Бояре дерутся, у холопов соцсети полыхают — именно под таким девизом многие журналисты активно отрабатывают масштабную перепалку между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.

Иван Шилов ИА Регнум

Были упомянуты и потенциальные расторжения госконтрактов, и список педофилов, и помощь в занятии президентского кресла, а под конец даже мемы мелькнули.

Однако приведет ли это к чему-то серьезному? Давайте разбираться.

Слово за слово

Илон Маск вынес ссор из избы первым.

Он раскритиковал законопроект республиканцев, касающийся бюджета и налоговых льгот. Проект, под специфическим названием One Big Beautiful Bill предполагает увеличение потолка госдолга до четырех триллионов долларов, отменяет налоги на чаевые и оплату сверхурочной работы, а также продлевает налоговые послабления.

Начал Маск с малого.

28 мая он заметил, что принятие такого закона может привести к росту дефицита бюджета; 3 июня на своей странице в запрещенной в РФ соцсети X назвал законопроект «мерзким» и «отвратительным»; 5 июня он назвал принятие закона безумием.

В этот момент Дональд Трамп наконец добрался до своих соцсетей — только не X, а Truth Social — и отбросил политес, написав, что Илон умолял его о помощи «на коленях», сейчас несет откровенную чушь и что без Трампа все компании Маска «умерли бы».

Еще через полтора часа Маск обновил страницу и осчастливил общественность скрином старого поста Трампа с мемом о его связях с Джеффри Эпштейном и припиской, что хотел для Америки разумного лидера, а не культ личности.

Помимо этого, Маск стал утверждать, что без его помощи Трамп проиграл бы выборы

В ответ американский лидер сообщил публике, что самый простой способ сэкономить деньги в бюджете — миллиарды и миллиарды долларов — это «прекратить государственные субсидии и контракты Илона». Трамп выразил удивление, что Байден этого не сделал раньше.

После этого Маск предложил создать новую политическую партию, которая будет представлять интересы 80% среднего класса США, а потом и вовсе ляпнул, что президент не обнародовал файлы по делу Эпштейна, потому что сам есть в списке клиентов знаменитого сводника и педофила. И пожелал Трампу хорошего дня.

В разгаре ночной перепалки Маск также пригрозил приостановить работу космического корабля Crew Dragon — на фоне давления со стороны федеральных властей. Его заявление последовало сразу после слов Трампа, который пообещал отменить государственные контракты Tesla и SpaceX. Таким образом Трамп ответил на раннюю критику Маска о неэффективном расходовании федеральных средств.

По словам техномиллиардера, если политическое давление со стороны федерального правительства усилится, он может временно «законсервировать» Crew Dragon, что фактически остановит поставки экипажей и грузов на МКС — то есть сорвет одну из ключевых задач NASA.

Однако ситуация неожиданно разрешилась благодаря комментарию пользователя под ником Alaska, чей аккаунт насчитывает всего 184 подписчика. Он написал: «Жаль наблюдать за этой перепалкой. Вы оба выше всего этого. Остыньте и сделайте паузу на пару дней».

Через 11 минут Маск ответил, назвав совет «хорошим» и пообещав не выводить Dragon из эксплуатации.

В чем же дело

Инвесторы за перепалкой следили явно с волнением.

Уже к утру акции Tesla отметились рекордным с 2020 года падением — на 14%. Рыночная капитализация компании сократилась на 152 миллиарда долларов, а личное состояние Маска — на 34 миллиарда.

В медиа же начали проникать слухи о том, что послужило истинной причиной цифрового скандала между двумя бывшими союзниками.

По мнению одних, Маск изначально вызверился из-за законопроекта, который сокращал налоговые льготы на электромобили — это напрямую затрагивало Tesla. Компания Маска пыталась сохранить льготы и потратила не менее 240 тысяч долларов на лоббирование нужного решения, но безуспешно.

Кроме того, Маску ну очень не нравились скандальные торговые пошлины, подрывающие отношения с Евросоюзом и накладывающие негативный отпечаток на бизнес.

Илон Маск занимал в Белом доме статус «специального государственного служащего». По некоторым данным он попытался остаться в этой роли дольше положенных по закону 130 дней, не оставляя бизнес-процессы и не принимая на себя связанные с должностью ограничения. Однако действующая американская администрация, якобы, в этом ему отказала.

Также появляются слухи, что Илон Маск хотел, чтобы Федеральное авиационное управление США использовало спутниковую систему Starlink для национального управления воздушным движением, но администрация отклонила и эту идею, сославшись на потенциальный конфликт интересов.

Кроме того, несколько дней назад Дональд Трамп неожиданно снял кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Айзекман считается человеком из окружения Маска и тот активно продвигал его на эту должность.

Впрочем, есть и эксперты, которые полагают, что две личности такого масштаба как Маск и Трамп просто не могли не поссориться.

Впервые они это сделали еще во время первого президентского срока Трампа, в 2017 году, когда США вышли из Парижского соглашения по климату. Тогда Маск заявил, что подобное решение вредит планете и демонстративно покинул два консультативных совета при Белом доме.

Непредсказуемость и нежелание соблюдать принятые в Белом доме условности — особенно субординацию — Маск сделал частью своего имиджа, однако с их же помощью завоевал активную нелюбовь со стороны отдельных политических группировок внутри Республиканской партии.

Либертарианские взгляды Маска тоже создавали в отношениях с политиками-консерваторами определенную напряженность, а неуемное желание продвигать свои идеи первым лицам в обход положенного коридора согласований лишили его дополнительных контактов, которые могли бы помочь разрешить ситуации по типу нынешнего скандала.

Варианты есть

Дональд Трамп уже возвестил в СМИ о том, что не особо заинтересован в разговоре с Илоном Маском, так как считает, что тот «потерял рассудок».

Тем не менее, возможность, что данный конфликт удастся потушить, все же существует.

Окружение Трампа уже обрабатывает благосклонные медиа, скармливая им инсайды на предмет того, что Трамп «достаточно спокоен» и не слишком-то злится на Илона Маска.

Кроме того, крутые ссоры такого уровня могут толкнуть техномагната в объятия конкурентов из Демократической партии — ее представители уже ухватились за сообщение о присутствии Трампа в списке Эпштейна и начали заявлять требования к федеральным властям начать публиковать спорные файлы и объяснить все задержки.

«Подарить» Маска Демпартии республиканцы в своем нынешнем состоянии просто не могут себе позволить — большая часть нынешних космических инициатив США и военных проектов плотно завязана на компаниях Маска и не может быть быстро заменена.

Однако восстановления прежних отношений между «бонзами популизма» ждать пока все же не стоит.

Другое дело, что Илон Маск может прийти в себя, отключить поток оскорблений в адрес команды Трампа и попытаться выбить для своего бизнеса хоть какие-то льготы. Получится ли у него?

Вполне вероятно, но явно не в таких объемах, в каких Маск прогнозировал для себя изначально — и вот здесь Дональд Трамп и Ко как раз оказываются в выигрыше.