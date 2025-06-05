Накануне вечером состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Оказалось, что им есть что обсудить и кроме Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе беседы была затронута и иранская проблематика — в частности, работа по заключению новой «ядерной сделки», вокруг которой уже сломано немало копий.

И хотя Трамп настроен не слишком оптимистично, его попытки «сделать ход конем» и добиться перевеса в партии с Тегераном не прекращаются.

Иран же реагирует на происходящее по-своему, понемногу замыкаясь на себя.

Конец спринта

Разговор Путина и Трампа продемонстрировал, что США взялись за корректировку подхода к взаимодействию с иранской стороной — ставка на спринтерский темп и быстрое возрождение соглашения себя не оправдала.

Хотя Трамп и продолжает требовать от Ирана «быстрого и окончательного ответа» по поводу «ядерной сделки» и всеми силами подчеркивает свое нетерпение, его позиция по отношению к Тегерану становится более гибкой.

Так, Белый дом с его подачи как минимум несколько раз снижал темпы реализации «политики максимального давления» на Иран, а также удерживал Израиль от ударов по иранской ядерной инфраструктуре — тем самым стремясь к формированию здорового переговорного фона.

Вместе с тем республиканцу по-прежнему свойственен моментный переход к угрозам закрутить гайки, что ослабляет уверенность иранцев в договороспособности Вашингтона и его готовности соблюдать взятые обязательства.

В этом контексте невзначай озвученное Трампом предложение к российской стороне полноценно «присоединиться к переговорам» по иранской ядерной программе можно счесть за попытку уравновесить собственную экспрессивность.

С наскока не выйдет

Практически одновременно с появлением информации о российско-американских переговорах на высшем уровне свою лепту в развитие темы внес Верховный лидер (рахбар) Ирана Али Хаменеи.

Он заявил, что Иран, «вопреки внешнему давлению», смог выстроить полный ядерный цикл — от добычи ископаемых до утилизации ядерных отходов. Хаменеи не упустил возможности подчеркнуть, что количество стран, обладающих такими технологиями, «можно пересчитать по пальцам».

Не обошлось и без критики в адрес США.

Рахбар прямым текстом обвинил Вашингтон в «колониальных устремлениях» и попытках поставить иранскую промышленность в зависимость от внешних поставщиков.

Особенно в чувствительных отраслях (таких, как радиофармацевтика и разработка опреснительного оборудования), где Тегеран вполне успешно соперничает с другими мировыми игроками и даже экспортирует некоторые технические решения.

Таким образом, иранский высший руководитель обозначил, что договариваться «наскоком» его страна не готова и не планирует.

Американские предложения

Резкие заявления рахбара выбиваются из общего тона заявлений иранских чиновников, которые в последние недели высказывались о ходе переговоров с США преимущественно в нейтрально-благожелательном тоне. Возникли даже подозрения о новом расколе внутри истеблишмента.

Однако на практике никакого разлада в Тегеране не наблюдается. Заявления Хаменеи обусловлены продолжающимися кулуарными торгами вокруг национальной ядерной программы, а также попытками США и союзных им сил в ускоренном порядке продавить собственное видение регионального ядерного консорциума.

Последний (на данный момент) вариант, который США предлагают Ирану, предполагает перенос иранских ядерных объектов на один из сейсмоустойчивых островов в Персидском заливе (Абу-Муса, Большой Томб или Малый Томб) и создание совместных центров обогащения.

В случае реализации такого сценария Иран мог бы продолжить обогащать уран на мирных уровнях и попутно закрывать потребности региональных игроков в топливе, а его ядерная программа стала бы более прозрачной.

Ее гарантами будут выступать аравийские соседи — ОАЭ, Саудовская Аравия и Оман.

Более того, перенос вырабатывающих мощностей на спорные острова гипотетически будет способствовать снижению напряженности между Ираном и ОАЭ, поскольку обе стороны формально удовлетворят свои притязания.

Всё это в долгосрочной перспективе должно помочь реинтеграции Ирана в региональную политику и завершению на Ближнем Востоке «малой холодной войны».

Впрочем, у проекта есть и подводные камни.

И наиболее очевидный — необходимость открыть миру национальные ядерные объекты. А при необходимости еще и демонтировать спорные и неоднозначные производства. Такие, например, как завод «Diba Energy Siba» в Семнане, на котором якобы уже много лет производится тритий.

Едва ли иранские «ястребы» готовы поступиться стратегическими объектами, многие из которых прочно встроены в национальную «экономику сопротивления».

К тому же официальный Тегеран не слишком доверяет соседям, которые при развитии контактов с иранцами по-прежнему действуют с оглядкой на США. И в особенности Саудовской Аравии: после возвращения Ирана в мировую экономику она получит сильного конкурента.

Иранцы небезосновательно опасаются, что в случае повторного выхода США из «ядерной сделки» аравийцы попросту лишат их доступа к совместным объектам, что негативно скажется на национальной энергетической безопасности.

Динамика настроений внутри иранского общества и общий рост поддержки лагеря «ястребов» ведет к тому, что проект регионального консорциума начинает буксовать, еще толком не стартовав. А вместе с ним осыпаются и остальные планы Белого дома по перестройке Ближнего Востока.

Чтобы не допустить проигрыша в торгах вокруг консорциума, Штатам срочно нужны надежные «поручители» — страны, которые имеют в глазах иранцев определенный вес. И Россия, разделяющая взгляды Тегерана на будущее ядерного комплекса, подходит на такую роль как нельзя лучше.