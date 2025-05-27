Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении его страны заработать «большие деньги» на восстановлении Украины. С таким объявлением он выступил на пресс-конференции, посвящённой расширению контейнерного терминала в городе Славкув на юге республики.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Польша хочет не только помочь Украине, но и получить значительную экономическую выгоду от участия в послевоенном восстановлении страны. При этом Туск подчеркнул, что в этом нет ничего плохого: «Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать».

Намерения поляков заработать на восстановлении Украины не новы, Туск повторяется. Он говорил об этом ещё в середине апреля — и тоже в контексте терминала. Тогда он указывал, что эпоха «наивной глобализации» закончилась и «настало время перестроить национальную экономику».

Планы строительства

Славкувский контейнерный терминал (Euroterminal Slawkow) — один из крупнейших в Европе. В ближайшие годы его ожидает масштабная модернизация: проект будет реализован в пять этапов, а общий объём инвестиций составит около одного миллиарда евро. По словам Туска, после завершения работ терминал превратится в крупнейший логистический хаб Европы.

Правда, пока не до конца понятно, как проект будет финансироваться, ведь именно на нём поляки намерены заработать.

«Многие компании из Западной Европы интересовались этим объектом. <…> Мы решили, что мы — поляки, польские компании, польское государство — будем иметь стопроцентный контроль над развитием этого места, над инвестициями. Мы будем делать на этом деньги», — говорил в апреле Туск.

Вместе с тем объективные перспективы терминала неоспоримы: он объединяет широкую (1520 мм) и стандартную (1420 мм) железнодорожные колеи, что делает его важным логистическим узлом для транзита грузов, в том числе связанных с восстановлением Украины.

Обычно подобные инфраструктурные проекты в Польше финансируются за счёт смешанных источников: собственные инвестиции оператора терминала, государственная поддержка, а также средства из европейских фондов или международных финансовых институтов.

На данный момент конкретных данных в открытых источниках нет, но зато есть информация о плачевном состоянии европейской экономики в целом и польской в частности.

Под сомнением находится и вообще какое-либо восстановление Украины, хоть все кому не лень считают, в какую сумму оно обойдётся.

Например, по оценкам Всемирного банка, стоимость уже составляет более 524 млрд евро и будет расти, пока продолжаются боевые действия. В таком случае полякам было бы куда выгоднее, если бы Украина получала ущерб и дальше: ведь тогда удастся заработать больше.

Но то, что реализация проекта терминала позволила бы полякам зарабатывать вне зависимости от чьих-то планов по восстановлению соседней страны — сомнению не подлежит, ведь совершенно не принципиально, что именно через этот терминал будут доставлять. Он позволит Польше занять стратегическую позицию в логистической системе Европы. Учитывая передел транспортных маршрутов по всему миру — это важный тактический шаг.

Мифы о прибыли

Но, как говорится, есть нюансы. Широкопутной железной дорогой между Польшей и Украиной в Славкуве управляет польская компания PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), входящая в государственную группу PKP.

И несмотря на уникальность специализации PKP LHS сталкивается с множеством проблем. В первую очередь это деньги — в некоторых подразделениях активно идут сокращения и реструктуризации.

Например, оператору грузовых железнодорожных перевозок PKP Cargo пришлось объявить об отправке трети работников в вынужденный отпуск, чтобы сократить расходы.

Меж тем PKP Cargo — крупнейший железнодорожный грузовой перевозчик в Польше и второй по величине в Евросоюзе. И сейчас этот гигант находится на грани банкротства.

Кроме того, помешать дальнейшему развитию польского бизнеса могут и сами украинцы.

Железнодорожные перевозчики, работающие между Польшей и Украиной, страдают от длительных процедур проверки на границе, что приводит к задержкам и снижению эффективности перевозок. И манипуляции на этом направлении возможны всегда — и с любой стороны.

Сейчас развитие PKP LHS фактически зависит от украинских поставок. В 2024 году объём перевозок компании достиг более 9 млн тонн за 10 месяцев, причём 43% составила железная руда с Украины, а 85% всех перевозок — импорт из неё же.

Получается, что любые изменения в структуре экспорта или импорта могут повлиять на финансовые показатели компании.

Предвыборный контекст

Исходя из довольно суровых проблем, связанных с реализацией проекта Славкувского терминала, возникает логичное предположение, что заявление Туска связано скорее с внутренней политикой и предстоящим вторым туром президентских выборов, который состоится 1 июня.

Выступая с таких позиций, Туск стремится продемонстрировать прагматичный подход к украинскому вопросу, подчёркивая, что именно его правительство будет защищать национальные интересы и обеспечивать экономическую выгоду для польских компаний, а не действовать «наивно» в ущерб своим гражданам.

При этом успех проекта, который действительно мог бы принести Польше прибыли, слишком сильно зависит от ряда факторов, влияние на которые польскому кабмину недоступно.

Вместе с тем высокопарные речи зачастую призваны отвлечь внимание от внутренних проблем и неудач как правительства, так и кандидата в президенты, напрямую с властями и ассоциирующихся.

Пытаясь сыграть на строительстве терминала для укрепления позиций перед выборами, Туск не учёл стратегическую ориентацию этих планов на Украину: без диверсификации источников дохода и решения внутренних проблем это сулит очередные экономические убытки и дальнейшее обнищание страны.

Тем более, что кабмин Туска так и не взялся за куда более перспективный проект — Центральный коммуникационный порт (CPK). Этот мегахаб серьёзно расширил бы логистические возможности Польши: коридоры в обход России помогли бы развитию экономики и действительно могли бы состязаться с другими подобными проектами.

CPK также важен для Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), которая соединяет Катовице, Варшаву и Краков с Брно, Прагой, Братиславой, Веной и Будапештом. В случае его успешной реализации Верхняя Силезия стала бы значимым транспортным узлом в регионе стран, связанных «инициативой трёх морей».

Ну а самое главное, CPK совсем не зависит от настроения киевского режима или украинских пограничников. Главный его недостаток в том, что проект придумали не в кабинете Туска, а в бывшей партии власти «Право и справедливость» (PiS), на чиновников и идеи которых в Польше фактически открыта охота.