Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил очередную политическую оплошность, дав обещание предоставить Украине дальнобойное оружие, которое неспособен выполнить. Мало того, оно было дезавуировано партнерами по правительственной коалиции всего несколько часов спустя.

Иван Шилов ИА Регнум

Подобный шаг стал логичным следствием недостатка у канцлера релевантного опыта внешнеполитической деятельности.

Еще до утверждения Мерца на должность многие эксперты в Германии опасались рисков, которые несет назначение главой правительства человека, никогда не занимавшего пост федерального министра, министра-президента одной из федеральных земель или хотя бы обер-бургомистра крупного мегаполиса.

Опыт аппаратной борьбы Мерца на уровне партии оказался абсолютно бесполезен, когда пришлось столкнуться с серьезным международным кризисом, от которого напрямую зависит национальная безопасность ФРГ.

Невнятная попытка

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы продолжить военную поддержку Украины», — заявил Мерц в понедельник в эфире WDR. Также он заверил, что не будет «никаких ограничений на дальность действия» оружия, поставляемого на Украину.

Заявления канцлера вызвали замешательство, поскольку их можно было интерпретировать как решение федерального правительства поставить Украине крылатые ракеты Taurus немецкого производства.

Неоднозначность в интерпретации была порождена самим Мерцем, заигравшимся в «стратегическую неопределенность», якобы призванную держать Москву в неведении относительно оружейных поставок западных союзников.

Формально к «дальнобойному оружию» относятся и САУ Panzerhaubitze 2000 (дальность 35 км), и реактивные установки Mars II (дальность 85 км), давно поставленные киевскому режиму и уже неоднократно использовавшиеся ВСУ, в частности, на харьковском направлении фронта.

Однако учитывая и предвыборные обещания Мерца «поставить Киеву Taurus на следующий день после назначения канцлером», и чрезмерно раздутую репутацию этих ракет как немецкого «вундерваффе», якобы способного изменить ход конфликта на Украине, в германском политическом дискурсе выражение «дальнобойное оружие» и название Taurus практически слились воедино.

«Вопрос об ограничении дальности немецких ракет играл роль несколько месяцев и несколько лет назад <…> Западные страны давно отказались от этих ограничений. В этом смысле я вчера в Берлине описал то, что происходит уже несколько месяцев», — такая попытка Мерца оправдаться после поднявшегося в СМИ шума выглядела довольно невнятно.

Тем более, что сделана она была уже после того, как вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль накануне вечером фактически прямым текстом опроверг утверждения своего номинального шефа.

Резкая реакция соратников

Хотя ряд политических сил, например партия «Зеленых», приветствовали решение Мерца как «логичное и давно назревшее», критика со стороны СДПГ и партии Die Linke наглядно демонстрировала, что в бундестаге, равно как и в немецком обществе, никаким консенсусом даже и не пахнет.

«Что касается дальнобойного оружия, я хочу сказать, что нет никаких новых договоренностей, выходящих за рамки того, что делало предыдущее правительство», — сказал Клингбайль.

Критические голоса раздались и со стороны других политиков от СДПГ.

«Отдельные исключения в отношении дальности действия имеют смысл, но в целом я считаю неправильным все, что приводит к расширению войны», — заявил политик СДПГ Ральф Штегнер. Кроме того, публичные заявления вроде выступления Мерца, по мнению Штегнера, «не помогают». Вместо этого социал-демократ настаивает на более активных дипломатических усилиях.

Лидер фракции «Левых» в бундестаге Зёрен Пеллманн в свою очередь подчеркнул, что «поставки все большего количества все более тяжелого оружия так и не положили конец войне <…>, а отмена ограничений на поставки оружия может лишь привести к дальнейшей эскалации».

Учитывая, что коалиционный договор между ХДС/ХСС и СДПГ рождался в немыслимых муках, демонстративное игнорирование позиции партнеров по коалиции было бы для Мерца политической ошибкой с серьезными последствиями.

Равно как и пренебрежение позицией Die Linke, чьи голоса обеспечили Мерцу победу в голосовании о назначении его на пост главы правительства во втором туре.

Интриги Макрона?

Судя по всему, заявление канцлера было частью стратегии, разработанной в Киеве на переговорах «коалиции желающих», в которой первую скрипку играет политический долгожитель Эммануэль Макрон, переживающий серьезный недостаток доверия и активно пытающийся компенсировать неудачи на внутренней арене успехами на внешнеполитическом направлении.

Вряд ли покажется удивительным, если «хитрый лис» Макрон, сумевший удержаться у власти даже после долголетней чреды внутриполитических кризисов, нашел точки давления и на Мерца — откровенного новичка в большой международной политике.

Англо-франко-германо-польская коалиция явно исчерпала объективные возможности своей военной помощи Киеву. При этом угрозы нового пакета страшных санкций не произвели видимого впечатления на Москву.

Поэтому союзникам необходимо было срочно отыскать какой-то козырь, который можно было бы разыграть в геополитической комбинации накануне очередного раунда российско-украинских переговоров. И этим козырем могла стать завуалированная угроза передачи Taurus в руки Украины.

«Очевидно, Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость», — сказал в понедельник Мерц. Если даже предложение о встрече в Ватикане не встречает одобрения у российского руководства, «тогда мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем мы все хотим или можем себе представить».

Обвинение в том, что федеральное правительство не исчерпало все дипломатические средства, «никто больше не может выдвигать против нас всерьез», подчеркнул Мерц.

Если бы намек на передачу Taurus Украине не вызывал внутриполитического противодействия, не исключено, что официальное объявление о поставках могло состояться в следующую среду, во время неожиданно анонсированного визита в Берлин Владимира Зеленского.

Однако после невнятных попыток оправдаться и завуалировать собственное заявление фиговым листком необходимости создания для России «стратегической неопределенности» создается впечатление, что решение Мерца было чересчур волюнтаристским.

Рисковать хрупким согласием внутри правительственной коалиции ради сомнительных внешнеполитических достижений — последнее, что сейчас нужно канцлеру, с горем пополам назначенному на пост и не имеющему широкой поддержки даже внутри собственной партии.