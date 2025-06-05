4 июня произошло два важных и в какой-то степени судьбоносных для киевского режима события.

Иван Шилов ИА Регнум

Во-первых, российский президент в ходе совещания с членами правительства дал четкую характеристику диверсионным актам, совершенным Украиной против гражданского российского населения 1 июня.

В частности, подрыву моста над проходящим пассажирским поездом в Брянской области, из-за чего семеро человек погибли, а еще более сотни пострадали.

Владимир Путин назвал эти действия Киева терактами и добавил, что «решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне».

Ну и, соответственно, сделал вывод о том, что «и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию».

Во-вторых, Владимир Путин позвонил Дональду Трампу. Проинформировал его о терактах, которые совершил киевский режим и обозначил, что будет делать дальше.

«Президент Путин действительно заявил, причём очень твёрдо, что ему придётся отреагировать на недавнее нападение на аэродромы», — написал сам Трамп в своей соцсети.

И больше ничего об этой реакции сказал — ни сожаления, ни тем более какого-то осуждения. Тем самым дав понять, что против действий Москвы не возражает.

Возражать действительно нечему. Доводы Москвы о терактах со стороны Украины неоспоримы, а ее право на масштабный ответный удар не подвергается сомнению. Причем именно масштабный — ведь киевские террористы не просто целенаправленно убивают мирных граждан, но и атакуют элемент российской ядерной триады.

«Трамп понимает, насколько опаснейшим и безрассудным был украинский теракт», — объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, отсутствие какой-либо негативной реакции на неизбежный ответный удар России является абсолютным минимумом, на которые должны пойти США.

Трампу, по всей видимости, тоже объяснили, что убеждать киевский режим словами бесполезно. «О чём говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?», — говорит Владимир Путин. Не говоря уже о том, чтобы пытаться идти Зеленскому на уступки ради продвижения переговорного процесса.

«И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях?», — опять же аргументирует российский президент.

По его словам, Москва (да и Вашингтон — Трамп тоже это почувствовал на своей шкуре 28 февраля в ходе личной встречи с Зеленским в Белом доме) имеет «дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чём бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определённые высказывания и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чём-то договориться». С людьми, которые делают все возможное для того, чтобы сорвать переговорный процесс.

А значит разговоры тут не помогут. Нужны действия. И Трамп это фактически признал, отойдя в сторонку и не мешая России готовить удар возмездия.

Да, это не значит, что говорить с Украиной вообще не будут. «Россия заинтересована в урегулировании через политико-дипломатический путь, а не только через победу на поле боя», — говорит Дмитрий Суслов.

Но говорить будут параллельно с ужесточением боевых действий, строго на оговоренные темы и в том формате, в котором решит Москва.

То есть никаких встреч лично с Зеленским — Владимир Путин с террористами не встречается. Равно как он не будет встречаться и с украинской верхушкой. В том числе и потому, что говорить с ними бесполезно, а подписывать нечего.

«Подписывать финальное соглашение мы будем только с легитимным новым руководителем Украины», — говорит Дмитрий Суслов. То есть после проведения на Украине выборов.

Сейчас же контакты будут идти в массе своей для решения гуманитарных вопросов — например, для обмена пленными, выдаче киевскому режиму тел украинских солдат (не обмене, а именно выдаче — Россия, в отличие от Украины, с мертвыми не воюет) и т.п.

Будут говорить и с американцами. Владимир Путин в своем выступлении специально отметил не только террористический характер украинской власти, но и то, что «её спонсоры становятся пособниками террористов».

И Трамп в разговоре с российским лидером сделал все возможное для того, чтобы его лично в пособники не записали. В частности, дал понять, что Вашингтон был не в курсе подготовки киевским режимом терактов против России. Он не хотел и не хочет ставить под угрозу процесс восстановления российско-американских отношений, который только-только начался.

Восстановления, от которого он хочет получить прямую выгоду — о чем и сказал в телефонном разговоре с Путиным. Например, Трамп попросил у российского коллеги помощи в иранском вопросе.

«Россия нужна Ирану и США как политический посредник, но в то же время Москва вполне может оказать и технические услуги, без которых сделка может не состояться. Речь идет об высокообогащенном уране — американцы требуют, чтобы иранцы от него отказались, а иранцы отказываться не хотят», — объясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

По ее словам, в теории можно договориться о том, чтобы переместить этот уран в Россию. Там он будет храниться оговоренное время. «А если сделка в какой-то момент сорвется, то тогда Тегеран сможет потребовать этот уран обратно. Ведь ни одной стране Иран так не доверяет, как России», — резюмирует Елена Супонина.

И помочь Москва может не только в случае с Ираном, но и в других вопросах. В тех, где совместные действия с Вашингтоном будут соответствовать российским национальным интересам.