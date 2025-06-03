Работа дипломата — весьма почетный, но довольно нервный труд, требующий постоянного напряжения и высочайшей концентрации.

Иван Шилов ИА Регнум

Оно и неудивительно: ловкому главе МИД, послу или эмиссару, изрядно поднаторевшему в дипломатических интригах и закулисных переговорах, подчас удается достичь для своей страны большего, чем миллионным армиям на полях сражений.

С античных времен до как минимум второй половины ХХ века на ответственные должности в дипломатических ведомствах всех государств назначались лишь лучшие из лучших в полном соответствии с принципами меритократии. В России, Англии и Франции XVIII–XIX веков, например, ответственная работа в МИД могла сравниться по элитарности разве что с военной службой кавалергарда или морского офицера на боевом корабле первого ранга.

А потому пополнить немногочисленные ряды дипкорпуса могли лишь истинные Creme de la Creme с родословной, заслугами и репутацией.

Однако начиная со второй половины прошлого столетия ореол элитарности МИД начал слегка тускнеть.

И дело здесь не в том, что работа дипломата вдруг стала менее престижна. Совсем наоборот.

Просто дипломатическую службу во всем мире вдруг перестали рассматривать как ответственную работу и почему-то решили, что это отличная синекура для «политических пенсионеров», почетная отставка для «сбитых летчиков» или, как стало модно в последнее время, способ демонстрации «прогрессивных трендов» в мировой политике.

Безрадостная картина

В США разделение на карьерных дипломатов и политических назначенцев подчас способно подорвать всю работу Государственного департамента, что особенно заметно на контрасте между госсекретарями Джоном Керри и Хиллари Клинтон.

Первый заступил на должность, четыре года набираясь опыта в качестве председателя сенатского комитета по внешней политике, и остался в памяти как наиболее профессиональный глава Госдепа в новейшей истории США.

Вторая же получила назначение в рамках закулисных договоренностей правящих кланов внутри Демократической партии и запомнилась вопиющим непрофессионализмом и воинствующим невежеством, апофеозом которых стала гибель американского консула в ливийском Бенгази.

Создается ощущение, что в современной Великобритании министры иностранных дел проходят отбор на должность в рамках отрицательной селекции, приходя на собеседование в МИД сразу после прослушивания кратких курсов цирковой пантомимы в каком-то театральном ПТУ.

Что ужаснее, зачастую пост главы МИД в Соединенном Королевстве играет еще и роль последней ступеньки к должности премьер-министра. В результате на посту главы британского правительства оказываются абсолютно неприспособленные для этого люди вроде Бориса Джонсона или Лиз Трасс, чья деятельность реально ставит под угрозу международную безопасность.

В новейшей истории ФРГ пост главы МИД всегда рассматривался как подарок младшим партнерам в правящей коалиции. В результате между канцлером и главным немецким дипломатом порой возникал определенный антагонизм, отнюдь не идущий на пользу совместной работе.

Однако в этом не было бы особой беды, если бы министром иностранных дел становились профессионалы, имеющие в политическом анамнезе хоть какой-то опыт за исключением аппаратных интриг на уровне собственной партии и получающие назначение за реальные заслуги, а не в рамках политической целесообразности и соблюдения гендерных квот.

Апофеоз некомпетентности

В предпоследнем немецком правительстве пост главы МИД занимала женщина, обладающая настолько глубокими и разносторонними знаниями в области истории, геометрии, логики и международных отношений, что профессиональные дипломаты в Германии хватались то за сердце, то за лицо чуть ли ни при каждом ее выступлении.

Работа Анналены Бербок на посту министра иностранных дел запомнилась в первую очередь своими оглушительными провалами. Война на Украине — лишь один из примеров.

Бербок с самого начала взяла на себя обязательства по поставкам оружия и подчеркнула свою солидарность с Киевом, что было как минимум странно для декларируемой роли посредника в урегулировании конфликта.

Её заявление «Мы ведём войну против России» в январе 2023 года на заседании Совета Европы вызвало раздражение международного сообщества — такого вряд ли можно было ожидать от дипломата-профессионала.

Бербок также проявила вопиющий дипломатический непрофессионализм в отношении Китая, открыто заявив, что глава государства Си Цзиньпин является «диктатором», и попытавшись читать лекции о природе демократии цивилизации с 5000-летней историей.

Эпатаж, настрой на конфронтацию и нравоучительный тон могут подойти военному министру, диктующему волю своего государства с позиции силы, но никак не главному дипломату страны.

Но вместо того, чтобы тихо кануть в небытие и удалиться от политики, дабы уделять больше времени семье (как Бербок сама неоднократно обещала в своих публичных выступлениях и интервью) бывший глава МИД ФРГ решила плавно перейти к новой международной роли.

В понедельник Анналена Бербок стала единственным кандидатом на пост президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Изначально эта должность предназначалась опытному дипломату Хельге Шмид — её предложила сама Анналена Бербок. Однако немного поразмыслив, экс-министр решила, что синекура в ООН — слишком сладкий пост, чтобы отдавать его кому-то менее достойному, чем она сама.

Тем более что для бывшей главы германского МИД пост в Нью-Йорке означает не просто продолжение политической карьеры, а элегантный уход из германской политики, где «зелёные» однопартийцы терпят поражение за поражением, а сама Бербок оставила после себя уж очень недобрую память.

Не исключено, что должность президента Генеральной Ассамблеи — это лишь ступень: ходят слухи, что бывшую главу германского МИД могут выдвинуть на должность Генерального секретаря организации в качестве преемника Антониу Гутерриша, срок полномочий которого заканчивается в 2026 году.

Решили, что они на войне

В другой наднациональной организации — Европейском союзе — ситуация с политическими назначениями, проходящими по непрозрачной процедуре, обстоит столь же удручающе, как и в ООН.

Нынешний лидер европейской дипломатии Кая Каллас, так же как Анналена Бербок в ООН, получила свой пост, полностью провалив работу на предыдущей должности, в ее случае — эстонского премьер-министра.

Откровенное лицемерие дочери одного из топов партийной номенклатуры Эстонской ССР, якобы испытывавшей страшную нужду и неизбывные моральные страдания во время советской «тоталитарной диктатуры», и ее нездоровые русофобские наклонности оказались чересчур радикальными даже для Брюсселя, не замеченного в излишней любви к русским.

Провокационный и бескомпромиссный стиль руководства, а также бесцеремонное увольнение старых чиновников аппарата Верховного представителя ЕС по иностранным делам с целью замены их на «своих людей» в «таллинском» стиле вызывают настоящий ропот в коридорах брюссельской администрации.

Агрессивная риторика Каллас создает впечатление, что ЕС находится в состоянии боевых действий с Россией, что порождает оторопь в кругах карьерных европейских дипломатов.

Квинтэссенцией же профессиональной некомпетентности Каи Каллас стала ее попытка заставить все страны-члены скинуться на помощь Украине в размере 0,25% от их ВВП, чтобы собрать €40 млрд.

Причем сделано это было в директивно-приказной манере, без проявления какого бы то ни было дипломатического политеса.

Ну а верхом дипломатической недальновидности и откровенной глупости недавно назначенной чиновницы можно считать заявление: «Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов».

Последовало оно после публичной порки Владимира Зеленского в Овальном кабинете и настроило против эстонки новую вашингтонскую администрацию.

Неудивительно, что после подобных фортелей Каллас по Брюсселю и европейским столицам поползли слухи о скорой возможной отставке неистовой прибалтки.

Новые тренды

Судя по всему, волна кадровых назначений, обусловленных гендерной глобалистской повесткой и политической целесообразностью, во всем мире начинает постепенно сходить на нет.

Конечно, во многом это связано с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, всерьез настроенного разрушить порочную практику назначений на ответственные государственные посты сомнительных личностей, не имеющих заслуг, зато отлично соответствующих нарративу DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность). Однако неправильно было бы списать позитивный тренд только лишь на влияние Вашингтона.

В Великобритании после ужаса от полуторамесячной премьерской каденции Лиз Трасс, похоже, поняли, что иностранные дела — чересчур важное направление государственной политики, чтобы отдавать его на откуп дилетантам.

В Германии, где к Трампу относятся, мягко говоря, неоднозначно, при формировании нового правительства также постарались избежать спорных назначений в рамках квотирования при дележе министерских портфелей.

Ну а что касается синекур в международных организациях для «сбитых летчиков», проваливших свою работу в национальных правительствах, — церемониальные должности дают неплохой доход и красиво смотрятся на визитных карточках, однако их обладатели, к счастью, отстранены от реальных рычагов власти и принятия принципиальных решений.