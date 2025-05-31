С 1 июня российские аптеки переходят на новую систему контроля. Касса заблокирует покупку, если препарат не отвечает необходимым требованиям. Правительство утвердило новые правила, которые должны защитить покупателей от просроченных и поддельных медикаментов.

Global Look Press

Суть нововведения проста: контрольно-кассовая техника будет автоматически проверять каждую упаковку лекарства через систему маркировки «Честный знак». Если срок годности истек, препарат отозван производителем или вообще оказался подделкой — продажа блокируется мгновенно. Никаких обходных путей не предусмотрено.

Много ли «просрочки»

Вопрос масштабов проблемы вызывает споры среди экспертов. По официальным данным «Честного знака», в 2022 году ежемесячно продавалось около 80 тысяч упаковок просроченных препаратов.

Звучит внушительно, если не сопоставить с общими объемами: российские аптеки реализуют более 370 миллионов упаковок в месяц. Получается, доля просрочки составляет всего 0,02%.

Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma, считает, что проблема во многом преувеличена. Никаких серьезных сложностей с просрочкой в российских аптеках не существует, уверен Беспалов. Он объясняет это сразу несколькими факторами.

Во-первых, за продажу просроченных препаратов предусмотрена административная ответственность, и аптеки совсем не заинтересованы рисковать репутацией и деньгами. Во-вторых, современные аптеки работают «с колес» — заказывают ровно столько товара, сколько могут продать в ближайшие дни. Держать на складе большие запасы экономически невыгодно.

«Лекарственный препарат — не скоропортящийся продукт. У большинства лекарств срок годности составляет 2–3 года. За такой период не составляет труда запланировать их продажу», — поясняет Беспалов.

По его словам, 20–30 лет назад, когда учет велся в бумажных журналах, проблема действительно существовала. Сейчас же все автоматизировано, и ошибки возможны только, если что-то затеряется на полке или кто-то допустит техническую оплошность.

Врач-психиатр, ведущий популярный Telegram-канал, в разговоре с ИА Регнум подтверждает: в его практике пациенты не жаловались на просроченные лекарства из аптек.

С поддельными лекарствами ситуация сложнее. Росздравнадзор утверждает, что доля фальсификата на рынке составляет мизерные 0,02–0,03%. В 2020 году ведомство выявило подделок всего на 4 миллиона рублей. Для сравнения: годовой оборот фармрынка измеряется триллионами.

Ряд экспертов сообщали о том, что как минимум 30–40% препаратов на российском рынке изготовлены из контрафактных субстанций. Вся загвоздка в том, как считать подделки.

Есть препараты с неправильно оформленными документами, есть лекарства на основе нелегальных субстанций, есть медикаменты с контрафактными компонентами в составе. И далеко не все они попадают в официальную статистику.

Николай Беспалов приводит показательный пример с популярным препаратом для похудения. По его словам, официальные поставки препарата в Россию прекратились в 2023 году, остатки давно закончились. Все, что сейчас продается — с высокой вероятностью контрафакт.

Лекарство «требует специальных условий хранения, и даже если предполагать, что это продукт, выпущенный официально, в рамках серых поставок гарантий того, что его привезли с соблюдением всех норм, естественно, нет», предупреждает Беспалов.

Расходы минимальны

Специалисты в целом спокойно относятся к нововведению. «Система будет работать в рамках «Честного знака», в которой уже несколько лет работают все российские аптеки. Это просто дополнительный программный модуль», — объясняет Николай Беспалов.

По его мнению, расходы на внедрение будут минимальными — возможно, потребуется обновить программное обеспечение касс. Такие обновления аптеки и так проводят регулярно.

Врач-психиатр обращает внимание на неудобства для покупателей: «Обидно, конечно, будет покупателю — вот уже получил искомое, и тут его раз — и заблокировали на кассе. Но лучше огорчиться у прилавка, чем принимать препарат с непредсказуемым эффектом».

Собеседники ИА Регнум сходятся в одном: сам по себе новый механизм контроля вряд ли кардинально изменит ситуацию на фармрынке. В аптеках и так практически не продают просрочку — репутационные риски слишком велики.

А вот с выявлением замаскированного контрафакта система вряд ли справится до конца. Если препарат с поддельными компонентами промаркирован и внесен в систему как легальный, касса его не заблокирует.

Нечастые случаи продажи малых объемов просроченных лекарств покупателям не идут ни в какое сравнение со списанием препаратов с истекшим сроком годности в медучреждениях.

За три года (2021–2023) российские больницы и поликлиники утилизировали «просрочку» на сумму в12,5 миллиарда рублей. Минздрав объясняет это объективными причинами: большую часть составили препараты, закупленные для лечения коронавирусной инфекции. Когда волна пандемии спала, лекарства остались невостребованными.

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Новая система контроля — это, безусловно, шаг в правильном направлении. Даже если вопрос с «просрочкой» стоит не так остро, как может показаться, дополнительные барьеры для недобросовестных продавцов не помешают.

Технически решение выглядит изящно: не нужно полагаться на внимательность фармацевтов — электроника сама не даст продать негодный товар. И это уже немало. Когда речь идет о здоровье, лишних гарантий не бывает.