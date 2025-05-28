Многомесячная эпопея с назначением главы Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) близится к завершению. На смену шефу контрразведки Ронену Бару прочат генерала Давида Зини, за полгода предвидевшего прорыв ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на то, что Зини не вызывает большого гнева у оппозиции, его скорое назначение она всеми силами пытается сорвать. Или хотя бы отсрочить. В противном случае победу в затяжной борьбе между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и ШАБАК можно будет официально присуждать первому.

Генерал-провидец

Карьерный трек генерала Зини мало чем отличается от историй коллег по ремеслу. За его плечами служба в элитном антитеррористическом подразделении «Сайерет Маткаль», специализированных пехотных и бронетанковых соединениях; руководство бригадами резерва и учебными подразделениями.

Кроме того, незадолго до приглашения в ШАБАК Зини курировал армейский проект по увеличению объема воинского призыва ультраортодоксальных евреев — один из наиболее чувствительных и противоречивых в истории израильской армии.

Однако обывателю будущий шеф контрразведки запомнился не управленческими и командными навыками, а прозорливостью.

В марте 2023 года — более чем за полгода до прорыва ХАМАС из сектора Газа — Зини подготовил для командования дивизии Газа доклад о результатах боеготовности бойцов дивизии.

Заключение было отрицательным — несущие службу вблизи опасной зоны солдаты слишком сильно полагались на передовую технику и едва ли были готовы к купированию серьезных инцидентов. Угроза прорыва существовала почти на всех вверенных военным участках.

И хотя центральное командование оставило доклад Зини без внимания, посчитав, что «старый коммандос» слишком сгущает краски, последующие события подтвердили его правоту.

Более того, прогноз Зини послужил одним из аргументов его перевода в ШАБАК — израильскому руководству потребовался человек, который сможет окинуть свежим взглядом «поле боя» иранских и израильских спецслужб, где Тель-Авив пока находится преимущественно в положении атакуемого.

Поддержка «ястребов»

Консервативные и правые силы в израильском правительстве сильно обрадовались переходу Зини в обойму ШАБАК. «Ястребы» разглядели в нем «наступательного офицера» и человека, которому предстоит «перезагрузить» ведомство и вывести его из кризиса.

Поддержка кандидатуры Зини на пост главы контрразведки со стороны правящей коалиции была единогласной.

Конечно, в процессе не обошлось без эксцессов.

Премьер Нетаньяху так стремился до последнего держать в тайне решение о назначении Зини, что забыл посоветоваться с начальником Генштаба Эялем Замиром, у которого последний находился в прямом подчинении.

И хотя «генерал-танк» в конечном счете принял позицию премьера, рекомендовав Зини своевременно уволиться в запас, решение и поведение подчиненного его явно задело. Тем более что после инициированных Нетаньяху чисток и перестановок в ГШ проверенных офицеров подле Замира осталось не так много.

Более того, стремление премьера при каждом назначении залезать в армейский кадровый резерв, не считаясь с интересами военных, углубляет противоречия между Генштабом и правительством, что еще больше играет на руку оппозиции. Переманить Замира на свою сторону мечтает едва ли не половина Кнессета.

Оппозиция против

Стоит напомнить, что Зини не первый кандидат на высокий пост. До него лавры шефа ШАБАК прочили вице-адмиралу Элияху Шарвиту, чье назначение было согласовано в конце марта и потом столь же оперативно отозвано премьер-министром без объяснения причин.

И если кандидатуру Шарвита оппозиция, пусть и со скрипом, но одобрила, то фигура Зини вызвала в Кнессете больше споров.

Далеко не все израильские политики сочли выбор премьера адекватным, особенно с учетом того, что прежний опыт будущего шефа ШАБАК был исключительно армейским, без соприкосновения с контрразведывательной работой.

Оппозиционеры резонно отмечают, что новому главе ведомства будет не на кого опереться: под давлением офиса премьера вслед за опальным Баром собираются в отставку и его ключевые заместители.

Лидер «оппозиции генералов» Бени Ганц решил пойти еще дальше и фактически предложил Зини попроситься в отставку еще до официального утверждения в должности. И тем самым устроить публичный демарш с целью отрезвить премьера.

В противном случае, считает Ганц, ШАБАК погрязнет в политических дрязгах, превратившись в карательный инструмент в руках премьер-министра.

Оппозиционерам вторит и юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара. Согласно ее экспертному заключению, назначение не может считаться законным, поскольку в нем прослеживается явный конфликт интересов.

Выбрав наиболее лояльную фигуру из числа силовиков, Нетаньяху вполне может попытаться развалить дело о коррупционных связях израильских чиновников и Катара («Катаргейт»), по которому сам проходит подозреваемым.

Впрочем, преодолеть «юридическое вето» у Нетаньяху уже получалось, и не раз. Ранее он аналогичным образом вернул на должность министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира.

После демонстративного выхода из правящей коалиции тот попал в поле зрение финансовой полиции и до окончания следствия не мог претендовать на высокий пост. Тем же путем, судя по всему, продвигается и назначение Зини.

До официальной «пересменки» шефов ШАБАК остается немногим больше двух недель. За это время Бару предстоит уладить бюрократические формальности, а также передать дела преемнику.

И хотя Зини продолжает фигурировать во всех официальных релизах контрразведки как «кандидат», в его утверждении уже мало кто сомневается.

Все ждут от нового шефа быстрых и точных решений. Во всяком случае, в тех вопросах, которые влияют на имидж и положение премьерского офиса.