Новоиспечённому канцлеру Германии Фридриху Мерцу крупно повезло.

Иван Шилов ИА Регнум

Европейская политическая тусовка со всё большим опасением ожидала приближающейся встречи немецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом. Были ожидания, что пресс-конференция в Белом доме превратится в очередную потасовку в духе произошедшего с Владимиром Зеленским.

Однако в конечном счёте приезд канцлера Германии затмила совсем другая американская драма.

Речь идёт о начавшемся открытом противостоянии Илона Маска с республиканцами в Вашингтоне.

Миллиардеру очень не понравился список принимаемых в Конгрессе реформ Трампа, и он начал публично критиковать политику Белого дома. Трампу это явно было более интересно, чем общением с Мерцем. Да и отсутствие Маска, а также вице-президента Джей Ди Вэнса на пресс-конференции с немецким лидером позволило последнему избежать многих неудобных вопросов о внутриполитической обстановке в Германии.

Ведь Маск и Вэнс — оба активные сторонники «Альтернативы для Германии».

Партия сейчас является главной оппозицией действующей правящей коалиции во главе с Мерцем. На недавних выборах она получила 20%, а сейчас рейтинги АдГ доходят до 26%. Это фактически превращает её в первую по популярности политическую силу Германии. Немецкий истеблишмент в панике начал попытки признать АдГ экстремистской организацией.

Госдепартамент и представители команды Трампа моментально уличили Берлин в нарушении прав человека и свободы выборов.

Мерц очень долго готовился ко встрече с Трампом.

Он заранее выбрал неконфронтационный стиль ведения переговоров и практически во всём соглашался с американским президентом. А заодно льстил ему и желал удачи в рамках переговоров об украинском кризисе. Но при этом немецкий канцлер обещал продолжать оказывать всяческую помощь Киеву вне зависимости от исхода переговоров России и США.

Это вроде как должно соотноситься с повесткой Трампа о необходимости перекладывать ответственность за Украину на плечи европейцев. Однако дополнительные поставки вооружений сведут на нет попытки заключить долгосрочный мир, о чём недвусмысленно говорилось в представленном меморандуме России.

Иными словами, риторика Мерца очень сильно расходилась с его заявленной стратегией, которая подрывает стремление Белого дома всерьёз договориться с Россией.

Отдельный фактор — санкционный.

Немецкий лидер с ходу начал призывать Трампа усилить экономическое давление на Россию. Трамп в ответ пообещал в случае безвыходной ситуации одновременно ввести санкции против всех — и России, и Украины.

Это очень тревожный звоночек для лоббистов Киева. Ведь любая угроза санкций подорвёт и так шаткое финансовое положение Украины, которой уже приходится частично объявлять дефолт по своим долгам.

С американскими кредиторами договариваться не удаётся. То ли ещё будет, если появится угроза введения санкций против Киева. Пусть изначально они могут носить скорее персональный характер и применяться против ближайшего окружения Зеленского.

Представители команды Трампа вполне открыто обещают расследовать коррупцию с осваиванием украинских траншей. Недавний визит Андрея Ермака в Вашингтон вряд ли был успешным, вот теперь Трамп и поднимает тему санкций против Украины.

Слова Трампа можно трактовать и как красный свет для ястребов в Сенате, которые проталкивают свой билль о введении 500%-ных пошлин против российской нефти.

Теперь если Белый дом и поддержит какие-то санкции, то они будут носить двусторонний характер. Даже если законопроект о тарифах согласуют в Конгрессе, за американским президентом останется право не вводить сейчас эти рестрикции. А лишь использовать их как элемент своей переговорной позиции.

Любопытна и непоследовательная позиция европейских ястребов вроде приехавшего в Вашингтон Мерца.

Они вроде бы всегда готовы усиливать санкционное давление на Россию. Но в вопросе пошлин на российские энергоносители выпрашивают себе исключение из правил. Ведь импорт из России у них сохраняется, а без него дела в экономике пойдут ещё более плачевно. Той же Германии прогнозируют нулевой рост третий год подряд.

Но основная насущная проблема у Мерца — уже американские тарифы в 50%, которые с июля вступят в силу в отношении всего европейского импорта.

Это сильнейший удар для экономики Германии, ориентированной на экспорт. Её торговый профицит с США превышает 70 миллиардов долларов. Общий же профицит торговли всего Евросоюза со Штатами достигает 250 миллиардов долларов ежегодно. Причём неясно, каким образом по требованию Трампа товарооборот можно сбалансировать.

Сильно увеличить закупки энергоносителей нереалистично. И США столько не продадут, и Европе так много не нужно. Продовольствие из Америки в Евросоюз не придёт — тогда местные фермеры начнут вновь бунтовать.

Будут дополнительные закупки вооружений, но существенным образом на ситуацию это не повлияет. Тем более Евросоюз в рамках стратегии перевооружения хочет тратить больше денег внутри своей экономики и снижать зависимость от американского ВПК.

В этой связи приезд Мерца вряд ли сможет разрешить все торговые противоречия. Хоть Трамп и обещает ускорить переговорный трек с Европой, идти он будет приоритетно со странами, чьи лидеры в хороших отношениях с нынешней администрацией в Вашингтоне. Вроде Виктора Орбана, Джорджи Мелони и новоиспечённого президента Польши Кароля Навроцкого. А вот Мерц и Эммануэль Макрон могут оказаться в конце списка.

Впереди у европейских лидеров очень жаркий июнь. Вскоре пройдёт конференция G7 в Канаде, а затем будет финишная прямая подготовки к саммиту НАТО в конце месяца. На нём снова во всей красе проявятся противоречия между американской стороной и европейцами.

США будут требовать отказаться от приёма Украины в НАТО, смягчать тон в отношении России и постепенно сокращать своё участие в делах Европы.

В то же время элитам Евросоюза останется надувать щёки и показывать свою готовность защищать себя и Украину без участия США. Лишь бы американцы прямо сейчас не начали вывод своих войск с европейских баз для передислокации на Ближний Восток и в Азию.

Белый дом вполне может сократить военное присутствие в Старом Свете до уровня 2019–2020 годов, то есть на 30-40%. Заодно от европейцев будут требовать учиться самостоятельно проводить учения НАТО без поддержки Пентагона.

Военное ведомство США уже стало перенаправлять часть оружия с украинского фронта на другие направления. Скажем, взрыватели для ракет ПВО, предназначенные для сбивания дронов, оказались в дефиците. Поэтому Пентагон предпочел использовать их для защиты американских войск на Ближнем Востоке в противовес Украине.

А теперь ещё на фоне противостояния с Китаем американский ВПК столкнулся с нехваткой редкоземельных металлов. Это означает, что проблемы с выпуском нового оружия у военных гигантов США будут обостряться.

Команде Трампа явно интереснее сейчас вести переговоры с Китаем, нежели чем отвлекаться на хотелки европейских лидеров. Поездка Мерца не сделает европейское направление более приоритетным в глазах Трампа. Противоречия, разрывающие евроатлантическое единство, только накапливаются.

Европейцы оказались в настоящей изоляции — они не могут выйти из парадигмы войны с Россией. Американцы теперь от них отворачиваются, а выстроить нормальные отношения с Китаем и странами Глобального Юга не выходит. Из такой ситуации Мерцу вряд ли удастся выйти — даже если он и смог избежать публичной потасовки с Трампом.