитку где-то». Такой подход демонстрирует, как правильно организованная отчётность может работать на благо жильцов, обеспечивая не только прозрачность расходов, но и возможность направить сэкономленные средства на улучшение общего имущества»,— рассказывает Олег.

Собеседники ИА Регнум сходятся во мнении, что эффективность нового закона будет зависеть от практики его применения. Людмила Шмагина подчёркивает, что потребуется время, чтобы увидеть, как закон покажет себя, что называется, на земле. Тогда уже и сделаем окончательные выводы.

Олег Савельев более осторожен в оценках, по его словам, «пусть будет закон — какие проблемы, нормально. Только этот закон действует в режиме, когда важно сохранить активное самоуправление в домах».

Анализируя потенциал нового нормативного акта, можно сказать, что введение стандартизированной обязательной отчётности для управляющих компаний должно стать большим шагом в сторону повышения прозрачности и качества жилищно-коммунальных услуг.

Безусловно, многое будет зависеть от активности самих жильцов и эффективности работы советов домов. Как показывает практика, наиболее успешно система работает там, где собственники принимают активное участие в управлении своим домом и контролируют деятельность управляющих компаний.

Первые результаты применения нововведений, вступающих в силу с 1 сентября, станут очевидны в 2026 году, когда будут сданы отчеты уже по новым требованиям. До этого времени у всех участников рынка — управляющих компаний, советов домов и собственников — есть возможность подготовиться к работе в новых условиях.