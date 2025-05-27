Начало азиатско-тихоокеанского турне президента Франции Эммануэля Макрона позиционировалось как продолжение мудрой стратегии главы государства в регионе и преследовало амбициозные политические цели. Но началось оно со скандальной сцены семейной разборки.

Иван Шилов ИА Регнум

Реакция как самого Макрона, так и его администрации лишь усугубила ситуацию. Без политических последствий она не останется.

Официальные мероприятия в рамках визита Эммануэля Макрона во Вьетнам начались с 26 мая. Это пятый по счёту визит главы Французской Республики в эту страну, дипломатические отношения с которой были установлены в 1973 г.

Во время всех предыдущих визитов стороны заключали выгодные контракты на инвестиции французского бизнеса, связанные с закупкой гражданских самолётов, городским транспортом, строительством железных и автомобильных дорог и др.

В этот раз также был подписан контракт с частной авиакомпанией Vietjet на закупку самолётов у Airbus. А в составе французской делегации есть представители таких крупных компаний в области энергетики, торговли и обороны, как EDF, Dassault Aviation, Naval Group и CMA GCM.

Однако Вьетнам уже не тот, каким был ещё десять лет назад.

Сейчас это одна из самых динамично развивающихся стран азиатского региона. Вьетнам диверсифицирует свои отношения, строя партнёрство со многими странами, в том числе с Россией.

Франция, несомненно, является для него важным партнером, но степень её влияния за последние годы снизилась. Основные иностранные инвестиции в страну идут из Сингапура и Китая.

Мало того, доля французских инвестиций среди стран Евросоюза — далеко не лидирующая. Франция находится на четвёртом месте, пропустив вперед даже Нидерланды и Данию.

Уровень культурного влияния бывшего колонизатора также значительно упал: сегодня менее 1% населения Вьетнама говорит по-французски. Неудивительно, что вьетнамские СМИ, освещая визит Макрона, отмечают, что на этот раз скорее Вьетнам нужен Франции, а не наоборот.

28 мая Макрона ожидают в Индонезии, а 30 мая он посетит крупнейший форум Shangri-La Dialogue, проходящий в Сингапуре и посвящённый вопросам обороны.

Во время всех визитов президент Франции намерен продвигать две идеи: убедить партнёров в решающей роли Франции в палестино-израильском конфликте и склонить их активно принять сторону Украины в длящейся вот уже 11 лет войне.

Ближневосточный вопрос, скорее всего, будет остро стоять в Индонезии, чьё в основном мусульманское население сочувствует гуманитарной трагедии населения Газы. Но, помимо деклараций Макрона о необходимости создать палестинское государство, Франция не предприняла никаких шагов для урегулирования конфликта. И основным действующим лицом в миротворческом процессе являются США.

Что касается украинской темы, всем очевидно, что исчерпавшая свои ресурсы Европа ищет новые источники финансирования военных действий. Странам, чьей главной задачей является собственное развитие, невыгодно вмешиваться в противостояние, требующее огромных затрат и проносящее только ущерб, а не дивиденды.

К тому же вес Франции и авторитет Макрона в регионе оставляют желать лучшего.

Сказался и разрыв контракта с Naval Group на строительство подводных лодок для ВМС Австралии в 2021 г., и внутренние проблемы Новой Каледонии, где больше года идёт гражданская война, которую французские власти остановить не в состоянии.

Возникает логичный вопрос: отдаёт ли себе Макрон отчёт в том, как его воспринимают окружающие?

Застигнутая камерами журналистов сцена, когда президента Франции бьет перед выходом из самолёта жена, облетела весь мир. Но главным было даже не само происшествие, а то, что и президент, и его администрация сначала стали отрицать подлинность этого видео. И только потом последовали такие объяснения, как «расслабление», «дурачество» и пр.

Недавний подъём рейтинга Макрона после рекордно низких отметок, несомненно, оказал на него головокружительный эффект. Он отразился на его активности во внешней политике, в частности, на украинском направлении. Но общая картина остаётся печальной.

О его эксклюзивных интервью, подающихся как громкое медийное событие, говорят в духе «президент три часа рассказывал, что ничего не изменится». А некоторые издания напрямую называют президента посмешищем. В этой ситуации невольно встаёт вопрос о том, кто же может прийти на смену Макрону во главе Франции.

Во французской прессе участились публикации, посвящённые участникам следующей президентской кампании. И хотя до выборов лидера государства осталось ещё два года, потенциальные кандидаты заявляют о своих намерениях и пытаются работать на имидж.

Институт изучения общественного мнения Ipsos опубликовал исследование, согласно которому французы отдают предпочтение классическим правым и центристам. Среди самых популярных кандидатов на пост президента называют главу пропрезидентской партии «Возрождение», бывшего премьер-министра Габриэля Атталя, мэра города Гавр и создателя партии «Горизонты» Эдуара Филиппа, министра юстиции Жеральда Дарманена, а также министра внутренних дел Брюно Ретайо.

Кстати, намерения Ретайо более чем серьёзны. Ведь уже сейчас он позволяет себе публично высказываться по вопросам, выходящим за компетенцию его ведомства. В пример можно привести его высказывания по поводу дипломатических отношений с Алжиром, что вызвало негодование со стороны президента Абдельмаджида Теббуна.

Можно также вспомнить его поведение после доклада о проникновении во Францию «Братьев-мусульман» (запрещённая в РФ террористическая организация), который 21 мая заслушал совет по обороне при администрации президента.

После этого доклада Ретайо выступил перед журналистами, где дал оценку серьёзности проблемы и обнародовал некоторые тезисы текста, не согласовав это с президентом и не дожидаясь официальной публикации документа.

Ещё одно исследование Ipsos показывает возможность варианта, когда во второй тур с одним из вышеупомянутых кандидатов выйдет претендент от «Национального объединения». Причём шансы на это равны как у Марин ле Пен, так и у нынешнего руководителя партии Жордана Барделла.

Ожидается, что от партий, причисляющих себя к левому крылу, будут выставляться Жан-Люк Меланшон и Рафаэль Глюксман. Некоторые представителя этого политического направления призывают провести в следующем году праймериз, чтобы определить кандидатуры, которые поддержит большинство левых.

Однако, как это ни странно, политические амбиции есть даже у самого Макрона.

Разумеется, на третий срок ему пойти нельзя. Но заявил же он несколько недель назад журналистам, что после окончания второго срока он «подумает» над участием в кампании 2032 г.

Это предположение может вызвать смех сейчас, но французская история знает различные примеры. Когда Франсуа Олланд уходил с поста президента в 2017 г, все считали его политическим трупом, настолько его правление было провальным. И, тем не менее, на прошлых досрочных выборах в парламент в 2024 г он победил в своём округе. А сейчас постепенно появляется в СМИ, комментируя сегодняшнюю политическую обстановку.

И дело не в том, что он «исправился». Просто ситуация во Франции настолько плоха, что даже его руководство сквозь время кажется сносным в сравнении с тем, что происходит сейчас. Вполне возможно, что через семь лет французы будут вспоминать с ностальгией и о Макроне.