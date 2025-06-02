Уфолог Николай Субботин: кража зубов Кати Лель подтверждена экстрасенсами

Интерес к уфологии, к сфере непознанного живет волнами — прибывает и убывает. В последнее время — очевидный прилив, и тема непознанного, загадочного и таинственного в очередной раз перестает быть маргинальной и будоражит общественное любопытство.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналист и уфолог Николай Субботин рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой о личном опыте столкновений с непознаваемым, технологиях фейков и экономической основе новых всплесков интереса к НЛО, о звуковых миражах в местах силы и магнитной мощи дольменов, о непостижимости истории пирамид и взаимоотношениях науки, религии и мистики. И о том, зачем инопланетяне украли зубы певицы Кати Лель, во что она, похоже, искренне верит.

Но более всего говорили о феномене чуда — которого все мы ждем, ищем и непременно стесняемся, приблизившись к чему-то действительно чудесному, для которого пока что не существует рационального объяснения. Субботин, впрочем, уверен, что каждый раз надо уточнять: «пока не существует», и познание тайн мироздания нужно человеку для познания самого себя.

Гуманоиды жужжат неутомимо

— Друзья, добрый день. Сегодня у нас в гостях Николай Субботин, уфолог, руководитель уфологической исследовательской станции в Москве, раньше она была в Перми.

В последнее время довольно много публикаций об инопланетянах. Вот, например, ЦРУ рассказало о гибели двадцати советских военных. Неопознанный летательный объект медленно пролетал над их базой, солдаты в него стреляли. Из тарелки вышли пять гуманоидов. Издавали жужжание. Потом они слились в один объект, произошла вспышка, и наши солдаты обратились в известняк.

Также ЦРУ недавно говорило о существовании трех баз инопланетян в Южной Америке, на Аляске и в Африке.

Николай, как вы думаете, это нас так пугают, отвлекают внимание или действительно инопланетяне в последнее время активизировались?

— Меня эта новость тоже позабавила. Любой, кто владеет английским языком, может отследить историю хождения этого фейка. Что касается рассекреченного документа, там история очень простая.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3968323" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уфолог Николай Субботин: кража зубов Кати Лель подтверждена экстрасенсами

До 1997 года в Канаде существовало такое забавное издание Canadian World Weekly News, которое занималось созданием юмористических и фейковых новостей. В 1992 году издание опубликовало статью о том, что КГБ скрывает тайну нападения инопланетян на советских солдат. Статью можно легко найти в интернет-архивах.

Спустя полгода украинская газета, сейчас не помню названия, видимо, в интернете нашла эту статью и перепечатала. А дальше уже американская разведка перепечатала статью из украинской газеты.

— А ЦРУ-то понимало, что это фейк?

— Наверное. Но на самом деле ситуация чем интересна? Для любого западного разведывательного агентства подобная информация может представлять стратегический интерес. В 1989 году, когда в СССР сняли запрет Главлита на публикацию сообщений об НЛО, наша пресса наполнилась разными наблюдениями.

Когда простые граждане нам рассказывают, что вот тут что-то произошло, тут что-то взлетело — для любого военного специалиста это стратегическая информация. Человек думает, что он НЛО наблюдал, условно говоря, а он наблюдал запуск какого-нибудь секретного оружия. Поэтому информация такого рода всегда собиралась и анализировалась, какой бы сумасбродной она не была.

— То есть свидетельствования об НЛО — это информация для внешних разведок?

— Конечно.

И наши разведки этим всегда занимались. В Америке немножко раньше начали заниматься сбором таких вот странных наблюдений граждан. Был очень интересный проект «Голубая книга», Blue Book, начинали его еще в 1960-х.

Наша разведка тоже использует этот первичный архив наблюдений, чтобы примерно определять, где у американцев находятся какие-то секретные базы.

Любая информация интересна. Вот я сам из Пермского края. У нас, сейчас это уже давно не секрет, базировались пусковые установки баллистических ракет УР-100. С периодичностью раз в несколько лет производились, соответственно, учебные запуски, которые для обывателя выглядят абсолютно феерически. Огромная светящаяся капсула, за которой светящийся хвост. Естественно, такое сообщение попадает в прессу. Разведке уже понятно: она прослеживает траекторию запуска, пытается определить конкретно точку пуска.

— ЦРУ говорило, что прибегало к помощи экстрасенсов, людей, обладающих паранормальными способностями. И те где-то увидели в своих гипнотических видениях, что на Аляске, где-то в Африке есть базы инопланетян.

— На самом деле, да. Американцы очень часто пользуются такими технологиями. В Америке с шестидесятых годов запущен был очень такой своеобразный проект MK Ultra, который стал источником для забавного художественного фильма с тем же названием.

Тогда американские военные решили использовать якобы экстрасенсов, ясновидящих для получения оперативной информации. Десять лет этим занимались. Причем, что самое интересное, аналогичный проект и у нас в СССР существовал на базе специальной военной части 10 003, которой руководил тогда генерал Алексей Юрьевич Савин. Тоже привлекали экстрасенсов в целях разведки.

Спорная технология. Но любые способы хороши, когда идет противостояние держав.

— Понимаю, что вы этого точно знать не можете. Но люди реально верили в то, что экстрасенсы могут увидеть какую-то базу инопланетян?

— Сложно сказать. Наверняка это уже вопрос веры. А с другой стороны, это вопрос умения убеждать тех, кто выделяет финансы, в том, что это важно для национальной безопасности.

— Тогда получается, что каждый человек, даже самый серьезный, в глубине души верит в то, что паранормальное — существует.

— Мне кажется, это вообще способность человека. И одна из основных черт — это верить в какие-то чудеса. Потому что — а без чудес-то жить?

Не отрицаю, но лично не видел

— А вы сами верите в существование инопланетян?

— Не знаю, я их не видел. Но странные объекты, которые с точки зрения нашей земной техники очень сложно идентифицировать, приходилось несколько раз наблюдать. В одном случае это непосредственно что-то круглое, напоминающее тарелку. Снизу были три огня матового цвета. Что это было, я не знаю. Звука не было. Абсолютно феерическая картина. В полной тишине в ночном небе проплывает вот нечто тарелкообразное.

— Готово ли у нас общество, в принципе, к контакту?

— Я однажды сидел, размышлял, вот что будет, если действительно придет какое-то существо, абсолютно непохожее на человека, и скажет: Николай Валерьевич, задавай вопрос. Я думаю, что же я смогу спросить-то? И понимаю, что ничего не могу. Ну что, как вы там живете, экономическое положение… О чем общаться?

— Я, как и вы, когда читаю такие новости про «ЦРУ заявило…», тоже себе представляю, что будет, если явится какое-то страшное существо. И прихожу к мысли, что вот тогда-то я пойму, как мне дороги американцы, украинцы, немцы, французы, потому что они люди и тоже населяют Землю. Я по крайней мере понимаю, что мне ждать от людей. О чем с ними хотя бы разговаривать.

Может быть, затем и выбрасывают эти сообщения об инопланетянах — чтобы мы всё-таки поняли, что мы на одной планете друг другу не враги.

— Мне кажется, немножко другое здесь.

В Америке специально создавали фейковые новости, чтобы прикрывать вполне себе земные секретные проекты. Испытывается какое-то новое вооружение, непохожее на то, что уже видели люди. Проще рассказать, что это были инопланетяне.

С другой стороны, всегда очень удобно под фактор внешнего врага создавать какие-то, в том числе экономические, ситуации. Вот буквально лет десять лет назад, когда конгресс прикрыл немножко финансирование NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. — Прим. ред.), придумали внешнюю угрозу: создали страшные истории о скором прилете нового метеорита. И теперь нужно обязательно много миллионов долларов, чтобы усилить систему наблюдения за внешней угрозой.

— То есть всегда это какие-то скрытые интересы?

— В большинстве случаев да, конечно. А с другой стороны, чтобы судить о готовности человечества к встречам с инопланетным, можно вспомнить события 1938 года, когда известный американский режиссер Орсон Уэллс решил сделать радиопостановку «Война миров» по книге другого Уэллса – Герберта, однофамильца. И перенести события как бы в реальность.

Во время передачи он несколько раз говорил: вы слушаете радиопостановку. Это спасло радиостанцию потом от множества судебных исков, но не спасло Америку от паники в момент передачи.

Вот мы там видим вспышки на Марсе, сообщал он, — и периодически это прерывалось якобы репортажами с места событий. На тот момент постановку слушали порядка 6 миллионов американцев. И примерно пятая часть из них действительно поверила, что происходит какое-то инопланетное вторжение в Америку.

До смешного доходило: люди закрывались в подвалах или сбивались в группы, шли в полицейские участки, предлагали помощь. А на тот момент в Нью-Джерси еще как нельзя кстати отключилось электричество. И была полная паника, подумали, что инопланетяне уже захватили Нью-Джерси.

И после этого стало понятно, что рановато им такую информацию получать.

— Есть подозрение, что кинематограф со спецслужбами и с военными может быть заодно? Ведь в Голливуде довольно много фильмов об инопланетянах.

— Есть такая конспирологическая теория, что якобы Голливуд специально снимает фильмы про встречи с пришельцами, еще и для того, чтобы подготовить сознание людей к тому, что да, мы тут не одни.

Мне кажется, на самом деле это естественный творческий процесс. Я двадцать лет документальной журналистикой занимаюсь на разных телеканалах. И мы часто создаем документальный продукт под конкретный запрос. Поэтому, мне кажется, здесь нет никакой конспирологии. А есть просто реализация определенной темы, которая может, естественно, окупить вложения.

Древо желаний, сожженное молнией

— Человечество и боится инопланетян, и в то же время очень хочет, чтобы они существовали.

— Да, конечно, это же интересно! Может быть, слышали про Молёбскую аномальную зону? Место на самом деле не сильно уникальное, но сильно распиаренное. В 1989 г. в рижской газете «Советская молодежь» вышел цикл публикации Паши Мухортова («М-ский треугольник, или Чужие здесь не ходят» — серия статей о паранормальных явлениях на территории Пермской и Свердловской областей близ села Молёбка.—прим. ред.).

Паша описал, как они с инопланетянами контактировали, как над ними что-то летало, как где-то что-то вспыхивало, как у них ночью в палатке какие-то откровения космического разума случались. И началось массовое паломничество. Люди поехали за чудом. Ну, сказку людям сделали.

Я этой темой занимался лет пятнадцать, потому что мы с нашим министерством культуры хотели сделать там туристическую зону. Мы даже начали сами проводить социальный эксперимент: придумали дерево желаний. На полянке стояло такое очень красивое дерево, сожженное молнией.

И мы говорили: ребята, вот если вы будете сюда приходить и загадывать самое сокровенное — вот как у Стругацких «пойди найди вот этот золотой шар», — и у вас будут происходить чудеса.

И вы знаете, действительно начали какие-то удивительные события происходить.

У половины людей, которые туда приходили, включалось плацебо. Они потом возвращались и говорят: да, у нас произошло чудесное в этом месте! Так вот, это какой феномен? Это мы сами в себе рождаем какое-то чудо, начиная верить в себе? Или это место играет?

— Место тоже может играть?

— Мне кажется, что всё-таки есть некие, может быть, непонятые нами силы взаимодействия, которые создают, как говорится, намоленное место. Я пришел, мне здесь благодать. Мне кажется, человек может сам создавать такие места силы, которые, да, каким-то неведомым нам пока образом могут влиять как на сознание, так и на пространство.

— То есть место силы невозможно без человека.

— Обязательно, это симбиоз. Сила приходит туда, откуда человек чаще всего ее зовет. Да, или человек приходит на место, думая, что это место силы, и сам своим мнением, своим разумом создает вот такое вот чудесное.

— Но вы же, наверное, тоже какого-то чуда просили, нет?

— Бывало и такое. Но у меня немножко другая концепция. Я считаю, что чудесное место человек может создать где угодно. Даже мы сейчас здесь, сидя друг напротив друга, можем просто это место создать себе. Не обязательно куда-то ехать. Нужно просто определенное состояние создать в душе.

— А в Бога вы верите?

— Я верю в системность этого мира. Мы живем в закономерности больших и малых систем. Вот мы сейчас сидим в этой студии. Студия находится в системе этого здания. Здание находится в системе города. Эти внешние факторы определяют внешнее воздействие на более малую систему. Соответственно, когда мы расширяемся до планеты, расширяемся до космоса, мы понимаем, что кто-то все это должен был организовать, создать, запустить.

Кто-то зовет это Богом, я называю системностью.

— А в чем отличие?

— В принципе ни в чем, мне просто так проще. Моему техническому разуму проще это называть такими именами.

— Почему вы выбрали своей темой в журналистике именно уфологию?

— Сложный вопрос. Наверное, слишком хотелось понять технологию чуда. Знаете, как говорят, магия перестает быть магией, когда ты глубоко погружаешься в физику и химию.

— Вы поняли?

— Что-то понял, что-то не понял. Как говорят мудрецы, чем больше я познаю этот мир, тем больше понимаю, что я его не знаю. Когда граница познанного расширяется, соответственно, расширяется и сфера соприкосновения с этими вопросами бытия.

— Бытию, как вы думаете, в принципе, необходимо чудо? Для чего?

— Иногда, наверное, чтобы дать ему сильный пинок. Чтобы человек всё-таки понимал, достигнув какой-то ступеньки, что есть что-то еще и надо туда стремиться. Потому что как только мы останавливаемся — считайте, мы начинаем умирать.

— Вера в чудо как-то связана с эволюцией души, как вам кажется? Человек, убедившийся в том, что чудо существует, должен становиться лучше?

— Одно без другого и не работает, на мой взгляд. Чудо — это и есть эволюция души.

Камень — единственная флэшка, которая переживет катастрофу

— Если душа деградирует, она никогда с чудом не сталкивается?

— Мне кажется, не душа деградирует. Сознание деградирует. Это мы перестаем верить в душу, мне кажется. Мне кажется, это деградация нас под воздействием всех этих внешних факторов, которые мы называем сейчас инфополе.

У нас за последние два десятка лет появилось такое огромное количество различных информационных каналов, что человек по природе своей уже не справляется с переработкой информации. И это приводит либо к неправильному пониманию действительности, не туда мы начинаем стремиться, либо человек просто тонет в этой информации.

— То есть он уже не поедет в вашу Молёбку, не встанет под этим деревом…

— Он перестает верить в то, что в мире есть что-то чудесное помимо работы, денег, поездки куда-то. Человек приземляется.

— И как ему помочь?

— Человек может только сам себе помочь. Конечно, надо больше говорить о таких вещах, но только с точки зрения науки и здравого смысла. Всё-таки нужно понимать, что чудеса — это та краткая грань непознанного, которая через сто или тысячу лет будет познаваема. И мы поймем, что это, как с этим работать, как во благо себе использовать.

— Но за несколько десятков веков люди не объяснили для себя какие-то даже главные вещи, и мы просто в них верим как в чудо.

— Парацельс чудеса создавал, когда еще не знали, что такое антибиотики. Это было чудо, магия. Потом наука развивалась, мы начали объяснять… Просто для некоторых процессов время нужно. И в первую очередь глубоко работать над собой.

— А вы мне так и не сказали, почему вы занялись этой темой.

— Так получилось… Дедушка у меня определенные посты занимал, и мама еще в шестидесятые годы, когда еще никто не ездил по, как это говорят, закордонным командировкам, объехала, начиная от Ливана и заканчивая Египтом, все странные места, где остались следы древних цивилизаций. Наверное, вот на базе вот этого произошло формирование желания постоянно познавать, но познавать все-таки через определенную системность.

Мама съездила в Баальбек (в античности — город Гелиополь. — Прим. ред.), привезла черно-белые фотографии, сделанные фотоаппаратом «Зенит». Вот эти вот огромные каменные блоки по триста тонн. И мы обсуждали: а как это? У нас даже кранов таких нет. А как это вообще делали?

— А сейчас-то вы понимаете, откуда пирамиды? Кто-то же их построил.

— Если сейчас уходить в последние научные исследования, явно это не египтяне строили. Они их уже использовали уже вторично. То есть: есть некие сооружения, а давайте мы будем туда наших фараонов закладывать.

Я убежден, что наша цивилизация нелинейно движется. У нас были периоды падения, взлета, глобальные катастрофы. Несколько раз, конечно, цивилизации просто восстанавливались, и мы живем на руинах очень интересных исторических событий, которые нам предстоит еще разгадать.

Простая ситуация. Вот как NASA нас пугало 10 лет назад: не дай бог, прилетит какой-нибудь метеорит — глобальная катастрофа, большие волны… Часть, естественно, цивилизации выживет, часть будет уничтожена. Что произойдет? Перезагрузка.

Два-три поколения еще будут помнить, что мы в космос летали, и там вот не железный череп под землей, а это метро. А дальше это станет мифологией. И потихоньку за несколько тысяч лет опять возродится следующая цивилизация.

— Что может привести к концу цивилизации — случайный прилет метеорита или какие-то внутренние процессы?

— Да всё что угодно. Вот буквально вчера-позавчера магнитные бури — половина населения лежит. А если солнышко чихнет чуть посильнее, что произойдет? Если сейчас случится, не дай Бог, какой-нибудь ядерный взрыв, то через двести-триста лет выжившее человечество тоже будет гадать, кто построил метро.

— А всё, что на компьютере?

— А что на компьютере? У вас нет электричества, у вас нет компьютеров. Что вы будете с диском делать магнитным?

У нас цивилизация электричества. Отключаем его — всё. Мы даже с вами нашу программу посмотреть не сможем через сто лет. До чего додумались те погибшие цивилизации? Они высекали на камнях иероглифы, петроглифы. Потому что камень — это единственная флешка, которая переживет тысячелетия.

Мистика плюс прагматика

— А компас вам в городе зачем?

— Ну знаете, так бывает. Звонят друзья, говорят, Николай, интересное дело есть, давай куда-нибудь поедем. Срываешься — и …

На дольменах он мне в том году пригодился. Ну, чтобы посмотреть, как магнитное поле работает, в принципе. Мы лет десять занимаемся изучением дольменов Краснодарского края. На Урале, кстати, еще дольмены есть, про это вообще мало кто знает. Обнаружили очень странный феномен: на некоторых дольменах меняется вектор магнитного поля, на нескольких градусах смещается. Проверяли образцы материала, из которого дольмен сделан, — абсолютно не магнитные. Что-то вот сам дольмен меняет.

Думаю, это тоже эффект вторичного исполнения. Когда последующая цивилизация туда пришла, да, дольмены начали использовать как места захоронения. А для чего они изначально служили, никто не знает.

Мы с коллегами из геофизической лаборатории РАН два года назад проводили приборный эксперимент. У меня хорошие друзья в метрологической службе, они натащили туда все возможные приборы, начиная от 3D-сканеров, которые позволяют магнитный профиль измерять.

Выяснили один интересный феномен. Оказывается, некоторые дольмены формируют так называемую стоячую электромагнитную волну. Почему — никто не знает. Но приборы зафиксировали.

— Я, конечно, должна в этом месте сказать, что это сигнал инопланетянам. Но я в это не верю.

— Да что угодно это может быть на самом деле. Просто мы не совсем понимаем, для чего наши предки создали вот эту вот форму, которая создает такой странный физический эффект. Вот и всё. К инопланетянам отношения не имеет.

— Мне кажется, вы скептик.

— Я мистический прагматик. Я любой феномен рассматриваю как задачу, которую нужно функционально расписать, понять ее структуру и дальше объяснить.

— Мистика существует?

— Мироточение иконы — это мистика или это чудо? В принципе, это тождественно. Одни называют чудом, другие мистикой, третьим даром Божьим. Это всего лишь проблема разной терминологии.

— Да, это, конечно, для верующей христианки сложный вопрос. Я верю в то, что иконы мироточат. Более того, я видела мироточащие иконы.

— Это действительно феномен. Если не предполагать, что это делается специально, а что это действительно чудо… А откуда берется вот это миро? Какой-нибудь умудренный академик сказал бы, это холодный ядерный синтез, который происходит под воздействием — сейчас буду мракобесить — сознания верующих людей, которые туда приходят. Но надо всё изучать.

— Вы изучали паранормальные явления. Неужели вы не встречались с такими явлениями, которые не могли объяснить?

— Встречался и не раз, причем не я один. Помните, как в мультике: с ума поодиночке сходят, а гриппом вместе болеют. Вот, в общем, было у нас несколько таких случаев, когда мы назвали это эффект замороженного эха. История очень интересная и, честно говоря, жутковатая.

Произошла она лет, наверное, пятнадцать назад, во время одной из экспедиций в нашу любимую Молёбку. Мы вечером повели группу жаждущих приключений на отдаленную полянку. А повели почему? Потому что там трава высокая. Ты в траву падаешь, возникает эффект колодца, удобно за звездами наблюдать.

В траве полежали, вдруг слышим со стороны леса, там бурелом такой дичайший: кто-то говорит, причем говорит очень странно. По тембру понятно, что это человек, мужчины лет 30 и лет, наверное, далеко за 50. Слышно только артикуляцию главную: «Ау-у-у…»

Походили, посмотрели, нет никого. Звук уходит.

А в этот момент с другой стороны лагеря к нам приехали дикие скептики из ассоциации «Космопоиск». Известная ассоциация, которая говорит: да вы тут ерундой занимаетесь, туристам всякие сказки рассказываете. Мы, говорит, будем тут сидеть, наблюдать за вашими шарами.

Мы приходим, а эти товарищи, которые были скептики, сидят у костра, все дрожат, и пьют H2O. Что случилось? Оказывается, тот звук, который нас блазнил на этой поляне, начал приближаться к ним, и что-то начало светиться. И ночью еще там много всяких световых явлений было. Вот что это? Звуковые миражи такие странные.

— Подходили какие-то световые тени, о чем-то говорили?

— Мы все проверили, всех пересчитали, нет никого. Туристов там тоже не было в тот момент. И еще несколько раз с этим же явлением сталкивались.

И весёлый газ радон

— Тут самое главное — энергетика этого ужаса. Она от чего исходит? От самого миража или от человека, которому очень страшно?

— Страх — это защитная, простая реакция. Не понял, что это такое — вставай и беги.

— Бывают же такие места, куда ты приходишь, и тобой беспричинно овладевает чувство ужаса?

— Бывают. Это отдельные темы. Бывают места, связанные не с какой-то паранормальщиной, а с геофизикой. На местах разломов иногда возникает поверхностное электромагнитное поле, которое воздействует на биофизику человека, создавая беспричинный страх.

Бывает, банально газы выходят определенные — вот как в районе М-ского треугольника есть глубинные разломы, радон выходит.

А радон — он забавный такой газ. Он и светится в припочвенном слое, то есть его можно принять за какую-то аномалию, и определенное галлюциногенное воздействие оказывает. Поэтому, когда мы говорим о таких вещах, нужно, конечно, понимать геофизику места, чтобы не начинать придумывать себе того, чего нет.

— Но это же так прекрасно — придумывать себе.

— Ну тогда можно жить в прелести и не понимать, как устроен мир. Любое чудо, если понять всё-таки его устройство, феномен, это же еще одна ступенька, чтобы что-то больше о мире-то узнать. Мы когда с этими чудесами разберемся, мы пойдем дальше, и что-то новое еще возникнет обязательно.

— Получив больше знаний о мире, мы начнем видеть чудо там, где раньше его не видели, просто потому что мы стали такими умными? Для кого-то чудо — как смартфон устроен.

— Немного таких людей я знаю, которые говорят: а как там внутри? Я говорю, ну там вот так, вот так. Для некоторых чудо — любая программа на компьютере. Это же магия. Да нет, не магия, это просто знание.

— А в людях вы когда-нибудь видели чудо, вот что-то с людьми происходило? Это какие-то, может быть, высшие проявления человеческой природы.

Да, есть такой один человек, называть не буду. Мы его, знаете, даже одно время троллили немножко. Очень странная с ним история. Человек получил травму. После чего начал утверждать, что он чувствует магнитные поля. То есть он берет карту и говорит: вот здесь что-то есть. Обычно таких людей как воспринимаешь: ну, очень сильно ударило, бывает. Пока не произошло то событие, о котором мы сейчас фильм снимаем.

Я его познакомил со своими коллегами из Краснодарского военно-археологического подводного отряда. Занимаемся мы там подводной археологией, фильмы снимаем про Великую Отечественную войну.

И он ребятам моим, водолазам, говорит: вот вы ищете остовы кораблей и самолетов, которые в черноморской бухте во время Великой Отечественной затонули. А я, говорит, чувствую: это вот здесь. И прямо показывает, конкретно: там лежит объект.

Парни: да ладно! Но давайте проверим. Кораблем прошли два раза и нашли остов самолета Ил-2 — прямо вот четко где он указал. Это чудо или случайность?

Бухта, скажем так, артефактами Великой Отечественной усыпана, конечно. Но много уже поднято. И вот так чётко указать пальчиком, где самолет?

— Я считаю, это чудо. А вот, кстати говоря, на вашем месте сидел якут Андрей Григорьев, Герой России, который вступил в рукопашную схватку с бойцом ВСУ и победил его. Одолев противника, он дальше принял бой еще с шестью. И пошел потихонечку, и увидел сгоревшую военную машину, в ней сидел погибший боец.

И он сел в эту машину, уснул и проснулся от того, что вокруг этой машины кто-то ходит. Он мне сказал, что сразу понял, кто это. И Григорьев сказал ему: брат, успокойся, я просто смертельно устал, хочу спать, не мешай мне. И тот попросил, чтобы он его не бросил.

Унести его мертвого он, естественно, не мог. И когда он добрался до своих — тоже чудом, — он попросил, чтобы тело погибшего забрали. И его забрали.

Это всё, конечно, объясняется высоким психологическим напряжением. Звучит, конечно, страшно, таинственно и как чудо.

— Мы просто не умеем с этими полями информационными работать. Не я свидетель, но мне много рассказывают мои друзья и знакомые, которым я по жизни верю, что им не надо придумывать.

Много случаев рассказывали, когда поисковики ходят на коп бойцов, например, 92-й Ударной армии, которая легла под знаменитым Мясным бором. И к ним приходят бойцы и говорят: подними меня, я здесь сижу. Идут, копают, находят бойца. Вот что это? Это профессионалы, у них просто глаз наметан, — или это чудо?

Мне иногда кажется, что в некоторые вещи лучше не входить. Это уж точно. Они могут очень сильно и мировоззрение поменять, и всю жизнь, наверное.

Почему мы стесняемся чуда

— Мы все хотим увидеть чудо, мы к нему стремимся. И в то же время считаем стыдным говорить об этом. Почему рациональное побеждает то иррациональное, которое все равно неотъемлемо присутствует в душе?

— Это сложный очень вопрос. Потому что все равно человек всегда в первую очередь зависит от окружающего мнения…

Вот спрашивают, а в чем смысл жизни? Да смысл жизни, мне кажется, простой. Быть собой, идти по тому пути, который считаешь важным, и не слушать вот всё то, что отвлекает.

Если уж мы возвращаемся к религии, это все испытания, которые даются.

— Вы сейчас паранормальное не отрываете от религии, да? И мистику не отрываете от чуда.

Нет, абсолютно. Это всё в одном комплексе существует. Конечно.

Более того, в теологии много про это написано. Чудо рассматривается как метафизический аспект религии. Я недавно, не буду говорить в какой епархии, с батюшками беседовал. Мне по секрету рассказали, что у нас до сих пор есть закрытое такое вот направление по экзорцизму.

Я говорю: погодите, XXI век— и экзорцизм? Говорит, на всякий случай. Потому что бывают случаи беснования и прочего, как крайнюю меру используем.

Так что чудо, религия, наука — всегда вместе. А метафизика всё это объединяет.

— Разве вместе? Например, социологи, исследуя людей, задают очень прагматичные вопросы. А мне кажется, без вопросов из области иррационального человека очень сложно понять.

— Вы очень правильно сказали: спрашивая человека. Вне зависимости от человека, всё это всегда вместе. А дальше уже мнение человека, как он к этому относится.

— То есть мы можем зайти на какую-то новую ступень эволюции, если мы перестанем стесняться иррационального в себе?

— Абсолютно. Но не доводить это до каких-то вот пещерных вещей типа карт таро.

Как только мы перестанем бояться непознанного и перестанем говорить «нам ученые всё врут, всё было не так» — это у молодежи тренд сейчас такой, — мы поймем, что чудо — это тоже часть мира. Наука, искусство и религия — троица неразрывная, то есть без хотя бы одного элемента эволюция человечества невозможна.

— Вы знаете, что после такого разговора мне стыдно задавать вам свой тупой вопрос, но редакция мне этого не простит, если не спрошу. Что с зубами у Кати Лель?

— Ой, ну я думаю, Катюша на меня не обидится. Лет пять назад, когда она первую пресс-конференцию давала, меня туда пригласили вот так же, вроде как бы уфологом, чтобы я всё это прокомментировал.

Ну, я прокомментировал, конечно, плюс притащил еще свои артефакты, там свой обломочек НЛО, который у меня есть. Я-то по наивности своей думал, что это пиар-акция. Нет, пиар-акция, естественно, была. А потом я увидел, что Катя-то в это искренне верит.

— В то, что у нее инопланетяне украли зубы и она проснулась без зубов?

— Не знаю, с чем она проснулась, но для меня это была оторопь. Я прекрасно понимаю, как устроено медиазакулисье. Но Катя не просто в это верит, она еще и общается с какими-то экстрасенсами, которые подтверждают. Потом она начала с космоэнергетами какие-то каналы связи пробивать.

Знаете, есть такое состояние, когда человек увлекается эзотерикой, начинает путать реальность и сновидения, сказки и прочее. И возникает тогда эффект, когда ты думаешь, что это было в реальности, а на самом деле ты создал себе образ сказки.

— Спасибо вам, теперь получается, что мой вопрос про зубы Кати Лель логически последовательный. Ведь для того, чтобы идти вот в эту нору эзотерическую, нужно не иметь духовной основы. Потому что если у тебя есть духовная основа, есть вера, то она тебя защитит от падения туда. Хотя бы потому, что ты будешь понимать, что желание быть избранным, к которому прилетают инопланетяне — это один из грехов.

То есть получается, что разговоры ЦРУ о прилетах инопланетян нам не надо переживать. Это просто какие-то их делишки.

— Что-то всё-таки происходит. На самом деле, кто-то, наверное, прилетает, кто-то, может быть, что-то исследует — процент очень маленький. Есть определенный процент, скажем так, неидентифицированных случаев наблюдений.

Космос, даже околоземное пространство — это всё достаточно сложно. И что там происходит физически? Мы же только думаем, что мы вот там познали космос, мы уже можем даже экзопланеты искать за несколько сотен световых лет. Но на самом деле мы живем в достаточно узком мире, условно в трехмерном, даже в двухмерном. Мы даже видим двухмерно, а пытаемся понимать, что происходит там.

Может быть, всё, что происходит, это отголосок четвертого, пятого, десятого измерений в виде сполохов. Но я сейчас фантазирую. Поэтому есть что-то, что надо изучать, познавать. В некоторых документах, я их захватил, академически написано: да, что-то там есть. Возможно, это «неизвестные разумные силы», как говорил Константин Эдуардович Циолковский. Но с этим надо работать, надо познавать.

— У нас есть автор Денис Давыдов, поисковик. Он находит тела наших воинов Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны, и тоже рассказывает мне всякие мистические истории, в которые я, честно говоря, верю. Я ему отдам вот эти документы, он ими займется. А вам, Николай, большое спасибо, что вы к нам пришли. Это был очень интересный разговор.

— И вам спасибо, что пригласили и выслушали.