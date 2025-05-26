Уганду сотряс дипломатический скандал. В центре внимания оказался немецкий посол Маттиас Шауэр, которого угандийские власти обвинили в поддержке антиправительственных сил и попытках пошатнуть стабильность государства. Склока вышла за рамки обычных дипломатических нападок.

Иван Шилов ИА Регнум

Кампала в одночасье свернула военное сотрудничество с Берлином, чем продемонстрировала серьезность отношения к нанесенным ей оскорблениям.

Однако подобная эскапада может в перспективе довольно дорого обойтись Уганде, тем более что размолвка с европейцами вновь привлекла внимание к застарелым внутренним проблемам страны.

Протестная сеть

Согласно заявлениям департамента общественной информации минобороны страны, причиной охлаждения отношений стала «подрывная деятельность» европейцев.

По данным спецслужб, посольства «ряда стран ЕС» занимались финансированием и мобилизацией угандийских диссидентских групп, работающих на свержение «вечного» президента Йовери Кагуты Мусевени (непрерывно находится у власти с 1986 года), а немецкий посол выступал в этом процессе «дирижером» и распорядителем.

О связях с немецким посольством якобы также заявляли «провокаторы и бомбисты», задержанные контрразведкой в разных частях страны полгода назад.

В качестве ключевой фигуры, вокруг которой строилась протестная сеть, власти называют Роберта Киагуланьи Ссентаму, более известного под сценическим псевдонимом Бобби Вайн.

Певец и музыкант, баллотировавшийся на президентский пост в 2021 году, считается основным соперником Мусевени в борьбе за кресло. Он убежден, что действующий лидер «победил обманом» и использовал административные рычаги, чтобы разгромить национальную оппозицию, а самого Ссентаму отправить за решетку.

Однако несмотря на это Бобби Вайн готов к реваншу и уже заявил свое намерение участвовать в кампании 2026 года.

Определенная выгода от поддержки «поющего президента» у европейцев действительно есть. В отличие от ориентированного на балансирование между Пекином и США Мусевени, Вайн нацелен на расширение стратегических связей с ЕС (главным образом с Францией и ФРГ), а также на создание благоприятного режима для европейского бизнеса в Уганде.

С учетом стремительного выдавливания европейцев из Африки лояльное отношение Кампалы вполне может превратить Уганду в точку сохранения инвестиций ЕС в континент.

Интересно, что представители угандийских спецслужб умалчивают о том, когда именно посольство ФРГ начало поддерживать деловые отношения с оппозицией — с учетом того, что Шауэр работал в стране с 2020 года и до этого не вызывал нареканий.

Это создает обширное пространство для информационных спекуляций. Вплоть до того, что политический имидж Бобби Вайна был создан при активном участии европейских политтехнологов и на деньги Европы.

Личные обиды

Впрочем, бытует мнение, что нынешний дипломатический скандал является скорее следствием более ранней размолвки между Кампалой и ЕС, в которой посол Шауэр невольно сыграл роль катализатора.

На закрытой встрече с участием первых лиц страны в марте 2025 года европейские дипломаты подвергли обструкции нынешний курс Уганды. В частности, раскритиковали продолжающееся давление на оппозицию и общественных деятелей, внесудебные преследования, шантаж и пытки.

Присутствовавший на встрече посол ФРГ поддержал линию коллег. Объектом его критики стал сын главы государства, Мухузи Кайнеругаба, занимающий пост главкома вооруженных сил.

Последний неоднократно позволял себе неоднозначные публикации в соцсетях, где в том числе хвастался пытками похищенного им Эдди Мутве, телохранителя лидера оппозиции.

Упомянул Шауэр и недопустимость любого преследования сторонников Бобби Вайна (подразумевая преследование без юридических оснований), чем сильно задел собеседников.

И хотя присутствовавшие на встрече тяжеловесы угандийской политики — в частности, дядя главкома генерал Салим Салех — отреагировали на выпады европейцев спокойно и пообещали «приструнить» коллегу, эффект от встречи получился обратный.

В заявлениях европейцев о недопустимости преследования оппозиционеров быстро обнаружилось «двойное дно», а скандал привел к демонстративному прекращению Кампалой контактов с Берлином в военной сфере.

Фактическая претензия всему ЕС

Остановка военного сотрудничества с ФРГ, на первый взгляд, далась Уганде сравнительно легко: Берлин занимал в структуре военного импорта Кампалы сравнительно небольшую долю. Даже среди соседей по Евросоюзу он никогда не поднимался выше пятого места, поставляя преимущественно комплектующие к колесной технике.

Во многом это обусловлено тем, что большую часть арсенала угандийской армии по сей день составляют советские образцы вооружения и техники, а также их «клоны» из стран Варшавского договора, ввиду чего продукция немецкого ВПК была не слишком востребована.

Даже с началом перехода Кампалы на современное вооружение во второй половине 2010-х годов положение Берлина не сильно улучшилось: перспективный рынок быстро поделили оружейные гиганты — США, Великобритания, КНР и Россия. А в секторе колесной техники утвердились корпорации из ЮАР.

Европейские же страны продолжили выступать преимущественно как поставщики остатков советских арсеналов и доноры запчастей.

С другой стороны, раскруткой дипломатического скандала руководство Уганды фактически заявило претензию всему Европейскому сообществу, чьи лидеры уже выразили солидарность с Берлином и пообещали пересмотреть свое отношение к выбранному Кампалой курсу.

Собственные козыри есть и у ФРГ.

Ранее Берлин неоднократно выступал гарантом чистоты оружейных сделок Кампалы с другими странами. Например, участвовал в поставках в Уганду САУ ATMOS израильского производства, а также передавал с согласия США несколько партий легких военных внедорожников «Хамви», стоявших на вооружении Бундесвера.

Дискредитация немецкого дипкорпуса в глазах мирового сообщества вполне может стать негласным основанием для ужесточения процедуры посредничества в оружейных сделках — на что немецкий истеблишмент довольно прозрачно намекает угандийцам. Пусть пока только устами влиятельных отставников.

В случае углубления конфликта германская скрупулезность, характерная для оружейного бизнеса, будет возведена в абсолют, что затормозит процесс перевооружения угандийской армии и вызовет брожения среди военных элит.

Едва ли кабинет Мусевени будет рад получить такой «подарок» накануне президентских выборов, намеченных на январь 2026 года. Но и идти на попятную, признав тем самым искусственную природу скандала, Кампала, судя по всему, пока не готова.