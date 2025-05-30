1 июня в Польше состоится второй тур президентских выборов, который обещает стать одним из самых напряжённых за последние годы. В финал вышли два кандидата: мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской платформы» (РО) и директор Института национальной памяти (IPN) Кароль Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS).

Иван Шилов ИА Регнум

Первый тур, прошедший 18 мая, не выявил победителя: Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Навроцкий — 29,54%.

И сейчас, согласно данным опросов, разрыв между кандидатами в основном незначительный — вероятно, ключевую роль в голосовании сыграет явка. Активность в городах может дать преимущество Тшасковскому, но сельские регионы склоняются к Навроцкому.

Однако избирательная кампания оказалась настолько грязной, полной слухов и дискредитации, что результат может оказаться неожиданным и пытаться спрогнозировать, в какую сторону качнётся маятник народной симпатии, довольно сложно.

Поляризация и борьба за неопределившихся

Первый тур выборов продемонстрировал глубокую поляризацию польского общества. Мэр Варшавы позиционировал себя как сторонник либеральных реформ, интеграции с ЕС и НАТО, а также умеренной поддержки Украины. Его кампания акцентировалась на необходимости отмены «средневекового» закона об абортах, восстановления верховенства закона и экономической дерегуляции.

Навроцкий, напротив, сделал ставку на консервативные ценности, евроскептицизм и защиту национальных интересов, включая жёсткую позицию по украинскому импорту и миграции.

Однако неожиданный успех в первом туре правых кандидатов — Славомира Ментцена (14,8%) и Гжегожа Брауна (6,3%) — отразил рост антиукраинских настроений и недовольства мейнстримной политикой среди молодёжи и сельского населения.

Это, в свою очередь, создало сложную задачу для Тшасковского и Навроцкого во втором туре: им необходимо завоевать голоса сторонников «Конфедерации» и других консерваторов, которые, по словам Ментцена, не поддерживают ни одного из финалистов.

Кроме того, кампания не обошлась без громких скандалов.

Навроцкий оказался в центре внимания из-за расследования о якобы «отжатой» у пожилого пенсионера квартире, перетрясли и его прошлое, связанное с футбольными фанатами. Но сильнее всего гремели скандалы из-за употребления наркотиков и причастности к сутенёрству.

На дебатах, состоявшихся в Варшаве 24 мая, Навроцкий стал героем обсуждений после того, как употребил подозрительное вещество (позже выяснилось, что это был наркотик под названием «снюс»), а затем польские СМИ обвинили его в причастности к секс-торговле в начале 2000-х годов.

Навроцкий отверг все обвинения и пригрозил судом, а «историю со снюсом» использовал для атаки на соперника, предложив Тшасковскому сдать тест на наркотики, от чего тот отказался, что также стало предметом насмешек и обсуждений в медиа.

Да и в истории с сутенёрством всё вообще шито настолько белыми нитками, что в действительности она, похоже, больше отразилась на либеральном лагере, нежели на рейтинге Навроцкого.

В адрес Тшасковского, в свою очередь, оппоненты столь грязных приёмов не использовали, но оказывали давление через поддерживающего его премьер-министра Польши Дональда Туска.

Например, в лояльных консерваторам СМИ появились материалы о том, что Туск или кто-то из его окружения может быть причастен к организации незаконной миграции.

Учитывая, насколько болезненной является тема мигрантов для всей Европы и Польши в том числе, обвинения оказались сильными, хоть на поверку и не слишком убедительными.

Тшасковский также не избежал обвинений в популизме. Его резкие высказывания о том, что Украина должна оставаться «буферной зоной», вызвали неоднозначную реакцию, особенно среди украинской диаспоры в Польше. Это было воспринято как попытка завоевать голоса националистов, что противоречит проевропейской риторике кандидата.

Две руки Вашингтона

Вопреки излюбленным обвинениям во вмешательстве в выборы со стороны России, очевидно, что на данный момент именно Москва держит дистанцию от электорального процесса в Польше. Чего нельзя сказать, например, о Вашингтоне.

Вопрос внешнего влияния на выборы стал одной из самых спорных тем. Оба кандидата столкнулись с обвинениями в связях с США, что усилило напряжённость гонки.

Тшасковский, как проевропейский кандидат, поддерживаемый премьером Туском, воспринимается как фигура, разделяющая западные интересы. Его программа, включая увеличение оборонного бюджета до 5% ВВП, соответствует ожиданиям США и НАТО.

Некоторые польские СМИ и сторонники Навроцкого утверждали, что американские лоббисты оказывали давление на польские власти, чтобы обеспечить победу Тшасковского, видя в нём гаранта стабильности в регионе.

Однако конкретных доказательств, например финансовых транзакций или дипломатических утечек, так никто и не представил.

Известно также, что Тшасковского поддерживает Демократическая партия США — расположение столичному мэру неоднократно высказывала американская дипмиссия, пока у власти был Джо Байден.

А в эту кампанию Тшасковского поддержали экс-президент США Барак Обама и сын известного спонсора «цветных революций» Алекс Сорос, которого также подозревают в финансировании штаба мэра Варшавы.

С другой стороны, Навроцкого обвиняли в косвенном получении поддержки от американских консервативных кругов, связанных с окружением Дональда Трампа. Эти обвинения основываются на его риторике о «суверенитете» и критике ЕС, что перекликается с позицией американских правых.

Навроцкий во время своей кампании встречался с Трампом, а также недавно был поддержан министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она выступила на выездном заседании американской Конференции консервативных политических действий (CPAC) в польской Ясенке.

Ноэм назвала Навроцкого «сильным лидером», который может работать в связке с Трампом, укрепляя американо-польские отношения, а также добавила, что его победа обеспечит Польше «сильные границы» и продолжение американского военного присутствия, включая 10 000 военнослужащих США, размещённых в стране для «сдерживания российской угрозы».

Вместе с тем Ноэм раскритиковала Тшасковского, назвав его «абсолютной катастрофой», и призвала поляков выбрать кандидата, который защитит национальные интересы и ценности.

Еврофашисты, гомосексуалисты и Степан Бандера

Но вопрос поддержки претендентов актуален не только с точки зрения внешнеполитического контура: внутри страны идёт активная борьба за электорат. О поддержке кандидатуры Навроцкого, например, заявил лидер «Конфедерации польской короны» Браун.

При этом он пояснил, что это не означает безоговорочного одобрения политики PiS или самого кандидата. Депутат охарактеризовал свой голос как «высокопроцентный кредит», который должен способствовать возвращению Польши к независимости.

Браун также упомянул, что выбор его избирателей в пользу Навроцкого обусловлен стремлением противостоять Тшасковскому, которого Браун считает угрозой национальным интересам.

Занявший в первом туре третье место Ментцен хоть и встретился с Навроцким, но прямо не поддерживает никого, заявляя, что они «не самые лучшие кандидаты, которых только можно себе представить».

Вместе с тем другие политики из его партии предлагают проголосовать за Навроцкого, потому что это будет сильным ударом по леволиберальной стороне.

В то же время поддержку кандидату от PiS выразил и председатель партии KORWiN Януш Корвин-Микке, который считается одним из идеологов польского правого либертарианства и национализма, оказавшим значительное влияние на формирование «Конфедерации» и таких фигур, как Ментцен.

Корвин-Микке считает, что президентство Тшасковского позволит провести «фундаментальные реформы по планам еврофашистов из Брюсселя», такие как «обязательная вакцинация, приём иммигрантов, запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, принудительное поедание сверчков и — безусловно, самое главное — введение полового воспитания в школах, чтобы приучить детей к гомосексуализму и всевозможным извращениям».

Он добавил, что проголосует за Навроцкого во втором туре и что «это долг каждого поляка».

Агитирует за кандидата PiS и президент Польши Анджей Дуда, который до старта гонки выказывал расположение Ментцену.

На днях польский лидер в очередной раз поднял вопрос исторической памяти, выразив возмущение тем, что на Украине недооценивают масштаб геноцида поляков во время Волынской резни 1943 года, организованной УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дуда подчеркнул, что Польша не приемлет героизацию Степана Бандеры и других фигур, связанных с массовыми убийствами, и призвал Киев к пересмотру подходов к исторической политике.

Эта риторика, особенно характерная для правых и консервативной партии PiS, безусловно, находит отклик у националистически настроенного электората, который считает защиту исторической правды приоритетом. И за что активно выступает Навроцкий.

Однако эффект был подпорчен тем, что вскоре после этих заявлений Дуда вручил Золотой Офицерский Крест ордена «За заслуги перед Польшей» главе ГУР Украины Кириллу Буданову*, что, мягко говоря, вызвало недоумение и критику даже в польском обществе.

Награждение Буданова, ключевой фигуры в украинской разведке, воспринимается как жест поддержки Украины в её противостоянии с Россией, но противоречит риторике Дуды о недопустимости игнорирования Волынской резни.

Но в принципе противоречивые действия Дуды лишь подчёркивают, насколько глубок раскол в польском обществе.

В то же время поддержка Тшасковского со стороны польских политиков не столь яркая и активная, но оно и понятно: команда либерального кандидата рассчитывает на голоса поляков, живущих за рубежом.

А на родине его поддерживают, конечно, премьер Туск, а также кандидат «Новых левых» Магдалена Баят и Польская крестьянская партия в лице вице-премьера и министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша.

Опросы и прогнозы

Последние опросы перед вторым туром фиксируют крайне напряжённую борьбу.

Согласно данным Opinia24, 46% избирателей поддерживают Тшасковского, а 44% — Навроцкого, при этом 10% остаются неопределившимися.

Исследование IBRiS даёт Тшасковскому более значительное преимущество — 55,5% против 31,7% за Навроцкого.

Однако социологи отмечают, что опросы часто недооценивают поддержку консерваторов в сельских регионах, что может сократить разрыв.

Вместе с тем политологи прогнозируют, что исход выборов будет зависеть от явки и способности кандидатов мобилизовать неопределившихся избирателей.

Кроме того, стоит помнить, что Польша разделена не только по партийной линии, но и географически: Тшасковский лидирует на западе страны, Навроцкий — на востоке и юге.

Анализируя результаты первого тура и динамику второго, эксперты отмечают, что впервые в современной истории Польши альтернативные кандидаты получили столь высокую поддержку. На РО и PiS вместе пришлось 60% голосов, а правые и ультраправые (включая PiS, использовавшую близкую риторику) в сумме набрали более 50%.

Это говорит о растущем запросе на новые политические силы и идеологическую трансформацию.

В том числе и поэтому Навроцкий демонстрирует стремление работать с правыми: он публично подписал декларацию Ментцена, в которой пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО и отказаться от отправки польских военных на украинскую территорию.

Тшасковский на такой шаг не решился, что и логично, в принципе, для обеих сторон: излишнее заигрывание с националистами уже привело к заявлениям о «коричневой чуме» в Польше; удерживать баланс затруднительно.

Тем более что, например, в «украинской» риторике даже либералу Тшасковскому пришлось прогнуться: несмотря на более умеренные высказывания, он также вынужден учитывать антиукраинские настроения части электората.

Однако у экспертов есть серьёзные опасения по поводу того, что в случае не слишком удачного выбора президента в Польше могут провернуть «новый подход» к избирательному процессу, как это уже было в Молдавии и Румынии.

Что дальше

Итог президентских выборов определит не только внутреннюю политику Польши, но и её позицию на международной арене.

Победа Тшасковского укрепит проевропейский курс, усиливая интеграцию Польши в ЕС и НАТО, при этом его попытки заигрывать с националистическими настроениями указывают на прагматичный подход к отношениям с Украиной.

Польша продолжит оказывать военную и гуманитарную поддержку Киеву, однако, возможно, будет более жёстко отстаивать свои экономические интересы.

Отношения с Россией в то же время наверняка останутся враждебными: Тшасковский чётко называет Москву угрозой, и его администрация, вероятно, усилит санкционную политику и поддержку антироссийских инициатив в ЕС.

В случае победы Навроцкого Польша может взять курс на изоляционизм и евроскептицизм, что ослабит её позиции в ЕС.

Его антиукраинская риторика, включая заявления о блокировании вступления Украины в НАТО, может создать напряжённость в отношениях с Киевом. Однако Навроцкий, несмотря на свою позицию, обещал продолжать военную поддержку Украины, что может смягчить конфликт.

Но вместе с тем с Россией отношения останутся холодными, хотя Навроцкий может быть более предпочтительным для Москвы из-за его менее радикальной антироссийской позиции по сравнению с Тшасковским.

В любом случае эти выборы станут важной вехой для всей Центральной и Восточной Европы: их исход определит не только внутренний курс Польши, но и баланс сил в регионе, отношения с Украиной и Россией, а также вектор развития отношений с ЕС.

Победит не просто кандидат — победит направление, по которому Польша и её соседи будут двигаться в ближайшие годы.

*Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов