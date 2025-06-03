Волонтеры и гуманитарщики бросают вызов израильским властям. Известная в Европе конфедерация НКО «Флотилия Свободы» объявила об отправке нового судна к берегам блокированной Газы. И в этот раз на борту не рядовые пропалестинские активисты, а селебрити, известные волонтеры и политики.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако даже такой «звездный пароход» не гарантирует, что израильтяне отступятся от прежней стратегии.

Скорее наоборот — под пристальным вниманием мирового сообщества Тель-Авив не готов давать слабину.

Гуманитарный флот

Международная конфедерация волонтерских организаций «Флотилия Свободы» создана в 2010 году. Хотя ее основатели предпочитают вести отсчет с 2006 года, когда Израилем была введена частичная блокада сектора Газа.

Первой успешной миссией «Флотилия» считает прорыв через блокаду судов «Свобода» и «Свободная Газа», прибывших в анклав в конце августа 2008 года с грузом стройматериалов, топлива и продуктов питания.

Сегодня в составе коалиции насчитывается порядка двадцати фондов и некоммерческих объединений из Канады, Италии, Испании, Малайзии, Новой Зеландии, Бразилии, Швеции, ЮАР и Турции.

С недавних пор к «Флотилии» также присоединились французские и норвежские НПО.

На протяжении всей истории существования проекта миссии активистов носили преимущественно символический характер.

Представители «Флотилии» вели репортажи из сектора Газа, посещали больницы и образовательные учреждения анклава, организовывали видеомосты с местными жителями и представителями палестинских фракций, включая некоторых умеренных командиров ХАМАС.

Привезенная ими гуманитарная помощь пусть и уступала по объемам той, что снаряжалась от имени ООН и других международных организаций, но все же позволяла закрыть некоторые первичные потребности жителей.

По данным аудиторов «Флотилии», за время существования проекта активистами было снаряжено несколько сотен малотоннажных судов и собрано около 25 тыс. тонн различной гуманитарной помощи.

Значительная ее часть, впрочем, была задержана израильской полицией и не смогла достичь берегов анклава.

Первые миссии «Флотилии» действительно вызывали живой отклик у населения европейских стран.

А инцидент с атакой спецподразделения «Шаетет 13» (морской спецназ) на гуманитарный конвой в 2010 году, жертвами которой стали десятки активистов, в Израиле предпочитают и вовсе не вспоминать.

Второе рождение

Однако с течением времени — а также по мере сужения кольца блокады вокруг Газы — операции гуманитарщиков стали давать все меньший выхлоп. Миссии, пришедшиеся на период активной фазы боев в анклаве (2023–2025 годы) успехом не увенчались.

Более того, из-за высокой опасности стать случайной целью израильской авиации движение в 2024 году временно сместило свою деятельность на проведение политических акций в Европе.

Само собой, столь резкая смена позиционирования не лучшим образом сказалась на репутации «Флотилии», а также на объемах поступающих ей пожертвований.

Некоторые меценаты, не один год работавшие с активистами, разорвали контакты, обвинив их в трусости и предательстве палестинцев. К началу 2025 года движение почти полностью выпало из новостной повестки.

Однако к лету активисты внезапно напомнили о себе. 1 июня из итальянского порта Катания вышло судно «Малдин» — флагман «Флотилии». На борту собралось немало знаменитостей.

Среди них — экоактивистка Грета Тунберг, в последние несколько лет взявшая на себя роль «глашатая» палестинской проблематики, депутат Европарламента от Франции Рима Хасан ирландский актер Лиам Каннингем и другие.

Во многом выход этого судна стал ответом на «морское запугивание» в мае 2025 года. Тогда направлявшийся в Газу корабль активистов был атакован в нейтральных водах вблизи Мальты беспилотниками неизвестного происхождения.

И хотя организаторов нападения установить не удалось, и Тунберг, и ее коллеги возложили ответственность на Тель-Авив.

Израиль молчит

Активисты «Флотилии» уже записали несколько видеообращений к израильскому руководству, а сторонники экспедиции буквально завалили официальные соцсети премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его приближенных отметками и репостами.

Израиль же хранит абсолютное молчание и на гражданском, и на армейском уровне. Намерение европейских активистов «прорываться» в Газу никак не комментируют даже самые яростные «ястребы», которые прежде не упускали поводов высказаться в защиту действий официального Тель-Авива.

Подобная тишина вызывает серьезное беспокойство у ООН. Израильская сторона так и не дала публичных гарантий, что пропустит судно в Газу и не будет предпринимать враждебных действий по отношению к активистам. Риск повторения кризиса 2010 года увеличился в разы.

Неудивительно, что в момент, когда судно преодолело примерно половину пути и достигло территориальных вод Греции, ООН выпустила воззвание к официальному Тель-Авиву, в котором попросила воздержаться от насильственных действий. Однако израильтяне оставили без внимания и его.

До планируемого прибытия «Малдин» в Газу остается около двух суток. И надежда на то, что израильтяне не решатся атаковать судно, всё еще есть.

Тем более что на борту находятся не просто рядовые активисты, а знаменитости и действующие парламентарии. Применить к ним «антитеррористические нормативы» будет проблематично.

С другой стороны, памятуя о прежних оказиях — например, о стрельбе армейского патруля в сторону дипломатической делегации на Западном берегу реки Иордан в конце мая, — известность и политический иммунитет видятся весьма сомнительным инструментом сдерживания. Особенно когда речь идет о поддержании многолетней блокады Газы.

Израильские «ястребы» убеждены: если дать слабину и допустить в анклав гуманитарную помощь морем, это подарит ХАМАС шанс на укрепление влияния на оставшихся жителей Газы. А попутно — кратно увеличит продолжительность военной операции. А значит, и затраты на нее.