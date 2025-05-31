30 мая в Нью-Йорке второй день подряд проходило заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу.

Иван Шилов ИА Регнум Василий Небензя

Но если встреча 29 мая была созвана по требованию киевского режима и западных стран для того, чтобы Украина могла в очередной раз обвинить Россию, то 30 мая заседание было созвано уже по требованию российской стороны.

«Сегодня же мы предлагаем сосредоточиться не на бессодержательной риторике и обвинениях, а на конструктивном обсуждении реального прогресса в мирном урегулировании украинского кризиса, а также на тех объективных препятствиях, которые по-прежнему стоят на пути к достижению устойчивого мира», — заявил постпред России в Совбезе Василий Небензя.

То есть, проще говоря, для того, чтобы обсудить те последствия, которые могут возникнуть из-за поведения Киева и западных государств в ходе конфликта. «Смысл заседания — в максимально широком озвучивании нашей позиции по украинскому кризису для внешних игроков», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Формально никаких конкретных итогов у мероприятия не было — да и не могло быть. «В условиях наличия у ряда стран права вето Совбез в большинстве случаев не может принимать какие-то реальные решения и добиваться их реализации», — продолжает Никита Мендкович.

Однако Москва на это и не надеялась. Россия использовала Совет Безопасности для того, чтобы официально — на весь мир — озвучить и зафиксировать свою позицию перед теми судьбоносными событиями, которые ожидаются в ближайшее время. Дабы потом никто не говорил, что их не предупреждали.

И это особенно актуально перед продолжением российско-украинских прямых переговоров, очередной раунд которых состоится совсем скоро.

Киевский режим, как известно, едет на него с предложением о введении перемирия — долгосрочного или, по крайней мере, на 30 дней. Москва же сходу заявила, что ей подобные инициативы неинтересны, и она даже не рассматривает их как шаг к миру.

«За ними стоит стремление в очередной раз ввести нас в заблуждение, вынудить на новый односторонний жест доброй воли, который затем будет использован для перегруппировки сил и дальнейшего насыщения Киева вооружениями. Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации, — заявил Василий Небензя. — На это вы можете не рассчитывать, повторения Минска не будет».

Такое отношение к Минским соглашениям (которое озвучивает не только Василий Небензя, но и ряд российских руководителей) показывает, насколько осторожно Москва сейчас относится к любым переговорам с Европой и Украиной.

Никаких основанных на доверии действий, никаких устных договоренностей, никаких передышек ради передышек не будет.

«Если мы действительно серьезно ведем речь о мире, то нужно оговаривать его параметры и условия, а потом уже договариваться о режиме прекращения огня», — поясняет российский полпред. Тем самым заранее обозначая направление дискуссии на предстоящих переговорах.

Россия также послала в Брюссель и Вашингтон сигнал о том, что она понимает смысл игры «перетянем Трампа» и участвовать в ней не будет.

Так, Небензя прямо обвинил Европу в дезинформации Трампа: «Они не теряют надежды вернуть американцев в свои ряды и не гнушаются идти на любые провокации и любую ложь о России и ее действиях, чтобы заставить американского президента передумать. Собственно, именно на его внимание и рассчитаны все заявления вовлеченных в украинский конфликт западных политиков, рассчитывающих откровенными манипуляциями и недомолвками помешать ему наладить отношения с Россией».

Ведь сейчас у Трампа есть уникальная возможность стабилизировать отношения с Россией и перестать бессмысленно тратить ресурсы на противостояние. Возможность, которой не было (по объективным, геополитическим или субъективным причинам) ни у одного американского президента со времен Билла Клинтона.

На заседании Совбеза Москва четко обозначила для всех европейских ястребов последствия от их действий на Украине. Действий нынешних и планируемых — как-то, например: финансирование Германией создания якобы украинских ракет на территории Украины чуть ли не в течение нескольких недель.

«Отверточная» сборка «Таурусов», как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недружественный шаг», — предупредил Василий Небензя.

Причем опции в отношении не только Германии, но и той же Великобритании, поставляющей Киеву вооружения, а также помогающей осуществлять теракты в отношении России. Например, планировать удары по Крымскому мосту и наводить ракеты.

«Коллеги, вы действительно думаете, что мы всего этого не замечаем и не имеем детальной информации о вовлеченности каждого из ваших государств в военные действия против России, и что это не повлечет для вас никаких последствий?» — спросил Небензя.

Конечно, можно было бы сказать, что подобные заявления Москва делала и раньше. Угрожала, предупреждала — и даже била (например, по местам дислокации западных наемников и «советников» на украинской территории). Однако сейчас складывается принципиально иная ситуация.

Находясь на грани поражения в украинском конфликте, Европа может попытаться переломить ситуацию за счет качественно иного вовлечения в этот конфликт.

Те же самые массовые поставки ракет, разрешение (а точнее, содействие) в их использовании по объектам в глубине российской территории — а также, возможно, даже ввод войск, замаскированный различными заявлениями о «советниках». И Россия четко предупреждает — что последует за таким вот вовлечением.

«Москва хотела показать, что в случае подобного рода радикальных действий она будет действовать адекватно и симметрично. И эти действия будут объясняться не «злой волей России», а эскалацией со стороны западных государств, которые фактически дают понять, что готовы способствовать совершению терактов украинской стороной», — говорит Никита Мендкович.

Украина, конечно же, сделала вид, что ничего не поняла. И что другие не поняли. По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, русские, мол, «не понимают нормального отношения или дипломатического языка», поэтому настало время «говорить с ними языком санкций и усилением поддержки Украины».

Но не исключено, что другие — те, кто не собирается тонуть вместе с украинской шлюпкой, — все-таки что-то поймут. И будут говорить с Москвой голосом дипломатии, а не санкций или пустых угроз.

«Если вами движет исключительно русофобия, то нам, видимо, не о чем с вами говорить. Если же вы все-таки готовы обсуждать какие-то варианты сосуществования и тем более — сотрудничества, то нам есть что обсудить. Мы от диалога никогда не отказывались, не отвергаем его и сейчас. Решайте, выбор — за вами», — резюмировал Василий Небензя.