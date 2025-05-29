Несмотря на декларируемую солидарность с Украиной, большинство берлинцев ожидали визита украинского лидера в немецкую столицу с нескрываемым страхом.

Иван Шилов ИА Регнум Глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц

По мнению германского правительства, украинский президент в настоящее время — самый потенциально уязвимый в мире государственный деятель после президента США. А значит, меры для обеспечения его безопасности должны были быть приняты поистине беспрецедентные.

Берлин был обречен на то, чтобы вновь, как и в октябре 2024 года, во время визита Джо Байдена, погрузиться в пучину самого настоящего транспортного коллапса и жёсткого полицейского контроля.

Репетиция зомби-апокалипсиса

В день визита украинского лидера простому смертному невозможно было попасть ни в Рейхстаг, ни в федеральную канцелярию, ни на главный вокзал и центральные станции метрополитена. Правительственный квартал Берлина оказался наглухо опечатан и, казалось, подготовлен к долговременной обороне на случай вражеского вторжения или начала зомби-апокалипсиса.

Оказался нарушен график движения наземного транспорта, поэтому неудобства коснулись не только тех, кому не повезло работать в центральных районах столицы, но и вообще всех горожан.

Многие горожане из-за транспортного коллапса в этот день не смогли вовремя добраться до своей работы. Причем проблемы были не только у простых смертных: полиция в среду с не меньшим рвением останавливала представительские автомобили персон, облеченных высокими административными полномочиями.

«Почему трехмиллионный город должен терпеть такие неудобства из-за одного человека?» — неоднократно раздавался возмущённый риторический вопрос на улицах Берлина.

На земле — тотальный контроль, по Шпрее курсируют полицейские катера, а в небе зависли полицейские вертолёты. На окружающих зданиях можно заметить не только полицейских в жёлтых жилетах, но и снайперов, занявших позиции на крышах. Отель Ritz-Carlton, где в президентском люксе остановился Зеленский, окружен полицейской бронетехникой. Простым смертным появляться возле отеля в этот день было строго запрещено.

Интересный факт: по статистике, даже самая совершенная в мире служба охраны первых лиц может предотвратить не более 7% покушений. Остальные 93% доводятся до конца. Однако, будем честны: в случае с Зеленским повышенные меры безопасности вряд ли были оправданы. И союзникам, и противникам нынешний украинский президент, несмотря на свою ограниченную легитимность, гораздо полезнее живой и невредимый.

Так что, по сути, берлинцы вчера были вынуждены пережить репетицию начала зомби-апокалипсиса совершенно зря.

Стратегическая неопределенность

Несмотря на неловкую ситуацию, в которую попал канцлер Фридрих Мерц, сперва легкомысленно пообещавший украинцам снять все ограничения на поставки Киеву «дальнобойного оружия», а потом, под нажимом партнёров по правительственной коалиции, вынужденный дезавуировать собственное заявление, он попытался продолжить отыгрывать роль лучшего друга Украины, словно никакого конфуза накануне и не произошло.

На совместной пресс-конференции с Зеленским после торжественной встречи украинского лидера с ротой почётного караула Мерц раскритиковал массированные авиаудары России, которые, по его словам, являются «ударом по всем, кто борется за перемирие», не только на Украине, но и в Европе, и в США. Со стороны России, по мнению, Мерца, «совершенно нет готовности» к переговорам.

Москва в то же время трактует массированные дроно-ракетные удары по Украине как операцию возмездия в ответ на атаки украинских беспилотников по столичному региону, приведшие к серьезным сбоям в работе московских аэропортов.

По словам Мерца, Европа ещё никогда не прикладывала такого количества дипломатических усилий к достижению мира, как сейчас. Поэтому Россия должна пойти на прекращение огня. «Если они этого не сделают сейчас, они докажут мировой общественности, что не заинтересованы в переговорах». В случае отказа от переговоров канцлер пригрозил России «последствиями». Так, например, планируется ввести новый пакет санкций.

Мерц также заявил, что военная поддержка «будет продолжена и расширена». Однако он будет придерживаться своего правила не обсуждать детали публично.

На прямой вопрос журналистки о поставках крылатых ракет «Таурус» Мерц не дал конкретного ответа, вновь сославшись на необходимость сохранения режима «стратегической неопределённости».

Официально германские власти лишь заявили о том, что намерены оказать Украине помощь в производстве дальнобойного оружия.

Напомним, что это определение в самой Германии стало фактически синонимом именно крылатых ракет, однако сейчас немецкая пресса пишет о том, что речь идет о финансировании производства нескольких моделей беспилотников, атакующих все последние дни Москву.

Объем финансирования данных перспективных разработок со стороны Германии составит €400 млн.

Данная сумма станет частью пакета помощи Украине в размере €5 млрд с щедрой руки немецких налогоплательщиков. Финансирование пакета помощи будет осуществляться за счёт средств, уже выделенных бундестагом, как сообщило в среду в Берлине федеральное министерство обороны.

Кроме того, в пакет войдёт финансирование Германией для Украины спутниковой связи взамен оказавшегося политически неблагонадёжным Starlink Илона Маска, поставки четырех систем Iris-T, а также финансовое обеспечение ремонта немецкой военной техники на Украине немецкими оружейными компаниями — судя по всему, контракты получат Diehl и KNDS.

Судьба трубы

Мерц также поблагодарил Украину за её усилия: «Вы защищаете свою жизнь, свою страну и нашу общую свободу» от «воинственного ревизионизма России», сказал он.

Кроме того, Мерц подчеркнул, что «не может идти и речи» о восстановлении газопровода «Северный поток — 2».

В этом вопросе канцлер почему-то решил придерживаться режима «стратегической однозначности», несмотря на глухие мольбы крупного германского бизнеса и даже отдельных лидеров федеральных земель — например, саксонского министра-президента Михаэля Кречмера, накануне призвавшего Мерца запустить-таки многострадальный газопровод, дабы открыть дипломатические каналы общения с Москвой.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Мерца за его недавний визит в Киев, который канцлер посетил вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером. Германия является «одним из ведущих партнёров» в попытках сохранить мировой порядок, основанный на пресловутых «правилах», и «достичь мира», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также повторил свой призыв к ужесточению санкций против России и подтвердил, что Украина «готова» к переговорам, которым, по его мнению, Россия препятствует, и это «несерьёзно».

Хотя официального анонса поставок дальнобойных ракет Taurus, имеющих в украинских и немецких медиа репутацию «чудо-оружия», Зеленский от Мерца так и не дождался, внеплановый визит в Берлин украинский президент, наверное, все-таки может занести себе в актив.

€5 млрд — серьёзная сумма. Победы в войне эти деньги Украине, конечно, не принесут, но зато вполне помогут продлить агонию и выиграть немного времени в расчёте на чудо.