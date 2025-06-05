Как только на российско-украинском переговорном треке наметились пусть и небольшие, но всё же шаги навстречу, тут же сторонники продолжения боевых действий поспешили собраться и вместе поразмыслить, как не дать конфликту затухнуть или того хуже — вообще свернуть в мирное русло.

Иван Шилов ИА Регнум

Через два дня после переговоров делегаций России и Украины, 4 июня, в Брюсселе состоялось заседание формата «Рамштайн», изначально созданного для координации западных стран по вооружению ВСУ.

Впервые за все три года существования группы встреча прошла без главы Пентагона, хотя при прежней администрации Белого дома именно он курировал весь процесс. В бельгийскую столицу Пит Хегсет 4 июня всё-таки прибыл, но уже после заседания соратников Украины.

Подключаться к дискуссии по видеосвязи он не стал, поскольку, судя по всему, вовсе не это мероприятие было целью его визита — 5 июня он принимает участие во встрече министров обороны государств — членов НАТО там же в Брюсселе, а на следующий день будет во Франции на праздновании 81-й годовщины высадки в Нормандии.

Роль председателя на нынешнем заседании «Рамштайна» (как и на предыдущем) выполняли Великобритания, ставшая самым ярым разжигателем украинской войны, а также Германия, новоиспечённый канцлер которой Фридрих Мерц всегда призывал к наращиванию помощи Украине и был не против передачи ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Британцы не скрывают, что поддерживают действия киевского режима, даже откровенно террористические. «Снимаю шляпу перед Украиной за операцию «Паутина». Это напоминает нам о том, что Украина может причинить серьёзной урон российским войскам», — сказал на пресс-конференции после встречи контактной группы министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили.

Нескрываемая радость Лондона наталкивает на мысли о его причастности к атаке. За несколько часов до заседания в Брюсселе оборонное ведомство Великобритании объявило о намерении нарастить объём поставок БПЛА Украине в 2025 году аж в десять раз, доведя до показателя в 100 000 единиц.

На вопрос корреспондента ТАСС, информировала ли Украина британскую сторону о своих планах атаковать российские военные аэродромы заранее, представитель канцелярии премьер-министра королевства ответил: «Мы никогда не стали бы комментировать военные операции».

На просьбу прокомментировать требование Москвы к Лондону и Вашингтону предоставить чёткую реакцию на эти атаки чиновник заявил то же самое.

И тут же Хили объявил новость, которую с нетерпением ждали на Банковой: страны — участницы группы «Рамштайн» взяли на себя обязательства по оказанию Украине помощи в размере нескольких миллиардов евро.

Чего от кого ждать конкретно, уточнил министр обороны Украины Рустем Умеров: дроны, средства РЭБ, бронированные машины Coyote и Bison — от Канады; системы ПВО, оружие, боеприпасы, финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться на Украине, — от Германии; противоминные корабли — от Нидерландов и Бельгии (а также ежегодная помощь на сумму €1 млрд до 2029 года); средства на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов — от Швеции; дроны — от Норвегии.

Очевидно, что, совершая атаки по территории России, Украина в том числе добивалась продолжения военных поставок от спонсоров. Проведя свои операции, Банковая пыталась показать Западу, а конкретно — Америке, что списывать её со счетов рановато и в военном плане ей ещё есть что показать. А значит, может укрепить свою позицию за столом переговоров и диктовать России условия. Но для этого нужно продолжить оказывать ей военную помощь.

Выделенные предыдущим президентом США Джо Байденом пакеты иссякают, а новые администрация Дональда Трампа не выделяла. И чтобы убедить Белый дом наконец сделать это, прямиком в Вашингтон с правительственной делегацией прилетел «серый кардинал» украинской политики, глава офиса президента Андрей Ермак.

На личных встречах он пытался убедить ближайших соратников американского лидера в том, что это Россия не желает деэскалации, а заставить её пойти на урегулирование конфликта могут только санкции, тем более что их проект уже разработан в сенате.

К слову, авторы этого законопроекта республиканец Линдси Грэм* и демократ Ричард Блюменталь менее чем за неделю до «Рамштайна» совершили визит в Киев, где провели переговоры с Ермаком и Зеленским, заверив, что всё будет: и санкции, и помощь Вашингтона.

Но, видимо, сенаторы-ястребы не знают народную мудрость: «не обещай того, что не сможешь выполнить».

Трамп, как сообщил председатель комитета сената по делам вооружённых сил Роджер Уикер, попросил сенаторов-республиканцев пока не рассматривать законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Вероятно, это решение глава государства принял на фоне телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 4-го же июня.

В ходе беседы главы государств обсудили итоги второго раунда возобновившихся прямых контактов России и Украины, российский лидер подробно рассказал своему американскому коллеге, который стремится прежде разобраться в сути происходящего, об атаках Киева и попытках сорвать переговоры, а Трамп теперь лично заверил Путина, что был не в курсе планов Зеленского.

Да, такого поворота событий сама Украина и её соратники из «Рамштайна» явно не ожидали, совершенно не такую картину происходящего они хотели вложить в голову Трампа.

А его администрация, как сказал за несколько часов до заседания контактной группы в Брюсселе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, более склонна прислушиваться к аргументам России, диалог идёт по разным линиям, на разных уровнях и будет продолжен.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов