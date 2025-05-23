Шпионские скандалы в Израиле вышли на новый уровень: в прицеле иранской разведки оказался Исраэль Кац, глава оборонного ведомства Израиля и один из близких соратников премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум

Израильтяне раскрыли готовившееся на Каца покушение и уверены: его целью был срыв операции по уничтожению иранского ядерного арсенала.

Впрочем, стремление подчеркнуть «иранский след» в шпионской истории говорит скорее об обратном: Тель-Авив отчаянно ищет повод сорвать переговоры Тегерана и Вашингтона, а попутно еще и оправдать собственные операции против Ирана.

Друзья-заговорщики

Основным фигурантом дела считается Рой Мизрахи — 24-летний студент-компьютерщик «Техниона», одного из старейших и ведущих инженерных учебных заведений страны.

Известно, что Мизрахи попался в «медовую ловушку» и был завербован иранскими оперативниками через сообщество свингеров Хайфы, в котором он состоял.

К тому же к моменту встречи с иранцами у подозреваемого скопилось немало долгов из-за увлечения карточными играми, что дало спецслужбам Тегерана еще один рычаг влияния. Молодой программист оказался прочно вплетен в шпионскую сеть.

Поначалу ему доверяли несложные задачи: распространение агитматериалов и сбор информации о настроениях в рядах израильской молодежи. Однако чуть позже решили обратить на пользу и навыки инженера-компьютерщика.

По заданию иранцев Мизрахи установил камеру прямой трансляции вблизи порта Хайфы и передал доступ к ней кураторам. Также, по некоторым данным, он несколько раз участвовал в организации мелких DDoS-атак на городские учреждения.

Несколько недель спустя, когда лояльность нового агента уже не вызывала сомнений, Мизрахи помог иранцам расширить агентурную сеть, взяв в оборот своего друга Альмога Атиаса.

Тот работал водителем-экспедитором и слыл лудоманом, а потому нуждался в деньгах. Для «углубления знакомства» иранцы выделили ему «подъемные» в размере $300.

Тогда же иранская разведка, видимо, решила доверить перспективному агенту по-настоящему большое дело.

Операция «Ястреб»

Заговорщикам было приказано устранить члена израильского кабмина Исраэля Каца. С переходом на должность министра обороны осенью 2024 года он стал одним из наиболее ярых «ястребов» в коалиционном правительстве и лоббистом идеи упреждающего удара по иранской ядерной инфраструктуре. Его устранение вполне отвечало интересам нацбезопасности Тегерана.

Через несколько дней после ознакомления с планом новоиспеченную команду перебросили на юг страны, в общину Кфар-Ахим, где постоянно проживал Кац. Там они должны были установить камеру наружного наблюдения, обеспечив постоянный контроль за жилищем министра. Однако появление полицейского патруля спутало их планы.

Опасаясь слежки, заговорщики уничтожили камеру и переключились на резервный план — организацию атаки на министерский кортеж. Для этих целей на черном рынке были закуплены винтовка и пистолет с глушителями, а также несколько кустарных бомб.

Также, согласно свидетельским показаниям, обвиняемые пытались перекупить водителя и охранника министра обороны, чтобы увести его автомобиль подальше от людных улиц и исключить сильное сопротивление при проведении покушения.

Устранить Каца предполагалось накануне Дня независимости страны (с 30 апреля на 1 мая), превратив покушение в политический манифест и «месть за кровопролитную операцию» в секторе Газа.

Хотя, как показало дальнейшее расследование, ни Мизрахи, ни Атиас идею независимости Палестины не разделяли и озвучили эту версию на допросах в расчете лишь на международную шумиху.

Как бы то ни было, совершить задуманное им не удалось: за несколько дней до предполагаемого покушения оба были арестованы.

Израильские спецслужбы не стали поднимать шум и предпочли сперва поискать другие зацепки в иранской сети. Тем более, что попавшие под арест агенты принялись наперебой сдавать друг друга, рассказывая про тайники с деньгами, боеприпасами и спецаппаратурой.

Впоследствии по следам «дела Мизрахи-Атиаса» было инициировано еще несколько расследований с «персидским флером», но обобщить их, обнаружив единую шпионскую сетку, израильским оперативникам так и не удалось.

Голова осьминога

Министр обороны, судя по всему, отнесся к новости о готовившемся покушении философски. Его заявления, звучавшие после ареста заговорщиков (о которых тогда официально еще не было известно), не только не стали сдержаннее, но, напротив, приобрели более воинственный окрас.

Среди прочего Кац объявил вендетту лидерам йеменских хуситов и пообещал извести руководство ХАМАС и «Хезболлы». Новость же о срыве заговора, озвученную контрразведкой, он использовал в качестве почвы для выпадов в адрес Ирана.

В частности, назвал Тегеран «головой террористического осьминога» и подтвердил приверженность «предотвращению любой ценой» приобретения иранцами ядерного оружия.

Примечательно, что заявление о готовности драться израильский министр озвучил накануне нового раунда ирано-американских переговоров по мирному атому.

Кац и его окружение уже несколько месяцев наседают на Белый дом с призывами дать «зеленый свет» воздушной операции против ядерных объектов оппонента, покуда окно возможностей из-за ослабевшего иранского ПВО не закрылось окончательно.

Вашингтон медлит и пытается удержать взаимодействие с Тегераном в дипломатическом русле. В качестве жеста доброй воли Штаты даже вывели с базы Диего-Гарсия в Индийском океане часть стратегических бомбардировщиков, переброшенных туда в марте 2025 года, а также согласились на перемирие с йеменскими хуситами.

Снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном ослабляет натиск Тель-Авива. А потому израильские армейские «ястребы» во главе с Кацем отчаянно пытаются использовать «дело Мизрахи-Атиаса» как аргумент для оправдания дальнейшей конфронтации.

Восточные намёки

Волна критики, спровоцированная этой шпионской историей, на первый взгляд, прошла мимо внимания иранцев. Тегеран и раньше не слишком бурно реагировал на скандалы с приписываемой ему агентурой, а после того, как число арестованных по шпионским делам перевалило за полтора десятка, стал фактически игнорировать обвинения Тель-Авива.

Вместе с тем выступление Каца с обещаниями любой ценой ответить Тегерану на его действия получило всеобъемлющий ответ.

Официальные релизы появились (с разницей в несколько часов) на ресурсах иранского МИДа, парламента и правительства; комментарии дали высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции и представители разведки.

Правда, ни одно из ведомств не сделало акцент на «деле Мизрахи-Атиаса», сведя критику к недопустимости угроз ядерной инфраструктуре Ирана.

Подытожил иранскую позицию верховный лидер страны Али Хаменеи. В рамках одного из воззваний к верующим он облек критику Израиля в религиозный сюжет, подчеркнув, что «постоянно обманывающий сам в итоге станет жертвой обмана».

Таким образом, он указал на то, что при агрессии против Ирана Тель-Авиву будет слишком наивно рассчитывать на безусловную военную поддержку США. Особенно в свете стремления Дональда Трампа совершить «рокировку» на Ближнем Востоке и сделать основной упор на поддержку аравийских союзников, а не Израиля.

В целом иранская сторона дала понять оппонентам, что развернутые Тель-Авивом спекуляции вокруг шпионских историях их не пугают, и Тегеран настроен держать удар. В противовес иранцы выставили собственный вопрос: готов ли Израиль, в случае чего, остаться с ними один на один.

И, судя по всему, однозначного ответа на него у официального Тель-Авива пока нет.