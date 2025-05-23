Для казанских судей ждать явления Христоса — дело привычное. Но не всегда дожидаются: житель столицы Татарстана Исус Петрович Христос, четыре раза отбывавший наказание в местах лишения свободы за грабёж, кражу и разбой, в последний раз не явился на заседание. Пришлось доставить с приставами.

ИА Регнум

На этот раз ему вменяется сущая мелочь: фиктивная прописка в квартире 45 мигрантов. Не милосердия ради, но за приличную мзду гражданину Христос регистрировал иностранных специалистов и членов их семей, — как, впрочем, делают и другие граждане схожей с ним трудной судьбы. Исусу Петровичу выписали штраф в 60 тыс. руб — много меньше, чем его гонорар за гостеприимство.

Проблема безразмерных квартир пока что не решена не только в Татарстане, но и в целом по стране.

Не надо бороться за чистоту. Надо подметать!

Никто толком не знает, откуда взялось выражение «резиновая квартира», но все знают, что это: мало метров — и очень много жильцов. По факту в «резиновой квартире» живёт только хозяин, который берёт деньги за регистрацию (и за коммуналку). А она нужна многим, например, — мигрантам, чтобы устроиться на работу, вписаться в систему ОМС и московских льгот. Где эти мигранты живут — никого не интересует: в пустующей квартире, подвале, бараке или под мостом. Главное — есть прописка, или, выражаясь официально, «регистрация по месту жительства».

Самый пик резиновости был в начале 2010х годов — — количество квартир парадоксальной вместительности достигало 11 тыс. Через несколько лет это количество удалось сократить аж в 200 раз — казалось бы, победили проблему. Но у дракона отросли новые головы. В 2022 году только в Москве было установлено 70 таких квартир, в которых были зарегистрированы 14 тысяч человек, в регионах — намного больше.

Почему при современной системе регистрации через Госуслуги, с единой информационной сетью МФЦ и преобладанием в числе заявителей неграждан России, этот процесс нельзя остановить?

— Мы можем с уверенностью говорить о коррупции — без неё такие схемы осуществить практически нереально. В противном случае невозможно понять, как при максимально прозрачной системе учёта процветает теневой бизнес. Вскрываются единичные случаи. К тому же не исключён вариант, что о нарушении сообщено, а дело расследуется месяцами, если не годами, — считает Оксана Останина, юрист в сфере недвижимости.

Факт «резиновости» квартиры для собственника может стать неожиданностью: мигрантов на его жилплощади прописывают мошенники.

— Хозяин может и не знать, что у него маленький аул живёт, и обнаруживает это только когда приходят километровые счета за коммунальные услуги, — поясняет Оксана Останина.

В такую ситуацию попала в 2019 году журналистка «Российской газеты: к ней в квартиру, без ее ведома, прописалась некая «Ирина Путятина», которая стала массово давать разрешение на регистрацию иностранным гражданам. Оказывается, существуют целые группы мошенников, которые вписывают фиктивные адреса наугад, добывают данные о собственниках в МФЦ, а иногда преступниками становятся сами ответственные лица. Купить поддельную справку, штамп и даже печать в Интернете не составляет никакого труда.

Насос для бюджета

«Резиновые квартиры» таят в себе как прямые, так и косвенные угрозы.

Если прописанные в квартире люди всё-таки живут в ней, то она превращается даже не в коммуналку, а в низкобюджетный хостел. Со всеми вытекающими отсюда общественными проблемами: шумом, антисанитарией и нарушениями общественного порядка.

Кроме того, прописанные в квартире люди могут необоснованно претендовать на льготы, например — получение социальных выплат. В 2023 году в Москве была обнаружена квартира с 286 жильцами, а члены их семей незаконно получили в совокупности 10 млн рублей социальных выплат.

Но главное, конечно, совершенная непрозрачность таких квартир. Где на самом деле живут и чем занимаются гости столицы с фиктивной-пропиской — узнать невозможно.

В июле 2024 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложение о запрете массовой регистрации мигрантов в «резиновых» квартирах. Также были предложены меры по усилению контроля за иностранцами, прибывающими в страну.

А в ноябре 2024 года в Госдуму был внесен проект поправок к Жилищному кодексу РФ и Федеральному закону о миграционном учёте иностранцев и лиц без гражданства. Если бы его приняли, то в квартире с жилой площадью в 20 кв. м и общей площадью 33 кв. м. было бы разрешено зарегистрировать не более трех человек. Но предложение было раскритиковано как не соответствующее Жилищному Кодексу и отклонено.

Сейчас в России введена уголовная ответственность для фиктивно регистрирующих в своём жилье иностранных граждан собственников «резиновых квартир». По статье 233.3 УК РФ, им грозит, помимо реальных сроков заключения до пяти лет, выплата штрафа в размере до 500 тыс. рублей. Но судя по мягкому обращению с Исусом Петровичем, применяется это нечасто.

Четыре года под колпаком

На каждый законодательный акт «резиновые арендодатели» находят обходные пути. И если в Тульской области, в городе Узловая, дама прописала у себя в квартире 51 мигранта без особых схем, то в Москве четыре сотрудницы Центра помощи мигрантам предлагали оформить регистрацию не совсем тривиально — через свадьбу-женитьбу. Людмила, Оксана и Азиза находили клиентов, а 25-летняя Екатерина вступала с ними в брак.

За посещение ЗАГСа иностранные специалисты отдавали по 200 тысяч рублей, а комплексное, пакетное оформление вида на жительства тянуло уже на миллион. Реже, но случается, что к фиктивным отцам и матерям прописывают родственников. Закроют эту лазейку — найдут другую. И это при том, что «фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина — путь к терроризму», как сообщает нам МВД.

И пока законодатели латают дыры в нормативных актах, в дело должны вступить сами граждане.

Граждан призывают активнее сообщать в полицию о незаконных хостелах и квартирных общагах. В некоторых районах, например, в Новой Москве, для борьбы с незаконной арендой жилья используют специальные чаты в мессенджерах, куда жители могут сообщать о подозрительных квартирах. Как правило, вся информация, поступившая в такой чат-бот, передается в Экспертный совет по развитию городской среды административного округа и представителям местных сообществ. Затем по всем фактам проводятся проверки — только за 2024 год один новомосковский чат-бот инициировал несколько десятков проверок. В соседских сообществах стало распространённой практикой составлять реестр недобросовестных арендодателей и «резиновых квартир» и передавать его надзорным органам.

Но это все относится к тем случаям, когда незаконно прописавшиеся действительно живут в квартире и имеются, что называется, в наличии. Что именно делать с отсутствующими, но прописанными десятками жильцов в резине, — кажется, точно не знает никто. Но узнать все-таки пытаются.

20 мая 2025 г. Госдума приняла закон, согласно которому в Москве и Московской области 1 сентября 2025 года начнется эксперимент по созданию дополнительных механизмов контроля и учета мигрантов. Иностранных специалистов ожидают: регистрация в специальном мобильном приложении, дактилоскопия, биометрия, контроль геолокации абонентских устройств, обязательная регистрация именно по месту нахождения — и обязанность в течение трех дней сообщить в МВД о всякой перемене места жительства. (Исключения будут сделаны для дипломатов, должностных лиц международных организаций, обладателей дипломатических и служебных паспортов, а также граждан Беларуси.)

Эксперимент по созданию особо прозрачных зон мигрантской жизни продлится четыре года и завершится в 2029 году. В случае успеха его распространят и на другие регионы — и тогда, возможно, Исусу Петровичу и его коллегам придется задуматься и о смене деятельности, и о перемене участи. Освоить, например, какую-то нужную профессию — и начать тяжелую, но честную трудовую жизнь со всеми ее радостями, печалями и гордыми пенсионными баллами.