28 мая Владимир Зеленский совершил визит в Германию. И, казалось бы, всё прошло не очень удачно — ведь он не получил того, зачем приехал. Не получил официального согласия немецкого канцлера Фридриха Мерца поставлять Украине ракеты «Таурус».

Иван Шилов ИА Регнум

В итоге, по мнению ряда аналитиков, Зеленский обиделся и завершил визит досрочно — под предлогом того, что нужно возвращаться домой из-за начавшегося российского наступления в Сумской области.

Хотя оно вообще ни для кого не стало сюрпризом — Москва не раз и не два предупреждала о том, что будет создавать буферную зону на украинской стороне для того, чтобы помешать ВСУ нападать на российские регионы и терроризировать жителей Курской, Белгородской и Брянской областей ударами ракет и беспилотников.

А чего ждал противник, начиная вторжение в Курскую область именно из Сумской? Надеялся, что после массовых преступлений в отношении гражданского населения ответ будет каким-то другим? Или что Россия будет терпеть ежедневные обстрелы приграничных территорий, в которых гибнут люди?

А значит, получается, создание буферной зоны стало лишь поводом — причиной было желание продемонстрировать недовольство канцлером. Не совсем так.

Во-первых, Зеленский всё-таки получил то, что хотел. А именно — заверения Мерца в том, что Берлин будет играть куда более «ястребиную» роль в конфликте. Ведь немецкие политики слушают Зеленского, сокрушающегося о поражениях, которые терпят украинские войска в Сумской области, и соглашаются с ним.

«Визит был для Зеленского достаточно успешен в том, что Германия гораздо глубже втягивается в кризис на Украине. Начнет содействовать финансово и технологически производству украинских ракет средней дальности», — объясняет ИА Регнум замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Так, по данным издания Bild, речь идет о производстве ракет дальностью 2,5 тысячи километров. И речь тут не просто об усилении возможностей ВСУ — ведь эти ракеты будут построены не завтра и не послезавтра.

Оказывая помощь в их создании, Берлин хочет не просто затянуть войну, а сделать мирное соглашение принципиально невозможным. Ведь одним из базовых требований России является демилитаризация Украины — то есть лишение ее инструментов для нанесения ударов вглубь российской территории. А значит, никаких ракет у киевского режима быть не должно в принципе.

Да, казалось бы, куда проще поставить уже готовые «Таурусы». Но здесь есть три важнейших «но».

Во-первых, это вызовет серьезный внутриполитический кризис. «Немцы решили пока не передавать «Таурус» прежде всего потому, что это не предусмотрено коалиционным соглашением. Против этого выступают социал-демократы», — говорит Дмитрий Суслов.

Лево-правая коалиция в Германии и без того нестабильна, да и к тому же ее большинство в бундестаге составляет всего лишь 26 депутатов (328 у коалиции против 302 у оппозиции). Рисковать тут никто не будет.

Во-вторых, против такой эскалации выступает немецкое население. Бытует мнение, что оно разделилось надвое: 51% поддерживающих Украину против 49% не поддерживающих. Однако на деле для Зеленского всё еще хуже: с февраля до декабря 2024 г. доля сторонников идеи «поддерживаем Украину в войне с Россией до конца» в ФРГ упала с 40 до 28%.

Да, при этом 54% немцев думают, что коллективный Запад делает для поддержки Украины недостаточно, однако лишь 21% считает, что конкретно Германия должна давать Украине больше. То есть, проще говоря, 79% не поддерживают планы Мерца по эскалации конфликта, чем как раз и станет передача «Таурусов».

В-третьих, потому что немцы банально хотят жить — ведь Россия уже предупреждала о последствиях передачи. Напоминала, что коль сами украинцы не имеют возможностей для наведения, обслуживания и запуска европейских дальнобойных ракет, то очевидно, что всё это будут делать европейские же военнослужащие из страны-поставщика.

А значит, эти страны будут рассматриваться Москвой как прямые участники конфликта — со всеми вытекающими и, возможно, даже вылетающими. И в случае с Берлином появление таких «вылетающих» куда более вероятно, чем в случае с Парижем и Лондоном.

«Даже многие христианские демократы опасаются последствий передачи «Таурусов», ведь Германия, в отличие от Франции и Великобритании, не является ядерным государством. И этот факт может упростить принятие Россией решения нанести по Германии удар в случае, если немецкие ракеты будут использованы для удара по каким-то критически важным российским объектам», — говорит Дмитрий Суслов.

Например, по Крымскому мосту, вероятность атаки которого с таким упоением обсуждали немецкие генералы в феврале 2024 года.

И при этом Германия справедливо опасается, что в случае удара она не получит поддержки со стороны своих союзников — как европейских, так и тем более американских. Что они не станут ради Германии развязывать против России ядерную войну.

Поэтому-то решения о поставке «Таурусов» и нет. Но, с другой стороны, Фридрих Мерц и не отказывается наотрез от поставок ракет.

«В отличие от Шольца, Мерц и новое немецкое правительство здесь используют методологию Макрона. Создают ощущение стратегической неопределенности и тем самым позиционируют себя в качестве одного из ключевых спонсоров Украины, укрепляя таким образом позиции Германии в европейской партии войны», — говорит Дмитрий Суслов.

По словам эксперта, опорой и основой идентичности нынешнего ЕС является русофобия и борьба с Россией. Поэтому бороться за европейское лидерство можно лишь на основе антироссийской повестки.

И ХДС не сегодня вступила в эту борьбу. Еще Ангела Меркель в 2014 году прочувствовала этот тренд, поэтому развернула Германию от сотрудничества с Россией в сторону конфронтации.

Пришедший ей на смену Олаф Шольц попытался усидеть на двух стульях — с одной стороны, бороться за лидерство, а с другой — не допустить чрезмерной эскалации, угрожающей втягиванием Германии в войну.

И тогда находящаяся в оппозиции ХДС постоянно обвиняла канцлера в чрезмерной осторожности, которая «ослабляла позиции Германии в ЕС».

Сейчас же, придя к власти, ХДС и Фридрих Мерц снова вступили в гонку за лидерство. И для Зеленского ценно именно участие Германии в этой гонке. Ему, по сути, всё равно, кто возглавит «партию войны» — главное то, что в процессе соревнования игроки радикализируют свои позиции.

Причем если французский президент в рамках своей «стратегической неопределенности» больше грозит и болтает, то немецкий канцлер еще и делает. Пусть не так много, как хочет киевский режим, но делает.