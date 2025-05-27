В последние дни западные СМИ выражают недовольство ракетно-дроновыми ударами, которые российская армия наносит по подконтрольным киевскому режиму территориям. Особенно достается военным объектам в Харькове, Киеве, Чернигове, Одессе.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако иностранные партнеры в своей критике забывают несколько ключевых деталей.

Во-первых, идет война, и российские войска выполняют боевые задачи. Причем выполняют эффективно. Фактически каждый день они бьют именно туда, куда надо — по военным целям.

21 мая — поражены пункт временной дислокации иностранных наемников в Святогорске и склады боеприпасов в Харьковской области.

22 мая — уничтожены радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях, а также опять ПВД наемников и две установки Patriot вместе с радиолокационной станцией и машиной боевого управления.

23 мая в Одессе уничтожено 100 контейнеров с комплектующими для беспилотников и безэкипажных катеров.

24 мая опять прилетело по «Пэтриоту». 25 мая был поражен ряд военных заводов по всей Украине. 26-го разнесли пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и ПВД спецназа в Одессе.

И все это — в рамках военной логики. «Украинская сторона, если верить утечкам в их СМИ, планирует удары в той же Белгородской области для того, чтобы сорвать российское наступление и избежать крупного развала фронта», — поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Мы же, соответственно, пытаемся эти сосредоточения войск и их тыловые базы выбивать.

«Наши удары по Украине носят плановый постоянный характер. Мы выявляем цели и наносим по ним удары», — объясняет ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Так что «Герани» и «Искандеры» — это и плановая военная работа, и адекватный ответ на наращивание атак дронов с украинской территории, а не какое-то кардинальное изменение российского подхода к ведению боевых действий.

При этом эксперт отмечает, что массивность этих ударов могла быть, условно говоря, немножко ниже. «В том же Киеве мы могли бы бить «Геранями», а бьем массово, в том числе с применением дорогих баллистических ракет от комплекса «Искандер», которые производят мощный медийный эффект», — продолжает Андрей Клинцевич.

И связаны масштабы ударов в первую очередь с действиями самого киевского режима. Ведь интенсификация российских ударов по Украине произошла аккурат после украинских ударов, начавшихся в мае, перед Днем Победы.

7 мая украинцы выпустили по России 524 дрона, после чего атаки шли почти каждый день. В 20-х числах цифры снова дошли до рекордных — с вечера вторника 22 мая по утро четверга 24 мая российские средства ПВО сбили более 500 украинских БПЛА.

И украинские налеты принципиально отличаются от российских. «Российские удары ориентированы прежде всего на решение военных задач — в частности на уничтожение военных производств и поражение скоплений солдат ВСУ в определенных регионах», — говорит Никита Мендкович.

Украинская сторона, по его словам, сталкивается с более сильной российской ПВО, в силу чего имеет меньшие возможности поражения чисто военных объектов и в большей степени ориентирует свои удары на достижение террористических целей.

«Проще говоря, чтобы дроны долетали хоть по каким-нибудь объектам в городах в попытке дестабилизировать ситуацию в России», — резюмирует Никита Мендкович.

Ну и, конечно же, противник стремится расшатать экономику, устойчивость которой является ключевым фактором победы.

«Они ничего не могут сделать на фронте, поэтому ищут слабые точки в России для того, чтобы пытаться на них давить и тем самым вынуждать нас идти на поводу у тех или иных решений, которые они нам навязывают.

Так, например, Украина считает, что выпускаемые в Европе и завозимые на Украину дешевые дроны, которые они могут запускать по 200–300 штук в день, смогут сковать российский авиационный узел. Вынуждать наши власти постоянно вводить план «Ковер», когда все воздушные суда из этого региона отправляются на запасные аэродромы», — поясняет Андрей Клинцевич.

Тем самым киевский режим, по его словам, заставляет иностранные компании отказываться от рейсов в Россию. Также нарушается наша воздушная логистика, ведь Москва является основным транспортным авиационным узлом внутри России, и ряд полетов между российскими региональными центрами идет через столичные аэропорты.

А главная причина европейского недовольства состоит в том, что страны ЕС являются фактически подельниками в террористических атаках Украины. Именно в Европу сейчас переносится украинское производство дронов, именно оттуда они доставляются на Украину гражданскими автомобилями.

Шумиха же в СМИ затеяна лишь для прикрытия, чтобы за громким недовольством заболтать истинные причины российского ответа на террористические запуски сотен дронов по гражданским российским объектам, осуществленные по принципу «пусть попадёт хоть куда-нибудь».