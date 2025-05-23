Илон Маск превращается в настоящего кота Шрёдингера нынешнего Вашингтона. В прошлом году экстравагантный миллиардер с головой погрузился в политическую жизнь. Результаты этого шага оказались весьма неоднозначными.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Уход в политику сделал Маска одним из самых влиятельных людей в США, но нанес ущерб выстроенной бизнес-империи. Теперь он пытается расставить для себя приоритеты, поменьше мелькать на публике, но при этом из политики не уходить. Однако задача усидеть на всех стульях оказалась очень нетривиальной даже для такого разносторонне одаренного человека.

Своим участием в политике Маск обязан предыдущей администрации Джо Байдена, с которой отношения у миллиарда сходу не сложились.

Уже потом бизнесмен приобрёл соцсеть Twitter, переименовал её в X и превратился в последовательного критика Байдена и демократов.

В 2024 году Маск потратил почти 300 миллионов долларов на избирательную кампанию Дональда Трампа, и это ввело его в самый ближний круг республиканского президента.

Именно Маск разработал концепцию агентства DOGE, занимающегося чистками американской бюрократии и поиском избыточных госрасходов. Идея о необходимости чиновничьей реформы уже давно набирала популярность в среде американских правых. Но Маску удалось начать ее практическую реализацию, пусть многие начинания в итоге и погрязли в судебных баталиях.

К настоящему моменту уволены порядка 130 тысяч федеральных чиновников, ещё 150 тысяч уйдут до конца года. DOGE предложило сокращение госрасходов на 150-200 миллиардов долларов.

Проходящие чистки в Вашингтоне — самые крупные за последние десятилетия, и они уже вызвали настоящую истерику у демократов и зависящих от госбюджета организаций.

Однако в масштабах общего государственного бюджета сокращения смотрятся уже не так грандиозно.

Общая численность госчиновников в Америке превышает 2,5 миллиона человек. Ежегодные расходы правительства США составляют 6-7 триллионов долларов. Дефицит госбюджета нынче достигает 2 триллионов, то есть заявленные сокращения уменьшат его в лучшем случае лишь на 10%. Но даже такие результаты потребовали титанических усилий.

Демократы сейчас надеются на любой форс-мажор, лишь бы представить его результатом реформы Трампа. Например, удар стихии вроде сезона штормов и ураганов, с последствиями которого не удастся справиться агентству FEMA — американскому МЧС, подвергнутому чисткам и сокращениям. Или, например, теракт, который проморгают американские спецслужбы, которые тоже погрязли в неразберихе на фоне массовых увольнений агентов.

Белый дом же торопится с увольнениями всех нелояльных чиновников, распродажей госсобственности вроде зданий ликвидированного агентства USAID или госмедиа типа «Голоса Америки». Даже штаб-квартиру ФБР в историческом здании Гувера будут потихоньку расселять, а федералов высылать из столицы работать в «поле».

Правда, сам Маск после первых месяцев работы в DOGE начал быстро терять интерес к процессу.

Миллиардер изначально обещал сократить госрасходы минимум на 1-2 триллиона долларов и добиться сбалансированного бюджета США. Эту задачу реализовать уже точно не получится.

Продолжать войну с бюрократией Маску явно надоедает. А тут ещё обостряются проблемы с его собственными компаниями, ставшими заложниками политической активности хозяина.

После прихода Маска в политику выручка Tesla сократилась на 70%. Продажи упали во многих европейских странах, где миллиардера не очень любят, а также и в США.

По Америке прокатилась волна вандализма в отношении автосалонов Tesla, которые даже забрасывают коктейлями Молотова. Машины часто изрисовывают граффити или закидывают камнями — оставлять их на улице стало просто небезопасно.

Кампанией против Tesla заведует сетка некоммерческих организаций, получающих финансирование от Фонда Сороса. Минюст США грозит вандалам десятками лет тюрьмы, но поймать удаётся лишь очень немногих. Либеральные активисты надеются обрушить продажи и принудительно заставить Маска уйти из политики и Белого дома.

Однако далеко не только демократы видят правильным вывести Маска с публичной сцены. Политтехнологи администрации Трампа тоже обеспокоены непредсказуемостью миллиардера, который часто позволяет себе сумасбродные выходки.

Взять, к примеру, «римское приветствие» сразу после инаугурации Трампа. К тому же его постоянное присутствие в кадре позволяет Демпартии указывать на превращение Белого дома в «плутократию» и власть олигархии.

Поэтому исходя из хотя бы электоральных соображений Маска будут заставлять не так часто позировать вместе с Трампом. Особенно с приближением выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года.

Сам Маск уже пообещал тратить меньше денег на пожертвования кандидатам, однако от комментирования ситуации в американской политике он точно отказываться не будет.

Среди прочего не стоит забывать, что бизнесмен всегда остается бизнесменом: Маск вполне неплохо зарабатывает на близости к Трампу. Недавно он участвовал в большом турне по Ближнему Востоку, где вовсю заключал контракты для своих компаний.

Маск присутствовал в Овальном кабинете во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы, которого Трамп яростно критиковал из-за расовых конфликтов в стране и экспроприации земель белых фермеров.

Детство свое Маск провел в ЮАР и без особого пиетета относится к своей бывшей родине. Но его компании сейчас получат льготные условия для работы в Южной Африке: на них, например, не будут распространяться требования о предоставлении 30% своих акций угнетённым слоям населения.

Отношения команды Трампа с ЮАР останутся довольно напряжёнными, но в контексте бизнеса какие-то договорённости случатся.

Имеются у Маска и большие контракты в военной сфере. Скажем, обещанный Трампом проект «Золотого купола» в небе над Америкой будет опираться на его инфраструктуру — спутники Starlink.

Планируется, что общие расходы на проект достигнут полутриллиона долларов. Причём Маск хочет еще перевести Пентагон на подписную модель для доступа к своим сервисам, чтобы всегда получать щедрую денежную подпитку.

После лоббистских действий Маска изменился и подход агентства НАСА к освоению космоса. Программа отправки астронавтов на Луну теперь становится несколько менее приоритетной. Упор будут делать на разработку технологий для последующего освоения Марса.

Это давняя мечта Маска, которую очень сложно осуществить без триллионных инвестиций со стороны государства и крупного бизнеса. И работа в администрации Трампа приближает его к своей цели.

На 2026 год бизнесмен ставит перед собой несколько задач — доработку своих самых больших ракет Starship, а также чипов для внедрения в мозг Neuralink. Ну и заодно победу над конкурентами в гонке искусственного интеллекта.

Каких-либо политических целей официально он не декларирует. Хотя наверняка будет помогать республиканцам на выборах в Конгресс, пусть даже и неформально.

Производимая им деятельность имеет и международный эффект.

С начала года Маск уже успел поконфликтовать с властями Британии и Германии, поддержав правые несистемные силы в Европе. Однако результат оказался в целом смазанным. Война с брюссельской евробюрократией Маску тоже быстро надоела. Но высказывать своё ценное мнение о происходящем в мировой политике он точно продолжит.

Просто теперь он уже не будет вести себя на публике как второй по значимости представитель администрации Трампа. Ему придётся больше внимания уделять своему бизнесу, оставаясь в при этом в политике по большей части незримо.