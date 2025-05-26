Завершился обмен пленными в формате «1000 на 1000», о котором Россия и Украина договорились в Стамбуле. Солдаты и пенсионерки, граждане России и Украины — все они запомнят эти дни на всю жизнь.

Иван Шилов ИА Регнум

В воскресенье, 25 мая, замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин сообщил о возвращении с подконтрольной Украине территории 303 российских военнослужащих. Накануне — в субботу, 24 мая, и в пятницу, 23 мая из украинского плена вернулись 307 и 390 человек соответственно.

«Таким образом, в течение трёх дней: 23, 24 и 25 мая возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Договорённости, достигнутые в Стамбуле 16 мая в части обмена, выполнены в полном объёме», — заявил Фомин.

Он также поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие в обмене. Замминистра обороны рассчитывает, что проведённый обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее, 23 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что сразу же после обмена пленными Россия передаст Украине проект документа с изложением «условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договорённости об урегулировании».

«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», — подчеркнул Лавров.

Самый лучший день

«Наверное, это один из самых лучших дней за последний год», — сказал корреспонденту один из вернувшихся из плена российских военных.

Позднее, в другом видео, снятом уже не в Белоруссии, а на подмосковном аэродроме, другие побывавшие в плену рассказали военные, как с ними обращались украинцы.

«Зверски, зверски: избивали, унижали. Даже вспоминать неохота», — рассказал один из военных.

Ещё один из бывших пленных даже запомнил название лагеря.

«У нас был самый жёсткий лагерь — «Захід-2», но выдержали, выстояли. Всё было. Но благодарю всех, кто участвовал в этой операции», — отметил он.

А ещё один — назвал украинское подразделение, боевики которого отметились издевательствами над пленными. Это оказалась печально известная бригада «Азов» (запрещённая в РФ террористическая организация — прим. ред.).

«Попал в плен я 7 месяцев назад, в октябре месяце. Изначально бригада «Азов»* — издевались, избивали. Как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — отметил военнослужащий.

Но помимо военных из украинского плена в первый день обмена передали и гражданских. И далеко не все из них были гражданами России.

«Ненастоящие» украинцы

В первый день обмена среди 120 гражданских, отправленных в Россию, были не только захваченные в заложники мирные жители Курской области.

«В Российскую Федерацию выехали 70 коллаборантов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских», — сообщил в тот день в своём телеграм-канале украинский государственный проект «Хочу к своим» (реализуется ГУР МО, СБУ и уполномоченной ВРУ по правам человека).

В сообщении давалась ссылка на сайт проекта, где были выложены личные данные 31 из 70 обмененных.

Внимание украинских СМИ было приковано к одному из выданных по обмену — Александру Тарнашинскому, которого они называли соратником украинского политика Виктора Медведчука — тот в своё время тоже был обменен на украинских военных.

Примечательно, что украинский государственный проект не считает таких людей украинцами.

«Выехал в РФ 23.05.25 одновременно с возвращением настоящих украинцев из российского плена», — гласила надпись на карточке Тарнашинского на сайте проекта.

Также на карточке была пририсована печать в виде чемодана и изображение паровоза, что можно считать намёком на популярную среди украинских наци фразу «чемодан-вокзал-Россия».

Эта интернет-площадка содержит данные 293 человек, большинство которых из Новороссии. Впрочем, встречаются и жители Галиции, как, например, Ванда Покорная, которую по обмену не выдали.

Вечером 23 мая Владимир Зеленский недвусмысленно дал понять: Украина будет и дальше пополнять этот «обменный фонд», состоящий из политически неблагонадёжных.

«Хочу поблагодарить наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов», — заявил он.

Что же до мирных жителей Курской области, то сам факт того, что их насильно вывезли на территорию Украины, по мнению ряда экспертов, свидетельствует о том, что Украина прибегает к практикам, популярным среди террористов.

«В обмен с украинской стороны вписаны жители курских сёл, которые украинская сторона во время интервенцию на территорию Курщину, просто угнала в плен. И вот тут у меня возникает вопрос: это люди, которые к войне никакого отношения не имеют. Их даже не обвинишь в том, что они, будучи гражданами Украины, помогали или симпатизировали России. Просто обычные бабушки, дедушки — старики. Пришли интервенты, угнали их — это не называется взяли в плен. И предлагают менять! На кого? <…> Извините, это уже не обмен», — подчеркнул 24 мая историк и политолог Лев Вершинин.

Он охарактеризовал такой подход Украины как террористический.

«Тот факт, что на обмен с украинской стороны идут гражданские люди, просто тупо наловленные для количества, говорит о том, что это — террористы!», — подчеркнул Вершинин.

Однако сами украинские террористы — а именно, признанная в РФ террористической организацией бригада «Азов»*, обменом оказались недовольны.

«Позор для всего государства»

Командир 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов»*, бывший командир одноимённой бригады Денис Прокопенко, который в сентябре 2022 года был выдан в рамках обмена пленными (в плен Прокопенко попал на «Азовстали») обмену в формате «1000 на 1000» не обрадовался.

«Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвёртый год находится под бесчеловечным давлением в российском плену <…> Над их родными, близкими и собратьями. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они пошли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования», — негодовал Прокопенко в соцсетях, намекая на так называемый «экстракшен», которым для украинской публики скрасили капитуляцию гарнизона «Азовстали».

Он обвинил в этом не столько Россию, сколько украинскую власть. Правда, сделал это аккуратно.

«Варианты есть, нам необходимо только адаптироваться и начать искать новые пути и конфигурации. Потому что ни одного «азовца»* среди 1000 обмененных — это позор для всего нашего государства», — отметил Прокопенко.

На эти «варианты» и «новые пути» неонацист указывает прямо, предлагая захватывать ради обмена «побратимов» украинское православное духовенство.

При этом нацгвардейцев все три дня возвращали по обмену.

Так, согласно информации 1-го корпуса НГУ, в страну вернули бойцов тех бригад, которые сейчас входят в корпус «Азов»*, но, очевидно, «азовцами»*-alte Kameraden считаться не могут. Речь о военнослужащих 14-й бригады НГУ «Красная Калина» и 15-й бригады НГУ «Кара-Даг».

Очевидно, Украина будет добиваться дальнейших обменов пленными и, скорее всего, пытаться включить в них боевиков «Азова»*. А с учётом несоразмерности количества находящихся в украинском и в российском плену украинские спецслужбы ужесточат охоту на политически неблагонадёжных, а украинское командование вполне может попытаться снова вторгнуться в какой-то из граничащих с Украиной регионов России.

Всё ради того, чтобы пополнить обменный фонд.

*Организация признана террористической