На Украине — новый виток раскулачивания знаковых политических конкурентов Зеленского. На этот раз — Петра Порошенко*, которого придавило слоном. И это не шутка.

Иван Шилов ИА Регнум

Попав под персональные санкции, один из богатейших людей страны и бывший её президент решил спасти свое имущество от ареста и конфискации, оформив это разделом всего, чем владеет семья. В конце марта текущего года жена экс-президента Марина подала в Крыжопольский суд Винницкой области иск с требованием поделить все нажитое с Петром имущество и отдать ей то, на что она претендует.

А претензии оценила в 17 млрд гривен.

Здесь и акции предприятий, и наличные деньги, и недвижимость. В первую очередь — контрольный пакет акций инвестфонда, который несет золотые яйца в виде дивидендов: только за 2024 г. — 1,6 млрд гривен.

Мужу, согласно формулировке в иске, должны были остаться мотоцикл Honda 2021 года выпуска, полуприцеп, четырехлетний автомобиль Volvo, доля в фирме, которая находится в состоянии прекращения деятельности еще с 2016 года, 3,19 млрд гривен наличными на простую скромную жизнь, а также несколько картин и скульптура слона работы Сальвадора Дали, приобретенная в 2012 году на аукционе Sotheby’s за $338,5 тыс.

А из почти полусотни произведений искусства, указанных в декларации мужа, себе Марина Порошенко хотела оставить 32, в том числе произведения русских художников Коровина, Поленова, Левитана и Брюллова — невзирая на провозглашенную политику «деколонизации» и отрыва от страшного прошлого, связанного с Россией.

По состоянию на дату иска стоимость художественных объектов оценивалась в более чем 100 миллионов евро. Пустяк на фоне имущества Марины, но тоже приятно.

Хотя в этой семье пустяков, когда речь идет о деньгах, не бывает. Поэтому супруга олигарха потребовала и вернула от государства 15 тысяч гривен (около 28 тыс. рублей), потраченные на подачу иска к мужу.

«Иск о разделе имущества — общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политической деятельности. Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование Благотворительного фонда Порошенко можно только через соответствующее решение суда», — так объяснила происходящее пресс-служба принадлежащей Порошенко партии «Европейская солидарность», но про 15 тысяч гривен, отобранных у ВСУ, ничего пояснять не спешит.

И, похоже, задумка с фиктивным разделом всего «нажитого непосильным трудом» может обернуться новыми обвинениями — в мошенничестве.

Суд закрыл производство, потому что между супругами не было предмета спора, а имелась только устная договоренность о разделе имущества. И на фоне иска парочка обменивалась трогательными фотографиями в соцсетях, демонстрируя любовь и взаимное уважение, что подтверждало деловую основу развода.

Кроме того, указанная выше частная коллекция картин в 2020 году была признана Государственным бюро расследований вещественным доказательством по уголовному делу по фактам контрабанды, уклонению от уплаты налогов, отмыванию имущества, полученного преступным путем, и подделке документов на охрану. Так что попытка вызволить добро, «чтобы финансировать ВСУ», не зачтена.

А под прицел украинских силовиков бывший президент Украины попал буквально сразу, как потерял власть.

sothebys.com «Космический слон» Сальвадора Дали

Напомним, что в 2019 году он с треском проиграл очередные президентские выборы. Поначалу мотив новой «зеленой» власти преследовать Порошенко был обоснован тем, что Зеленский во время выборной кампании в стиле «стадион — так стадион» много и густо обещал разобраться с коррупцией предшественника.

В некоторых глухих местечках Украины до сих пор болтаются ошметки предвыборных постеров «Придет весна — сажать будем!».

Затем хватка у новой власти, испытавшей головокружение от успеха, вседозволенности и безнаказанности, ослабла, и Порошенко на время оставили в покое. Но после посещения офиса британской разведки в октябре 2020 года у Зеленского в идеологическом плане произошел разворот на 180 градусов. И экс-президент оказался его прямым конкурентом в деле окучивания националистического электората.

За него принялись с новой силой.

Накопали на него компромат — сотрудничество с главным пророссийским политиком-бизнесменом Виктором Медведчуком, тайная торговля с ДНР-ЛНР, косвенное финансирование армии России через уплату налогов своей конфетной фабрики в Липецке, незаконное присвоение государственных нефтепроводных сетей и много чего еще.

Все эти уголовные дела, а их больше десятка, грозят Порошенко полной конфискацией громадного состояния, которое он накопил за годы нахождения у власти — наворовал, наколядовал, награбил, отнял, рейдернул.

А тут подоспели еще и персональные санкции, в рамках которых простой украинский олигарх может потерять всё. Вследствие чего семейство и пошло на фиктивный раздел имущества и денег.

Хотя преследование экс-президента — это не борьба с коррупцией, которую обещал Зеленский своим сторонникам на заре своей политической карьеры.

РИА Новости Петр Порошенко и Владимир Зеленский встали на колени во время дебатов в 2019 году

Чемоданы наличных, изъятые при обысках у медкомиссий, ТЦК и военкомов, громадные недостачи денег иностранной помощи, постоянные скандалы с закупками всего и вся для ВСУ по завышенным ценам, дыры в бюджете, дичайшие новости о количестве завезенных на Украину самых дорогих в мире автомобилей и даже постоянно растущий рейтинг коррупции страны — все это свидетельствует о том, что с коррупцией никто не борется. Более того, ее просто успешно возглавили.

Санкции в отношении Порошенко — всего лишь примитивная и банальная конкурентная борьба за электорат. Вот что писал один из ведущих ныне украинских медиаресурсов «Новое время», находящийся в орбите «соросят»:

«На фоне неопределенности в войне в Украине не прекращаются «формирующие операции». Цель понятна — создание политического ландшафта, который в случае проведения выборов позволит Владимиру Зеленскому получить оппонента, которого легко одолеть…»

Порошенко же, обладая целой сеткой лидеров общественного мнения, «говорящих голов», экспертов всех мастей, довольно больно умеет огрызаться. Издание Eadaily вещало крамолу, что «люди Порошенко организовали мощную кампанию под названием «полномочия президента Зеленского закончились», и нет никаких оснований вроде «военного положения», позволяющих ему править в нарушение срока, отведенного конституцией.

Также, имея долгий опыт политических интриг, «сивочолый гетман» старается подтянуть в свою политическую команду известных персон, к примеру, строяи планы на выдвижение в политику бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

А поскольку у Порошенко довольно качественные связи с политическим истеблишментом Европы, он продолжал ездить на всяческие политические мероприятия в ЕС. И теперь у него хватит сил всколыхнуть Европу в том случае, если ему замаячит тюрьма.

Посадить нелюбимого оппонента для Зеленского будет довольно проблемно. Да и надо ли? Проще пустить Петра Алексеевича как курицу в ощип, лишив его денег, телеканалов, перекрыв его карманным спикерам возможность говорить на центральных каналах. Да и опыт противостояния Виктора Януковича и Юлии Тимошенко показывает, что посадка проигравшего выборную битву оппонента в тюрьму принесет не пользу, а вред победителю: сидящий политический конкурент мгновенно превращается в электорально ресурсного лидера «оппозиции».

Поэтому прогнозируем, что и дело закончится просто небольшим испугом, бытовыми проблемами и банковскими трудностями.

Политический ландшафт Украины от этих драк пауков в банке не видоизменится. Может измениться лишь владелец тех или иных богатств, ресурсов и возможностей. Ведь Зеленский и его свита используют тему борьбы с коррупцией как ширму для раскулачивания богатеев, опустошения чужих денежных мешков, обезжиривания всех тех, у кого хоть что-то прилипло к рукам, и грабежа обычных рядовых предпринимателей.

Для этого была придумана довольно действенная, хоть и примитивная схема — персональные санкции в отношении собственных граждан.

Под раздачу попали бизнесмены Богуслаевы, политики Новинский, Медведчук, Жеваго, Шуфрич, Бойко, различные владельцы весьма прибыльного бизнеса — казино, богатые контрабандисты и воры в законе.

Часть из них заявили, что им предлагали за взятку убрать их имя из санкционного списка. В частности, влиятельный бизнесмен и контрабандист Сеяр Куршутов, по словам которого «силовики торгуют местами в санкционном списке, даже если у человека не было шансов туда попасть. Они звонят бизнесменам… нагоняют страху, а после предлагают выключить тебя из списка».

Украинское издание «Страна UA», ссылаясь на Куршутова, приводит и «антисанкционный прайс» — от 100 тысяч до 3 миллионов долларов.

В общем, время Зеленского проходит под девизом «грабь награбленное». Молодые мальчики в красивых костюмах, девочки с сомнительной репутацией, стендаперы из «95 квартала», шедшие в парламент, правительство и президентский офис в 2019 году оказались ничем не лучше послемайдановской власти Порошенко. А учитывая еще и их роль в доведении огромной 40-миллионной страны до суицида, то их и ставить-то нельзя в сравнение с властью торгаша, барыги и вора.

Слона Дали у Порошенко, возможно, и конфискуют. Но страну уже не спасут.