Торговые войны Дональда Трампа поставили США на грань очередного раскола. Скоро будет два месяца с так называемого «дня освобождения» Америки, когда Белый дом анонсировал введение широкомасштабных пошлин в отношении всех стран мира.

Иван Шилов ИА Регнум

С того момента финансовые рынки затряслись, а команде Трампа пришлось сдавать назад и резко корректировать свою политику. Теперь же фронт противостояния тарифным войнам открылся уже и внутри самой Америки.

Инициативы нынешнего американского президента вновь натолкнулись на судебные препоны. Американский бизнес, пострадавший от действия пошлин, начал активно судиться с Белым домом.

Оппоненты Трампа считают саму практику введения тарифов в одностороннем порядке президентскими указами незаконной и нарушающей конституцию США. Ведь исторически регулирование торговли считается прерогативой именно конгресса, то есть законодательной ветви власти.

Впрочем, за последние десятилетия исполнительная власть в Америке перехватила много полномочий у конгресса.

Например, в прошлом нельзя было начинать войн без соответствующей отмашки законодателей. Со времён Ричарда Никсона это стало возможным. Теперь президенты США могут отправлять войска куда угодно на ограниченный срок, не запрашивая одобрения конгресса. То же самое касается и ситуации с тарифами.

Белый дом сразу после инаугурации Трампа объявил специальный режим чрезвычайной ситуации в торговой сфере. Основанием для этого стал колоссальный торговый дефицит США, который в 2024 году достиг рекордного 1 триллиона долларов.

Затем уже в рамках режима ЧС команда Трампа и стала пользоваться особыми полномочиями для введения тарифов в десятки или иногда сотни процентов.

Теперь по решению суда международной торговли в Нью-Йорке это признано неконституционным. Причём решение было единогласным — хотя в суде заседали назначенцы Рональда Рейгана, Барака Обамы и самого Трампа.

Это не закрывает возможности введения повышенных тарифов насовсем. Есть и иные основания — например, можно обвинить другие страны в создании угрозы нацбезопасности США.

Но воспользоваться остальными путями будет технически сложнее, это займёт больше времени и сократит пространство для манёвра. К тому же придётся смириться с тем, что максимальный размер и сроки действия пошлин будут уже серьёзно ограничены.

Прямо сейчас юристы Белого дома надеются взять верх в ходе апелляции в Верховном суде США. Там формально имеется республиканское большинство — шестеро консервативных судей против трёх либералов. Однако далеко не факт, что даже при таком раскладе Верховный суд встанет на сторону Трампа.

Дело в том, что судьи правых взглядов в США, как правило, придерживаются концепции так называемого «ориджинализма». Суть её состоит в буквальной трактовке американской конституции. В то же время либеральные судьи любят интерпретировать основной закон страны исходя из нынешних реалий, подстраивая его под свои взгляды.

В этой связи консервативные судьи вполне могут лишить Белый дом права вводить тарифы и вернуть эту привилегию обратно конгрессу, как и задумывалось отцами-основателями США изначально.

Такое развитие событий станет мощнейшим ударом по позициям команды Трампа. Они и так серьёзно ослаблены нынешними судебными войнами. Ведь теперь любые торговые партнёры США понимают: стоит лишь немного подождать, и тарифы могут быть сами собой отменены из-за внутреннего раздрая в Америке.

Скажем, в июле были угрозы усилить тарифное давление на Евросоюз через ввод пошлин в размере до 50%. Теперь реализация этих планов под вопросом. Аналогичные вопросы возникают и по поводу «антикитайских» тарифов, которые были снижены только на срок до 90 дней.

Да и любая страна сейчас будет добиваться уже более выгодной для себя сделки с США, раз над ней больше не нависает тарифная дубинка.

Отдельный вопрос — будущее обсуждаемых в сенате вторичных пошлин в отношении России. Ястребы усиленно требуют от Трампа ввести эти пошлины, надеясь таким образом подорвать переговорный процесс.

Однако у Белого дома сохраняется контроль над повесткой республиканцев, имеющих большинство в обеих палатах конгресса.

Это сильно отличает нынешнюю ситуацию от того, что было на первом сроке Трампа. Тогда ещё был жив Джон Маккейн, да и в целом ястребы-неоконы были мейнстримом вашингтонских республиканцев.

С того момента партия пережила серьёзную идеологическую трансформацию. Теперь ситуацию контролируют уже MAGA-республиканцы, многие из которых склоняются к изоляционизму.

Ястребам же приходится подстраиваться под новые реалии. Как это делает, например, госсекретарь Марко Рубио — в прошлом ярый неокон, а теперь вполне себе внешнеполитический реалист.

Так что без отмашки со стороны Трампа санкционный билль в конгрессе вряд ли будет выставлен на голосование. И даже в случае его принятия законопроект не обязывает Белый дом сходу вводить новые санкции и тарифы.

Там есть пространство для манёвра — нужно лишь провести расследование о возможности добиться перемирия на Украине. И только затем принимать решение об имплементации тарифов.

Пока реалисты в команде Трампа надеются договориться с Россией, введения санкций ждать не стоит. Последние заявления ястребов вроде Кита Келлога, исключивших возможность членства Украины в НАТО, показывают, что даже до них доходит необходимость ведения диалога с Россией на нормальных условиях.

Желательно было бы экстраполировать этот опыт и на переговоры с другими странами — не махать над ними тарифной дубинкой, а вести вменяемый диалог. И тогда есть шансы добиться чего-то стоящего.

При этом перспективы реиндустриализации Америки становятся ещё более туманными. Какие-то производства действительно удастся перетянуть в США, но массового строительства предприятий и фабрик ждать не стоит по самым банальным причинам.

Нет достаточного числа квалифицированных рабочих и инженеров, давно потерян опыт и нужные компетенции, производить в Америке слишком сложно и дорого.

Однако есть для Трампа и один позитивный момент в нынешних судебно-тарифных войнах. Они могут нивелировать эффект от самых жёстких пошлин, что снизит вероятность скатывания экономики США в новый кризис.

Ввод заградительных тарифов не особо популярен среди американцев: в опросах лишь около трети населения поддерживают протекционистскую политику Трампа. Зато стало выправляться отношение к состоянию своей экономики — апрельско-майский пессимизм начинает уходить.

В конечном счёте Трамп может сказать своему электорату, что он действительно попытался устроить революцию в торговой сфере. Но судебный дипстейт в очередной раз всё сорвал.

Какие-то тарифы в 10-15%, конечно, будут продолжать оставаться в силе. Цены на импорт слегка подрастут, и отдельные производства внутри Америки на этом заработают.

Но радикального слома трендов развития экономики США, которые бы действительно могли привести к острейшему кризису, не случится.

Инерция развития нынешней Америки такова, что перебороть её не под силу даже таким несистемным политикам, как Трамп.