Вооружённые силы России продолжают успешное наступление на участке границы между Россией и Украиной на стыке Курской и Сумской областей.

Иван Шилов ИА Регнум

Таким образом российские войска создают на приграничных территориях «буферную зону», или заслон для предотвращения новых попыток вторжения украинских войск и недопущения создания новых группировок ВСУ в приграничье.

Впервые вопрос о необходимости создания буферной зоны, которая могла бы прикрыть приграничные регионы от атак ВСУ, был поднят после освобождения города Суджа в Курской области.

В ходе визита на командный пункт российских войск президент Владимир Путин поручил начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову рассмотреть вопрос о взятии под контроль части территории Сумской области Украины, прилегающей к границе с Россией.

«Полностью освободить территорию Курской области. Восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать о создании в будущем зоны вдоль государственной границы», — отметил президент в ходе совещания.

Спустя месяц подразделения российской армии начали воплощать план в жизнь. Однако согласно заявлениям официальных лиц, войска не ограничатся только территорией Сумщины, а будут расширять буферную зону также на территории Черниговской и Харьковской областей Украины.

Ряд обозревателей полагают, что зона будет расширяться на глубину в десятки, если не сотни километров, однако пока что военные операции ограничиваются небольшой приграничной зоной.

Суджа и далее

Перенос боевых действий на украинскую территорию стал возможен после полного освобождения Суджанского района Курской области и выхода российских войск на линию государственной границы.

По сообщениям с мест, в последние недели российские войска развили успешное наступление в Сумской области, освободили населённый пункт Локня и вышли на окраины посёлка Юнаковка, откуда почти год назад началось вторжение в Курскую область.

Освобождение Юнаковки позволит создать полноценный плацдарм, который сможет прикрыть Суджанский район от новых попыток вторжения со стороны ВСУ.

На начало 2022 года в посёлке проживали более тысячи человек. По мере эскалации военных действий населённый пункт был эвакуирован и превращён в крупный логистический центр благодаря удобному географическому положению. Через Юнаковку проходит трасса Н-07, связывающая Курск и Сумы

Анна Рыжкова ИА Регнум

Ранее в этом же районе были освобождены посёлки Басовка, Журавка и Веселовка. Подразделения украинской армии, ранее выведенные в Сумскую область из Суджи, несут большие потери вследствие некомпетентности руководства на местах и завышенных требований Киева, заявил в Сети командир батальона 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин.

«Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках, а соразмерность потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности», — написал он в соцсетях.

Ранее командир подал рапорт на увольнение и обвинил руководство в «дебильных приказах». Украинский генштаб отреагировал на ситуацию, пообещав «разобраться». Однако украинские войска в приграничье продолжают отступление.

Удары по тылам

Параллельно с наступлением вдоль границы вооружённые силы России наносят удары по тылам противника по всей приграничной зоне.

На днях под удар ракетного комплекса «Искандер» попал полигон Национальной гвардии Украины в городе Шостке, где проходили обучение мобилизованные. По данным украинской стороны, в результате удара погибли и получили ранения десятки человек, однако реальные потери могут быть намного выше.

Целями ракетных атак становятся укрытия и логистические пункты на окраинах Сум и в черте города.

По данным с мест, в приграничье российская авиация также нанесла удар по мосту через реку Псёл между населёнными пунктами Могрица и Бариловка. Несколько секций моста обрушились.

Ранее мост неоднократно становился целью для авиаударов, однако украинские военные инженеры навели несколько переправ, чтобы снабжать группировку в районе Могрицы.

Предположительно, после освобождения Юнаковки российские войска продолжат продвижение вдоль границы, чтобы установить контроль над значительным участком территории с дальнейшим выходом на рубеж реки Псёл.

Таким образом размеры буферной зоны могут увеличиться до 13 км в длину и 10 км в глубину украинской территории.

На этом участке приграничья нет крупных населённых пунктов и укреплённых позиций, что создает благоприятные перспективы для российского наступления.

Этот плацдарм в дальнейшем может быть использован как для непосредственно защиты российской территории, так и для возможного наступления вглубь Украины вплоть до пригородов города Сумы.

Однако даже контроль над этим участком границы позволит установить режим «артиллерийской блокады» над окраинами Сум и окрестными населёнными пунктами, не позволив ВСУ концентрировать в них свои силы.

Во многом операция в приграничье является продолжением операции по освобождению Курской области.

Эффект бумеранга

Несмотря на сообщения ряда источников о том, что буферная зона в ближайшее время будет расширена вглубь и вдоль украинской границы вплоть до Сум, Харькова, а может, даже и глубже, пока что российские войска ограничиваются небольшой зоной, стремясь овладеть ключевыми населёнными пунктами, мостами и дорожными развязками.

Во многом наступление тормозится из-за преимущественно лесистого характера местности на северном участке границы между Украиной и Россией.

Однако этот же фактор работает и против ВСУ, поскольку все перемещения украинской техники по немногочисленным автомобильным дорогам отслеживаются при помощи средств аэроразведки, после чего цели уничтожаются артиллерией и дронами-камикадзе.

И пока у российских войск нет необходимости расширять буферную зону вглубь, сообщил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский. «Если командование ставит задачу обеспечить безопасность наших территорий от возможного прорыва, то нет необходимости расширять буферную зону глубже, чем на 20-30 км. Главное, чтобы противник не смог сконцентрировать группировку прорыва и использовать артиллерию для обстрела приграничных территорий.

Если будет принято решение обезопасить границы от обстрелов из условного HIMARS, то можно продвинуться и глубже. Но пока, похоже, решаются несколько иные задачи», — пояснил эксперт.

Таким образом, авантюрное наступление ВСУ в Курской области вернулось на Украину «бумерангом». При этом у Киева не остаётся резервов для того, чтобы сдерживать российское наступление сразу на двух направлениях.