На днях на территории Карабаха завершились масштабные военные учения Азербайджана и Ирана «Араз-2025». Маневры, направленные на боевое слаживание элитных частей двух стран, довольно быстро попали в фокус внимания мировой прессы.

Иван Шилов ИА Регнум

Правда, объектом интереса стало не столько само мероприятие, сколько развернувшаяся на его фоне дипломатическая игра. Часть комбинаций которой, к тому же, вышла далеко за пределы Закавказья.

В пику Турции

Совместные учения Ирана и Азербайджана стартовали 19 мая. За четыре дня маневров стороны отработали большое количество упражнений и тактических приемов, включая выслеживание и уничтожение условного противника с помощью БПЛА, проведение дистанционного минирования и организацию заградительного огня артиллерии.

Примечательно, что это уже вторые крупные учения двух стран, прошедшие под брендом «Араз». Предыдущие состоялись в иранском приграничье в середине 2024 года, в них приняли участие более сотни азербайджанских военнослужащих.

Однако, если первые маневры прошли в относительно нейтральных и спокойных землях провинции Ардебиль, населенной преимущественно этническими азербайджанцами, в 2025 году выбор площадки оказался весьма неоднозначным.

Так, основой этап учений пришелся на земли Нагорного Карабаха, за который еще два года назад шли ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном. Официальный Баку не стал выбирать дипломатичные формулировки и не без гордости назвал эти территории «освобожденными от оккупации», попутно подчеркнув символическое значение проведения здесь столь крупных маневров.

Почему же Иран, на протяжении большей части карабахского конфликта склонявшийся на сторону Еревана, занял такую позицию?

Причина решения лежит на поверхности.

В Тегеране хорошо запомнили масштабные учения «Мустафа Кемаль Ататюрк» 2023 года, проведенные вблизи иранских границ и, в частности, на территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики.

Подобная демонстрация турецкого флага вызвала негодование у властей страны, особенно в свете возросшего соперничества между Турцией и Ираном за влияние в Закавказье. Спустя два года Тегеран нашел способ заявить о своих партнерских связях с Баку и попутно продемонстрировать, что права Анкары на «карабахский плацдарм» нельзя считать исключительными.

Иранская равноудаленность

Интересно, что ирано-азербайджанские учения в Карабахе почти не получили оперативной оценки со стороны армянских официальных лиц. Даже отъявленные «ястребы», обычно болезненно реагирующие на любую демонстрацию Баку символов победы в недавнем конфликте, предпочли либо проигнорировать тему, либо высказаться по ней максимально обтекаемо.

Иные, впрочем, взяли паузу на осмысление поведения Ирана — считать ли его союзником Еревана или уже воспринимать как нового партнера Баку?

Видя определенную растерянность визави, в дело тут же включилась иранская дипломатия.

В частности, проактивно успокоить Ереван взялся секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан. В первый день проведения учений он встретился со своим армянским коллегой, секретарем Совета безопасности республики Арменом Григоряном и заверил его в нерушимом стратегическом партнерстве двух стран.

Эту же линию позднее поддержал и бригадный генерал Азиз Насирзаде, заверивший армянских собеседников, что Тегеран не намерен пользоваться ситуацией и «перекраивать» приграничные районы, о чем якобы ранее сообщали иранские оппозиционные каналы.

И дипломаты, и военные избрали для себя общую линию — убедить Ереван в отсутствии планов по формированию военного альянса с Баку. Тегеран продолжает придерживаться «принципа равноудаленности», поочередно наращивая контакты то с Арменией, то с Азербайджаном, чтобы сформировать новый баланс сил в Закавказье и обеспечить долгосрочный мир у своих границ.

Делать однозначный выбор в пользу Баку или Еревана иранские элиты пока не намерены. Впрочем, не только иранские политики использовали «Араз-2025» в качестве переговорного фона.

Израильский интерес

Пока военные двух стран отрабатывали в Карабахе тактическое взаимодействие, в Тель-Авиве прошла встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой израильского оборонного ведомства Исраэлем Кацем.

Они обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Кац также подчеркнул стратегическую важность альянса между Израилем и Азербайджаном, отметив, что партнёрство основано на общих интересах и взаимном доверии.

Разумеется, стороны не могли обойти вниманием участие иранцев в учениях на азербайджанской территории. Тем более, что прямо сейчас Израиль обвиняет Иран в подготовке покушения на главу своего военного ведомства.

Однако Кац ограничился лишь уточнением сроков проведения маневров и поинтересовался количеством и составом задействованных в них частей. В общем же он предпочел сместить акценты на ход операции Израиля в секторе Газа и гуманитарную деятельность Азербайджана на Ближнем Востоке.

Не свойственная Кацу осторожность в формулировках связана со стремлением официального Тель-Авива использовать Баку в качестве переговорной площадки по нормализации отношений с Сирией, особенно после того, как новый сирийский режим публично поддержал американский лидер Дональд Трамп.

Причем в планах израильтян не просто добиться разрядки с Дамаском (как этого хотят, например, США), но и включить в «переговорную рамку» влиятельных игроков Закавказья, в числе которых Азербайджан.

Для достижения поставленных целей официальный Тель-Авив вполне готов закрыть глаза на углубление военного сотрудничества между Баку и Тегераном.

Тем более что в случае успешной реализации израильской многоходовки оспорить и раскритиковать участие азербайджанской стороны в масштабном миротворческом процессе Иран уже не сможет. Поскольку это будет противоречить заявленному им же «принципу равноудаленности» и неизбежно ударит по имиджу реформистского правительства.