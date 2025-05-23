Одна из главных тем белорусских оппозиционных сайтов и телеграм-каналов — исчезновение бюста Тадеуша Костюшко из его родового поместья в Сехновичах.

Иван Шилов ИА Регнум

Для начала напомним о том, кто такой, собственно, сам Костюшко (1746–1817). Это военный и политический деятель Речи Посполитой, известный главным образом своим участием в антирусском восстании 1794 года, в ходе которого он был ранен и взят в плен, а вскоре помилован лично Павлом I и смог выехать в Европу, где и умер.

Участие Костюшко также в Гражданской войне США обеспечило ему почетное место и в американской истории.

Поскольку родился он на территории современной Белоруссии, с обретением ей независимости в 1991 году он был автоматически записан в пантеон белорусских героев, хотя ни малейшего отношения к собственно белорусской истории не имел — он сражался исключительно за польские интересы.

Причем сражался с русскими войсками: в русско-польской войне 1792 года Костюшко командовал дивизией, а в восстании 1794 года фактически выступил в роли главного организатора, получив чин генералиссимуса и не раз скрещивая с русскими оружие на поле боя. Характерно, что к своему врагу русские отнеслись с уважением, а помиловавший его император Павел I щедро снабдил деньгами на дорогу.

Таким образом, в антирусской парадигме Костюшко занимает весьма видное положение, фактически олицетворяя собой наряду с Винцентом Калиновским идеалы вооруженной борьбы белорусов за свободу и независимость — естественно, от русских. То, что в реальности ни Костюшко, ни Калиновский не имели к белорусам никакого отношения, их поклонников не смущает.

Новость о сносе бюста подается в драматических тонах. Например, в телеграм-канале «Белорусский ГУЛАГ» тема подана так: «Из родового гнезда в Сехновичах убрали бюст Костюшко. Вместо экспозиции о герое — зал геноцида белорусского народа Увековечение памяти о национальном герое Белоруссии, США, Польши и Литвы было единственной причиной, почему в деревне, где нет и сотни жителей, был открыт районный музей. Когда точно был снесен памятник и где теперь хранится произведение искусства, точно неизвестно. Еще в сентябре 2024 года бюст стоял на своем месте».

Заметим, что при всей серьезности этой заметки авторы даже не увидели скрытого в ней юмористического посыла — когда именно был снесен бюст, никто не знает, известно лишь, что осенью 2024 года (полгода назад) он еще был.

Видимо, личность Костюшко настолько «интересует» его адептов, что о сносе памятника они узнали совершенно случайно, а могли и вовсе не узнать. Но это к слову.

Культ Тадеуша Костюшко в независимой Белоруссии получил развитие с начала 1990-х. Причем неизменно подчеркивалось, что он является героем также и США, и Польши, и Литвы — ведь так было легче вписывать Белоруссию в «общемировой контекст» и получать гранты.

Однако такой подход всегда вызывал вопросы у других стран, претендовавших на Костюшко.

Так, когда в 2017 году памятник ему открывали в Швейцарии, по настоянию польской дипмиссии с него исчез белорусский текст и фраза «Выдающемуся сыну Белоруссии от благодарных соотечественников».

Тем не менее личность Костюшко наряду с Калиновским, Янкой Купалой и другими стабильно входила в пантеон «отцов нации», причем с ощутимым антирусским оттенком.

Костюшко неизменно противопоставлялся великому русскому полководцу Александру Суворову, который якобы «залил Белоруссию кровью» во время подавления польского восстания 1794 г.

«Позор сегодняшней власти, что именем палача Суворова в нашей стране по-прежнему называются десятки улиц… Придёт время, когда Костюшко будет официально считаться нашим национальным героем», — такими словами писатель и историк Владимир Орлов приветствовал собравшихся на торжествах по случаю 264-й годовщины со дня рождения Костюшко на его малой родине в феврале 2010 года.

Однако все это — просто набор пропагандистских штампов, не подкрепленных ровно ничем. Проще говоря, не сохранилось ни одного исторического свидетельства о том, что действия войск Суворова и его лично на территории Белоруссии можно характеризовать как «карательные».

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Напротив, именно действия армии Суворова позволили белорусам сохранить себя от принудительной полонизации, которая неизбежно ждала их в составе Речи Посполитой.

В самой Белоруссии память о Костюшко поддерживалась главным образом благодаря местным «активистам», чаще всего людям с подвижной психикой.

Один из них, Леонид Нестерчук, даже создал дом-музей Костюшко в урочище Меречевщина Ивацевичского района Брестской области. В интервью 2017 года Нестерчук не скрывал, что музей был создан «в 2004 году на деньги американцев».

В мае 2018 года там же с большой помпой открыли двухметровую статую Костюшко авторства скульптора Геника Лойко. Это событие широко освещала белорусская пресса. А уже в 2020-м автор памятника активно участвовал в антиправительственных протестах в Белоруссии.

Однако бюст в Сехновичах появился гораздо раньше, чем помпезный памятник в Меречевщине, — еще на излете существования СССР.

Он был установлен перед зданием Сехновичской восьмилетней школы на волне «национального возрождения» в 1988 году. Таким образом, он являлся первым советским памятником Костюшко.

История его весьма любопытна.

Еще в 1932 г. этот бюст изваяла польский скульптор Бальбина Видатская-Свитич, жившая в Кобрине (в то время город входил в состав Польши), и памятник водрузили… на постамент, где ранее высился памятник героям Отечественной войны 1812 года!..

Монумент увековечивал подвиг войск генерала Александра Тормасова, в июне 1812-го наголову разбивших саксонцев под Кобрином. Это была первая победа России в ходе кампании 1812 года. На памятнике размещалась надпись: «Русским воинам, одержавшим первую победу над войсками Наполеона в пределах России 15 июля 1812 г.».

Понятно, что в Польше такой памятник никому нужен не был, и в 1932-м его уничтожили, заменив Костюшко.

К 1952 году, на волне послевоенного патриотизма, было решено восстановить памятник в изначальном виде.

На постаменте снова появился бронзовый орел, а бюст Костюшко сняли и отправили в запасники сначала Кобринского, а затем Брестского музея, где он и находился до 1988-го.

Но потом случилась перестройка и «национальное возрождение», и польский бюст снова занял свое место на постаменте, где и продержался до 2025-го…

Коренным образом изменилась и экспозиция музея, перед которым высился бюст.

Ранее там размещался большой зал, посвященный Костюшко и его роду. Он был облицован деревянными панелями, на которых располагались рисунки и фотографии, связанные с Костюшко, а в центре одной из стен семейный герб — Рох III (в специфической польской геральдической системе гербы имели имена собственные — прим. ред.).

Сейчас этот зал заняла экспозиция, посвященная белорусским партизанам Великой Отечественной.

«Теперь же, когда в Малых Сехновичах не осталось ни бюста, ни отдельного зала, никаких причин посещать бывшее родовое гнездо Костюшков не осталось. Маленькая деревушка исчезнет с маршрутов любителей истории», — сетует один из белорусских ресурсов.

На самом же деле остается только радоваться, что после 2020 года историческая политика в Белоруссии принимает принципиально иную форму.

На первый план выходят героические страницы истории Великой Отечественной, Первой мировой, Отечественной войн, партизанского движения, истории СССР и Российской империи.

А сомнительные «герои» наподобие Костюшко остаются в прошлом. В том числе и благодаря исчезновению их мемориалов.