Президентские выборы в Польше завершились сенсационной победой консерватора и евроскептика Кароля Навроцкого, поддержанного партией «Право и справедливость» (PiS).

Иван Шилов ИА Регнум

Он набрал 50,89% голосов, опередив либерального мэра Варшавы и представителя правящей «Гражданской платформы» (РО) Рафала Тшасковского, который получил 49,11%.

При этом разрыв между кандидатами оказался минимальным — менее 400 тысяч голосов — и стал отражением глубокой поляризации польского общества.

Рецепт победы

Результаты выборов чётко разделили Польшу на два лагеря. За Навроцкого в основном голосовали восточные и южные воеводства — Подкарпатское, Люблинское, Подляское, Свентокшиское, где традиционно сильны консервативные и националистические настроения.

Его победа усилила позиции PiS, несмотря на формальную независимость кандидата, и закрепила раскол между либеральными городами (Варшава, Гданьск, Поморье), поддержавшими Тшасковского, и консервативными регионами.

Предпочтение Тшасковскому отдали также запад и север страны — Поморское, Западно-Поморское, Любушское воеводства. Кроме того, он лидировал за рубежом (63,49%).

Высокая явка (рекордные 71,63%), особенно в сельских районах, сыграла ключевую роль в успехе Навроцкого, который мобилизовал консервативный электорат.

Поддержка со стороны таких фигур, как премьер Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп, а также ультраправых польских политиков, таких как Славомир Ментцен (14,81% в первом туре), усилила его позиции.

Навроцкий сделал акцент на защите традиционных ценностей и национальной памяти, что резонировало с настроениями части общества, уставшей от либеральных реформ премьера Польши и лидера РО Дональда Туска.

Поэтому победа Навроцкого не только ставит страну в незавидное положение, когда главные политические соперники представляют разные подходы к управлению, а соответственно — не могут этой самой страной согласованно руководить, но и серьёзно бьёт по репутации Туска и может привести к досрочным парламентским выборам.

И на текущем этапе коалиция Туска, разваливающаяся на глазах, вероятно, не имеет шансов одержать уверенную победу.

Навроцкий, позиционирующий себя как защитник «нормальной Польши без нелегальных мигрантов», мобилизовал консервативный и сельский электорат.

Как президент, он, вероятно, продолжит политику Анджея Дуды, используя право вето для блокировки реформ либерального правительства Туска, особенно в сфере верховенства права и либерализации абортов, что может привести к «патовой ситуации» в управлении страной.

Польша рискует оказаться в ситуации «разделённой власти» и политической нестабильности, что может затормозить реформы и усилить внутренние противоречия, а в итоге привести к политическому кризису и внеочередным парламентским выборам.

При этом интересно, что скандалы, связанные с Навроцким — обвинения в мошенничестве с квартирой и слухи о причастности к сутенёрству в молодости, употребление снюса — не помешали его победе.

Правый поворот в «евроколхозе»

Навроцкий, хоть и не имеет значительного политического опыта, как Тшасковский, и до выборов постоянно отставал в опросах, смог мобилизовать электорат. И не последнюю роль здесь сыграла тенденция к укреплению правых сил в Европе.

Таким образом, Польша может встать в один ряд с Венгрией и Словакией, где у власти находятся консервативные правительства.

Это также может вдохновить правых популистов и евроскептические силы по всему континенту, особенно накануне парламентских выборов в Чехии и других странах Центральной Европы, ведь Навроцкий активно выступал с критикой Брюсселя как «евроколхоза», поддерживал минимизацию передачи полномочий ЕС, хотя и не призывал к выходу из союза.

Победа Навроцкого может осложнить отношения Польши с Брюсселем, особенно из-за его противодействия климатической политике ЕС, включая «зелёный курс», и возможных конфликтов по вопросам верховенства права, как это было при Дуде.

Навроцкий, вероятно, будет использовать президентское вето для блокировки законодательных инициатив, соответствующих требованиям ЕС, что может привести к новым санкциям или приостановке финансирования из фондов Евросоюза.

С другой стороны, полякам к подобному не привыкать, а ещё можно обратиться к опыту венгров, который вообще стали «белой вороной» в европейском стане, однако позиций своих не сдают и убеждения не меняют.

Чего ждать России и Украине

А вот что касается перспектив для России при таком раскладе президентских выборов, то их здесь нет: для Москвы избрание Навроцкого не сулит потепления.

Он известен своей антироссийской позицией, в том числе из-за демонтажа советских памятников, за что находится в России в розыске.

Его политика будет по-прежнему строиться на противостоянии Москве, однако возможное ослабление польско-украинского альянса может быть выгодно России.

Навроцкий неоднократно говорил о неблагодарности киевского режима и о том, что хотя Варшава и была одним из ключевых союзников Киева, он скептически относится к ускоренному вступлению Украины в ЕС и категорически против её приглашения в НАТО.

В апреле на пресс-конференции он пообещал ввести закон, дающий приоритет полякам в доступе к медицинским услугам, школам и детским садам.

Кроме того, Навроцкий выступил за прекращение выплат украинцам и подчеркнул, что в случае победы будет «руководствоваться простым, но важным принципом: Польша прежде всего».

Конечно, зачастую то, что кандидаты обещают перед выборами и то, что они делают после — вещи довольно разные, но тенденции говорят об определённой корректировке политики Польши по отношению к Украине.

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Однако важно отметить, что Навроцкий, несмотря на свою консервативную риторику, не является радикалом в полной мере.

На международной арене он воспринимается как политик, действующий из прагматических, а не идеологических побуждений. Это делает его фигуру сложной для однозначной интерпретации: он одновременно символ и националистического сопротивления, и прагматичного политика.

Его победа— это не просто смена власти, а индикатор глубоких изменений в европейской политике. Подчеркнут растущий раскол между национальными интересами и глобалистскими устремлениями, что может определить будущее не только Польши, но и всего региона.

Очевидно, что республика вступает в период политической турбулентности, а Европа испытывает рост евроскептических и национал-консервативных настроений, что явно сигнализирует о глубоком кризисе политики Брюсселя.