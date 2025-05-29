Президент России Владимир Путин 28 мая провел переговоры в Кремле с председателем Руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими, возглавляющим альтернативный хуситам центр власти.

Иван Шилов ИА Регнум

Президент России поблагодарил аль-Алими за приезд в Москву и поздравил его с национальным праздником — 35-летием йеменского единства. Взаимодействие между Россией и Йеменом всегда носило дружеский характер, еще в 1928 г. были установлены дипломатические отношения, сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что и сейчас у сторон много перспективных направлений сотрудничества. Речь идет о сельском хозяйстве, рыболовстве, добыче полезных ископаемых, энергетике. Для того чтобы придать импульс торгово-экономическому взаимодействию, Москва рассчитывает на скорейшее возобновление работы Межправкомиссии.

Владимир Путин также пригласил главу Президентского совета Йемена принять участие в первом саммите «Россия — арабский мир», который пройдет в Москве 15 октября.

В свою очередь аль-Алими поблагодарил российского лидера за поддержку его правительства, сделав акцент на его «законном» характере. По его словам, после переворота, «совершенного под руководством хуситов и при поддержке Ирана», позиция России в Совбезе ООН, на международных площадках «всегда была в пользу законности, в пользу развития и благополучия Йемена».

Власти страны надеются, что Москва будет содействовать «возвращению мира, стабильности и безопасности в Йемен и возвращению нормального, функционирующего республиканского режима».

Также в Йемене рассчитывают, что в ближайшее время в Адене будет открыто посольство России, находившееся до этого в Сане, которая контролируется хуситами из движения «Ансар Аллах». Такой шаг, видимо, должен подчеркнуть легитимный характер именно Президентского совета.

«Мы стремимся к восстановлению государственных институтов, что будет способствовать восстановлению мира. Мы благодарны Саудовской Аравии за усилия по поддержке мира в нашей стране. К сожалению, хуситское движение совершило переворот. Мы все еще верим в мир, верим в возвращение стабильности», — сказал аль-Алими.

Прозвучавшая в Кремле благодарность соседнему королевству также должна была, видимо, продемонстрировать особый характер отношений легитимного правительства суверенного Йемена с Домом Саудов.

Новый трамплин

После начала вооруженного противостояния в марте 2015 года и дезинтеграции институтов йеменского государства двустороннее взаимодействие между Россией и Йеменом значительно сократилось.

Но здесь следует иметь в виду, что Российская Федерация тратила большие усилия на поддержку правительства Асада в Сирии и урегулирование сирийского кризиса и это происходило на фоне российских усилий в Ливии.

Тогда для Москвы конфликт в Йемене становился все менее значимым, «периферийным», хотя прежде Россия, будучи еще членом группы «Друзей Йемена», активно вовлекалась в местные дела после революционной смены власти в этой стране.

Теперь, когда у России высвободились определенные ресурсы, есть все шансы вернуться в качестве более значимого игрока и на йеменское поле: Сирия уже не требует столь значительного внимания и отвлечения сил и средств.

Нынешний визит аль-Алими может стать тем самым трамплином для возвращения России в Йемен. Ведь с предшествующих контактов на высшем уровне прошло 12 лет: официальный визит в Россию президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади состоялся еще в апреле 2013 года.

Предшествующий ему президент Али Абдаллах Салех бывал в нашей стране гораздо чаще — в 2002, 2004, 2009 и 2010 годах. Однако события «арабской весны» и гражданская война в Йемене нарушили столь позитивную динамику двусторонних отношений.

От Салеха до Алими

Тогда, в 2011 году в стране начались масштабные выступления против президента Салеха, правившего с 1978 года. Показательно, что «арабская весна» в Йемене не вписывается в часто муссируемые представления о том, что за революционными событиями в арабском мире стоят США и страны Запада.

Так, одним из основных ее участников стали хуситы из зейдитского движения «Ансар Аллах», которые выступали с антизападных и прежде всего антиамериканских позиций и, наоборот, часто обвинялись в связях с Ираном.

Импульс революционному процессу придали события в провинции Саада в январе 2011 года, где после демонстрации начались боестолкновения между хуситами, которые поддержали протестующих, и силами безопасности Салеха во главе с Усманом Муджали.

Но вместо очередной «хуситской войны» — а до того момента их было шесть — протесты распространялись на всю страну, найдя поддержку у многих йеменцев.

После изгнания хуситами сторонников Салеха из Саады антиправительственные выступления вспыхнули и в соседних регионах — Джауф и Мариб, где хуситы действовали совместно с партией «Аль-Ислах», в состав которой входят и йеменские «братья-мусульмане»*.

Наконец выступления и демонстрации перекидываются и на столицу страны — Сану, где хуситы создали объединение «Шабаб ас-Сумуд», к которому присоединились многие жители столицы.

Но судьбу революции решил административный ресурс в лице Али Мохсена аль-Ахмара — командующего 1-й бронетанковой дивизией и по совместительству одного из негласных лидеров «Аль-Ислах», чей ультиматум подтолкнул президента к решению покинуть свой пост.

Тем не менее Салех не собирался отказываться от власти. Его отставка была лишь тактическим ходом. Он передал полномочия своему заместителю по партии «Всеобщий народный конгресс» (ВНК) и вице-президенту Хади, который также стал и единственным кандидатом на президентских выборах в феврале 2012 года.

Таким образом, вице-президент должен был лишь «подержать» президентское кресло до следующих выборов, которые планировалось провести еще через два года. На них главным и единственным кандидатом должен был бы выступить либо сам Салех, либо его сын.

Однако Хади достаточно быстро попал под влияние Саудовской Аравии (КСА) и стал постепенно дистанцироваться от Салеха, заручившись поддержкой Эр-Рияда, который подогревал в нем властные амбиции.

На тот момент у КСА в Йемене было две главные цели.

Во-первых, не допустить возвращения к власти опытного и самостоятельного Салеха, чтобы было легче управлять Йеменом и проводить свои интересы через зависимого Хади. Во-вторых, подавить возвысившийся по итогам революции «Аль-Ислах».

Таким образом, естественными союзниками Хади и КСА становились хуситы, которые также сыграли важную роль в революционных событиях. Следует отметить, что Салех ас-Самад — один из лидеров «Ансар Аллах» — был политическим советником президента Хади.

Саудовская Аравия пыталась использовать хуситов для подавления «Аль-Ислах» и, по некоторым данным, на встрече, проходившей в Лондоне, достигла с движением «Ансар Аллах» определенных договоренностей на этот счет.

Однако в ход событий вмешался Салех, который понимал, что его пытаются окончательно лишить власти и влияния (в том числе путем переноса сроков президентских выборов и попыток выдвинуть против него обвинения через прокуратуру).

Экс-президент сам заключил сделку с хуситами, которые вместо нападений на офисы «Аль-Ислах» в йеменских городах вошли в Сану, куда их без боя пропустили части республиканской гвардии, сохранявшие верность Салеху.

Хади подал в отставку и 21 февраля 2015 года бежал из Саны сперва в Аден, а затем через Оман в Саудовскую Аравию и заявил об отказе от своего решения покинуть президентский пост.

После этого Саудовская Аравия начала военную интервенцию в Йемене. Главным союзником КСА в этой операции стали ОАЭ, которые вскоре превратились в конкурента Саудовской Аравии в борьбе за влияние в Йемене.

Важно отметить, что побег Хади из Саны, по всей видимости, инициированный Саудовской Аравией, состоялся тогда, когда стороны были близки к заключению политического соглашения. Однако КСА хотело единолично управлять Йеменом через своего ставленника.

По словам бывшего представителя ООН в Йемене Джамала Беномара, Хади отверг любое ограничение своих полномочий. Тем не менее поиск компромисса продолжался до тех пор, пока он не призвал к вмешательству Саудовскую Аравию. Затем бомбардировки Саудовской Аравии и ОАЭ окончательно разрушили процесс, осуществляемый при посредничестве ООН.

Хади так и не смог объединить разрозненные силы противников хуситов во время длительной гражданской войны и был лишь номинальным главой исполнительной власти.

Он старался цепляться за собственную призрачную власть, являясь препятствием для переговоров между Саудовской Аравии и «Ансар Аллах», и отталкивал от себя и иных противников хуситов.

Саудовская Аравия начала оказывать на него прямое давление. Ряд источников даже утверждали, что Хади чуть ли не находился под домашним арестом в Эр-Рияде, где у него была штаб-квартира.

В итоге Мухаммад бин Салман, правитель королевства, направил Хади послание, в котором, ссылаясь на обращение к нему лидеров политических сил Йемена, потребовал уйти отставку и передать власть Президентскому совету.

7 апреля 2022 года Хади об этом и объявил. Саудовская Аравия приветствовала этот шаг и в ответ предоставила правительству Йемена помощь в размере 3 млрд долларов.

В состав совета входят деятели, связанные с сепаратистским Южным переходным советом (ЮПС) и влиятельным ополчением «Бригады гигантов» (обе эти структуры поддерживаются ОАЭ), а также лица, связанные с партией «Аль-Ислах» (Сауды теперь делают ставку на нее), в том числе занимающие посты губернаторов и другие важные должности.

Таким образом, Президентский совет объединил всех противников хуситов в единый блок. Но надо иметь в виду, что единство его основано на противоборстве с «Ансар Аллах», а противоречий между участниками коалиции часто не меньше, чем между ними же и хуситами.

Формирование Совета происходило на фоне перемирия, заключенного при посредничестве ООН, против которого выступал Хади, но не смог ему помешать и был вынужден сложить свои полномочия. Об этом было объявлено 2 апреля 2022 года.

Большую роль в продвижении этого мирного плана сыграл соседний султанат Оман, а режим прекращения огня, хоть и с нарушениями, продолжается и по сей день. И это открывает осторожные перспективы для окончательного урегулирования кризиса, в том числе и с подключением к этому процессу Российской Федерации.

Налаженное взаимодействие

Москва, признавая легитимность правительства Хади и поддерживая резолюции ООН по Йемену, смогла сохранить и свои отношения с хуситами.

Даже несмотря на то, что после убийства ими в декабре 2017 года экс-президента Али Абдуллы Салеха — собственного союзника, с которым у российской стороны сложился высокий уровень доверия, связи России с «Ансар Аллах» несколько ослабли, и даже появилось определенное недоверие.

«Убийство бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха серьезно обострило ситуацию и позволило движению хуситов радикализироваться. У них был альянс с конгрессом (партией «Всеобщий народный конгресс». — Прим. ред.), который возглавлял Салех, потом у них начались внутренние противоречия.

Мы побуждали и тех, и других, чтобы они вовлекались в общейеменский диалог. Вроде бы понимание находили, но что-то не сработало», — отметил вскоре после гибели Салеха министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что, наверное, среди причин есть и субъективные факторы, которые необходимо принимать во внимание.

После этого российская дипломатическая миссия в Сане, которую возглавлял временный поверенный, покинула йеменскую столицу, контролируемую хуситами, под предлогом обеспечения собственной безопасности.

Тем не менее контакты между хуситами и Москвой по-прежнему сохраняются, а после начала украинского кризиса вышли на новый, более доверительный уровень. Этому способствовало отношение хуситов к СВО в пользу России или же их позиция по признанию независимости ЛНР и ДНР. Поэтому после начала военных действий на Украине хуситы в Москве стали восприниматься как одни из участников более широкого неформального антизападного блока.

Но Россия смогла наладить взаимодействие и с Южным переходным советом, который поддерживают ОАЭ, чьи руководители также посещали российскую столицу. В частности, глава ЮПС и член Президентского совета Айдарус аз-Зубейди был в России дважды — в 2019 и в 2023 годах.

Собственно, визит главы Президентского совета Йемена должен несколько сбалансировать этот подход. Тем более что аль-Алими также является весьма близким к Саудовской Аравии и ОАЭ политиком, а для России эти страны становятся всё более важными партнерами и рассчитывают на посильную поддержку Москвы в том числе и в разрешении йеменского кризиса.

Место для российской базы

Кроме большого спектра вопросов, связанных с торгово-экономическим взаимодействием, российская сторона по-прежнему может продолжать проявлять интерес к созданию в Йемене собственных военных баз.

Экс-президент Салех до своей гибели указывал Москве, что готов поддержать российское военное присутствие в стране.

С учётом того, что ситуация вокруг российской базы в Порт-Судане до конца не прояснилась, как и судьба Хмеймима и Тартуса в Сирии, Москва может иметь в виду Йемен в качестве альтернативного места расположения своей военно-морской базы в акватории Красного моря и Индийского океана.

Во времена СССР рассматривалась возможность создания военно-морской базы на острове Сокотра, где советский ВМФ проводил военные учения с участием морской пехоты.

Однако тогда база так и не была создана, так как поблизости уже находился полностью оборудованный пункт постоянного базирования советского флота на архипелаге Дахлак, в Эфиопии (ныне Эритрея).

В 2009 году вновь было объявлено о том, что Москва намерена создать на Сокотре базу, однако события «арабской весны» помешали этим планам.

Россия также хотела бы восстановить с Йеменом военно-техническое сотрудничество, прерванное гражданской войной в этой стране.

В 2010 году СМИ сообщали, что Йемен заявил о готовности закупить у России военную технику на общую сумму более миллиарда долларов, включая до 30 истребителей МиГ-29 СМТ, ударные вертолёты Ми-35 и Ка-52, военно-транспортные вертолёты Ми-17, танки Т-72М1, противотанковые комплексы «Корнет-Э», реактивные системы залпового огня «Смерч», боевые машины пехоты БМП-3.

В 2013–2014 годах, уже после революции, планы подобных закупок были подтверждены новым йеменским руководством. К тому моменту «Рособоронэкспорт» предполагал исполнить заказ до конца 2021 года. Однако ввиду действующего с 2015 года оружейного эмбарго эти контракты были заморожены.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ