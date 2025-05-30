7 июня в Латвии состоятся выборы. И хотя они всего лишь муниципальные, ставки высоки: перед условно «русскими» партиями стоит задача не допустить латвийских националистов к управлению в Даугавпилсе, втором по величине городе страны. Также они попытаются взять реванш за поражение в Риге в 2020 году. Однако власти заранее поставили на пути русских политиков существенную преграду

Иван Шилов ИА Регнум

Общаться с избирателями на их родном языке — русском — отныне запрещено.

Оружие массового поражения

В 2023 году на волне поднявшейся в Европе русофобии правящие в Латвии националисты исполнили свой давний план — законодательно запретили местным русским политикам агитировать за себя на родном языке.

После этого оппозиционная партия «Согласие» обратилась в конституционный суд с просьбой отменить этот закон, ссылаясь на его несоответствие международным конвенциям о защите прав человека.

Однако 13 февраля 2025 года конституционный суд подтвердил, что оплаченная агитация должна проходить только на государственном языке. При этом вину за очередной акт дискриминации местных русских привычно возложили на Россию.

Любопытна аргументация: в суде подчеркнули, что «важно, чтобы на предвыборную агитацию и свободное проведение выборов не оказывали влияние мероприятия информационного влияния России, которые осуществляются с целью повлиять на общественное мнение и политический курс в интересах РФ и которые особенно активизируются в период выборов».

Конституционный суд утверждает, что именно «расширение влияния России в информационном пространстве Латвии и растущие риски безопасности создают необходимость» ограничить использование русского языка.

Более того, суд добавляет, что якобы «таким образом защищаются не только безопасность латвийского общества и демократическое устройство государства, но и безопасность и демократия всей Европы».

Откровенно говоря, это постановление сюрпризом не стало. Конституционный суд всегда являлся цепным псом на службе у националистов и никогда не соглашался убрать или ослабить всё новые и новые цепи дискриминации, накладываемые на местных русских.

«Русский язык сам по себе — это практически оружие массового поражения. Сейм уже давно решил, что предвыборная агитация на русском — это не демократия, а «информационное влияние», — отмечает депутат муниципалитета Риги Инна Дьери, член оппозиционной партии «Суверенная власть».

Русская смекалка

Однако русские партии, напряженно искавшие пути выхода, обнаружили в законе лазейку.

Когда националистическое большинство приняло запрет на русскоязычную агитацию, в соответствующих поправках указывалось, что в период агитации перед выборами в Европарламент или органы самоуправления агитационные материалы могут содержать перевод на официальные языки государств — членов Евросоюза.

Причина этих послаблений понятна: закон допускает участие в этих выборах граждан других государств ЕС, постоянно проживающих в Латвии. А вот в выборах в латвийский парламент они участвовать уже не могут, и поэтому там таких поблажек не предусмотрено.

Но, когда депутаты Сейма принимали такое решение, они не учли, что один из языков ЕС — болгарский. Этот славянский язык использует кириллицу и очень похож на русский.

Первыми это сообразили в русской оппозиционной партии «Стабильность», возглавляемой парламентарием Алексеем Росликовым. Действительно, нельзя понять, написаны ли слова «равенство», «братство», «сила» и фамилия «Росликов» на русском или на болгарском. И «Стабильность» начала использовать эти слова на своих предвыборных плакатах.

Затем ноу-хау воспользовались партии «Русский союз Латвии», «Объединение младолатышей» и «Суверенная власть», сформировавшие в преддверии этих выборов единый список. И в последнее время они распространяют листовки с надписями «Работа», «Ветеран = Победа», «Достойнство», «Пенсии», «Традиции».

Форпост адекватности

Если рассматривать предстоящие муниципальные выборы с точки зрения местной русской общины, то для нее особенно важна ситуация в двух городах — Риге и Даугавпилсе. В Риге русскоязычные составляют примерно половину населения, в Даугавпилсе они — большинство.

Когда-то в латвийской столице, с 2009-го по 2019-й, правила партия «Согласие» во главе со знаменитым «русским мэром» Нилом Ушаковым. Но Ушакова отстранили от власти под предлогом коррупционных злоупотреблений, а в 2020-м к власти в столице пришла коалиция латышских националистических партий — что обернулось катастрофой для русской Риги.

Новые хозяева города провели массированный снос монументов советским солдатам, а затем приступили вообще к ликвидации всего русского культурного присутствия: под нож пошли памятники Пушкину, Анне Керн, академику Келдышу, полководцу Барклаю-де-Толли.

Были переименованы улицы с «неправильными» названиями (иные носили их еще с царских времен). Ужесточилась борьба с русским языком, который вытесняют на «кухонный» уровень.

Впрочем, плодами работы нынешней правящей коалиции недовольны и многие латыши. Нынешнего мэра Вилниса Кирсиса и его предшественника Мартиньша Стакиса обвиняют в развале коммунального хозяйства, теперь многие начали с тоской вспоминать эпоху Ушакова.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш — чиновник, которого по нынешним латвийским меркам можно считать политической аномалией.

Он выступает против национализма, милитаризации Латгалии и пытался спасти городские памятники советским солдатам — за что его обожает большинство населения Даугавпилса и ненавидят национал-радикалы.

С другой стороны, Элксниньша критикуют и некоторые русские политики, уличая его в лицемерии, неискренности и в том, что он защищает права главного в стране нацменьшинства спустя рукава, «для галочки».

Однако в сложившихся условиях сохранение власти Элксниньша является для города далеко не самым плохим вариантом. Ибо если город возглавит кто-то наподобие Стакиса или Кирсиса, последствия окажутся самыми плачевными.

Например, Даугавпилс — единственный город в Прибалтике, где функционирует Вечный огонь, находящийся на месте захоронения павших советских воинов в местном парке Дубровина.

Заслуга его восстановления в 2013 году принадлежит местному политику Юрию Зайцеву, который тогда был депутатом городской думы, но мэр Элксниньш и по сей день сохраняет этот объект, не давая националистам его уничтожить.

Латвийских националистов Вечный огонь безумно раздражает, они считают, что и политики, и чиновники в Даугавпилсе до сих пор живут в российской информационной повестке. Но Элксниньш ссылается на нормы местного законодательства, которые пока еще запрещают снос памятников в том случае, если они находятся непосредственно на могилах.

Тем не менее сейчас положение Элксниньша в Даугавпилсе выглядит почти незыблемым. Весь вопрос состоит лишь в том, соберет ли возглавляемая им партия «Вперед, Латгалия» достаточно голосов, чтобы обеспечить себе восемь из пятнадцати депутатских мест, или ей придется создавать с кем-то коалицию.

Пока наиболее вероятным партнером выглядит другая региональная партия «Даугавпилс — мой город», возглавляемая депутатом местной думы Михаилом Лавреновым и бывшей журналисткой Ольгой Петкевич.

Лавренова националисты уличают в том, что он «скрытый путинист», а Петкевич обрела большую популярность тем, что организовала помощь даугавпилсским пенсионерам с гражданством России, которых принятый государством в 2022 году закон поставил под угрозу депортации.

Рижский трампист

Что касается Риги, то там сейчас «русские» партии мечтают о сохранении представительства в Думе, а не о власти. Русский избиратель не успел отойти от ударов, обрушившихся на него с 2020 года — русское меньшинство открыто провозглашают «нежелательным», беспрерывно подвергают всевозможным видам оскорблений, травли и издевательств.

Из-за этого в русской среде укоренилось убеждение, что ничего изменить нельзя и голосование на выборах бесполезно.

Проблемы приносит и конкуренция среди партий, претендующих на то, чтобы представлять интересы русскоязычных. Они никак не могут договориться о том, чтобы выступить единым фронтом, и без конца переругиваются по любым поводам.

Тем не менее если брать самые свежие результаты опросов, то в Риге в условно «русской зоне» за май все «подросли», кроме некогда могучего ушаковского «Согласия», которое по сравнению с апрелем упало с 5,3% до 4,8%.

Тем не менее, как полагают эксперты, «Согласие» все же преодолеет пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Думу. При этом впервые в рейтинге 5% взял объединенный список партий «Суверенная власть», «Русский союз Латвии» и «Объединение младолатышей» — 5,2% против апрельских 3,9%.

На четвертом месте в рейтинге популярности — «Стабильность», за которую готовы голосовать 7,5%.

Самое же интересное: во главе списка (15%) утвердилась партия «Латвия на первом месте», возглавляемая бывшим вице-премьером Айнаром Шлесерсом.

Шлесерс, называющий своим кумиром президента США Дональда Трампа, — представитель латышских прагматиков, старательно затиравшихся все последние годы националистами.

Пока еще было можно, он ратовал за добрососедство с Россией (сейчас за такие лозунги латышского политика могут объявить предателем нации), а сейчас обещает в случае взятия власти в Риге хотя бы ослабить этнический гнет русских.

Социологи предрекают, что если «Латвия на первом месте» создаст общий блок с русскими партиями, то получит почти половину депутатских мест в Риге.

Другое дело, что амбициозный, но достаточно беспринципный Шлесерс может пойти на союз и с латышскими партиями, в том числе и с радикалами из партии «Национальный блок», если сочтет, что это обеспечит ему место мэра.

Нацблок же выставил в начало своего списка печально известную поэтессу Лиану Лангу, которая рвется к власти под лозунгом «дерусифицируй Латвию!». Получение Лангой, которую называют «латышской Ириной Фарион», депутатских полномочий ничего хорошего русским рижанам не сулит.

Неприятный факт: обычно латыши голосуют активнее, чем русские. На прошлых выборах 2020 года в Риге пришли голосовать всего 20% русскоязычных избирателей, а представителей «титульной» нации — 55%. Результат налицо.

Пытаясь уравнять шансы, русские политики подали на рассмотрение в Сейм законопроект, предусматривающий наделить правом на голосование на муниципальных выборах представителей многочисленной категории «неграждан». Но латышские партии предсказуемо это предложение отклонили.

«Процесс натурализации формально открыт, но по сути — фильтр на идеологическую лояльность. Гражданство дают не за жизнь в стране, а за «правильные» ответы. В итоге десятки тысяч людей до сих пор не имеют права голоса даже на уровне города», — подчеркивает Инна Дьери.