Рекордный рост финансового мошенничества заставляет власти искать радикальные решения. В 2024 году злоумышленники украли у россиян 27,5 млрд рублей — это официальная статистика Центробанка. По оценке же Сбербанка, реальный ущерб от телефонных мошенников в прошлом году составил аж 295 млрд рублей.

ИА Регнум

В поисках эффективного противодействия МВД выступило с неожиданной инициативой — ввести тотальный запрет на получение кредитов для всех граждан России. Доступ к займам предлагается открывать только по заявлению конкретного человека через «Госуслуги» или МФЦ.

Фактически это означает переворот в подходе к кредитованию — вместо права по умолчанию взять заём граждане получат право по умолчанию быть от него защищенными.

Новый подход

Сейчас в России действует система добровольного самозапрета на кредиты, введенная в марте этого года. За два месяца ею воспользовались 11 миллионов человек. Казалось бы, впечатляющий результат, но МВД считает его недостаточным.

«Механизм ограничения возможности брать кредиты действительно является одним из достаточно эффективных механизмов борьбы с мошенничеством. Он работает через разрыв возможности постоянного давления на клиента со стороны мошенников», — поясняет в разговоре с ИА Регнум генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Логика представителей силового ведомства понятна: большинство граждан либо не знают о возможности самозапрета, либо откладывают его установку до того момента, когда становятся жертвами мошенников.

Заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов, выступая на форуме Positive Hack Day, предложил кардинально изменить подход.

Вместо того чтобы просить граждан защитить себя самостоятельно, государство возьмет эту функцию на себя. Все россияне автоматически получат запрет на кредиты, а снимать его нужно будет только при реальной необходимости.

При этом процедура разблокировки не будет формальностью — заявителю зададут вопросы о том, не действует ли он под принуждением и не планирует ли передать деньги третьим лицам.

Ключевая идея любых ограничений в сфере кредитования — дать потенциальной жертве время подумать. «Главное преимущество мошенников заключается в том, что человек не успевает ни подумать, ни посоветоваться, ни понять, что с ним происходит, и оформляет кредит», — объясняет принцип работы злоумышленников Павел Самиев.

Даже небольшая задержка в виде необходимости снять запрет может оказаться спасительной. За счет этого человек получит время, чтобы выйти из стрессового состояния и обсудить ситуацию с родственниками или друзьями.

«Проактивная защита может снизить число жертв, особенно пожилых и финансово неграмотных людей», — отмечает в беседе с ИА Регнум финансовый консультант Наталья Колбасина.

Статистика подтверждает эффективность даже добровольных ограничений. В первом квартале 2025 года ущерб от мошенничества сократился на четверть по сравнению с предыдущим кварталом, хотя система самозапрета работала всего месяц из трех.

Как реализовать

Внедрение тотального запрета может столкнуться с серьезными техническими сложностями. «Не у всех есть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах», а функционал МФЦ заработает только с 1 сентября. Это может временно ограничить доступ к кредитам для части населения», — предупреждает Наталья Колбасина.

Особенно остро проблема может проявиться в отдаленных регионах, где многофункциональные центры работают не во всех населенных пунктах.

Еще одна проблема — правовая. Тотальный запрет может противоречить конституционному праву на экономическую свободу, хотя формально доступ к кредитам полностью и не блокируется.

«Тотальный запрет по умолчанию в каком-то смысле может противоречить реализации законных прав человека на возможность брать кредиты. Человек должен иметь возможность разблокировать доступ без дополнительных условий», — указывает Павел Самиев.

Опыт показывает, что любые ограничения помогают лишь временно. Преступники легко приспосабливаются к новым условиям и находят новые способы обхода.

«Представляется, что мошенники и в такой ситуации смогут адаптироваться: например, будут принуждать жертв к отмене запрета под угрозами. В этом смысле они креативны», — предостерегает Наталья Колбасина. Уже сейчас есть примеры того, как злоумышленники заставляют граждан снимать добровольные самозапреты.

Банки, впрочем, технически готовы к работе в таких реалиях. Благодаря механизму самозапрета система уже отлажена, а дополнительная защита от претензий по поводу выдачи кредитов мошенникам даже упростит работу кредитных организаций.

Ключевой вопрос инициативы МВД — сможет ли она найти баланс между защитой граждан и сохранением доступности финансовых услуг.

«Ключевыми факторами успеха станут скорость отмены запрета, информирование населения о новых правилах и мониторинг эффективности после внедрения», — резюмирует основные условия успеха Наталья Колбасина.

Пока предложение МВД остается на стадии обсуждения. Его реализация потребует межведомственных согласований, возможных изменений в законодательстве и тщательной подготовки технических систем. Но сам факт появления такой инициативы показывает, насколько серьезной стала проблема финансового мошенничества.

Возможно, через несколько лет право взять кредит без предварительного разрешения будет восприниматься как анахронизм. Или, наоборот, тотальный запрет окажется слишком радикальной мерой, создающей больше проблем, чем решающей. Ответ покажет только практика.