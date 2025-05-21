Стан украинских «патриотов», конечно же, ликует по поводу смерти известного юриста Андрея Портнова, взахлеб перечисляя все его ужасные прегрешения против тех, кто теперь владеет страной.

Иван Шилов ИА Регнум

В первую очередь, конечно же, он «адвокат Януковича», в 2010–2014 гг. занимал ключевые должности в его администрации. Участвовал в принятии так называемых «законов 16 января», принятых в 2014 году во время Майдана, известных также, как «законы о диктатуре», поскольку участникам госпереворота их содержание показалось «репрессивным по отношению к правам человека».

В частности, потому, что в законодательство вводились понятия «экстремистская деятельность» и «иностранный агент», а те, кто жег покрышки на центральной площади Киева, очень не хотели отвечать за свои действия. Поэтому в феврале 2014 года Портнов выехал с Украины, опасаясь за свою жизнь, но продолжал портить жизнь новой власти.

В октябре 2015 года он пригрозил украинским чиновникам раскрыть их офшорные схемы.

«Я настоятельно просил чиновников, что как только решение Европейского суда вступит в силу, мое имя должно исчезнуть из сайта МВД, где я числюсь в розыске. Если этого не произойдет, мы с адвокатами будем разрабатывать план действий. Например, мы знаем, что у некоторых высших лиц власти есть активы, например, на Кипре. Суд может их арестовать в качестве компенсации для меня. А потом уже будет разбирательство, кому именно эти активы принадлежат. Заодно и станет известно, кто конечный бенефициар», — заявил тогда Портнов.

Вернулся он только спустя пять лет, за день до инаугурации Зеленского, 19 мая 2019 года. И уже дома подал несколько заявлений в украинские правоохранительные органы по поводу правонарушений, якобы совершенных бывшим президентом Петром Порошенко*.

В 2018 году юрист заявил, что у него готовы заявления по более чем десяти преступлениям, совершенным Порошенко и людьми из его окружения. В этот перечень входят, в частности, экс-замглавы администрации президента Алексей Филатов, нардеп от «Народного фронта», одиозный Сергей Пашинский, связанный с расстрелом протестующих на Майдане, и лидер этой фракции Максим Бурбак, а также лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов и другие «ключевые чиновники» из окружения пятого президента и Верховной рады восьмого созыва.

К 2020-му таких дел было уже минимум 16, включая дело «Кузни на Рыбальском», — следствие считало, что государству нанесли ущерб на полмиллиарда гривен в рамках минобороновского контракта на производство вооружений.

Часть из дел закрыла (теперь экс) прокурор Ирина Венедиктова, ныне трудящаяся послом в Швейцарии. Но неутомимый расследователь всё равно продолжал быть костью в горле для тех, кто считал себя небожителями.

В январе 2020 г. Андрей Портнов опубликовал аудиозапись телефонного разговора сотрудника департамента контрразведки (ДКР) СБУ Андрея Омельченко с подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета по кличке Буча. Аудиозапись подтверждает причастность СБУ к организации сокрытия убийства Шеремета и других насильственных преступлений.

Портнов заявил, что намерен добиваться немедленного задержания Омельченко и проведения большого расследования преступной деятельности сотрудников СБУ, стоящих за организацией насилия и расправы над гражданами Украины. И в целом пригрозил Службе ответственностью за преступную деятельность в «период Порошенко-Грицака» и сокрытие резонансных убийств.

Такая активность уже затрагивала интересы совсем других людей, и в 2021 году минфин США ввел против Портнова и его благотворительного фонда персональные санкции. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства, экс-заместитель АП «наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины. Широко известный в качестве судебного посредника, Портнов… обвиняется в использовании своего влияния для… принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию страны».

«Портнов был особым человеком. Во-первых, искусно использовал право — инструмент, призванный защищать от диктатуры и произвола, он превратил в средство для утверждения тирании и беззакония. А в этом жонглировании ему мало было равных.

Во-вторых, надменность его была заоблачной. Искренне обещал разобраться со всеми нами. Писал угрозы в личные сообщения следователям по делам Майдана, и даже мне угрожал в фб. Потому как особенно наглый враг, мудро сбежал, как только вместо его ручных ментов и судей с нами начали вовсю говорить русские пушки. Сбежал в Европу, против которой по факту воевал на стороне РФ. Но в итоге все же не скрылся», — сдержанно радуется экс-нардеп Игорь Луценко, служивший в батальоне «Азов»**, один из авторов и ярых сторонников принятия закона «О государственном языке», однозначно насаждающем «тиранию и беззаконие».

По большому счету, претензии новых хозяев страны к Портнову состояли в том, что, даже находясь за рубежом, он умело и профессионально унижал их в судах, которые они считают подконтрольными себе.

Как ни странно, относительная независимость судебной системы Украины стала одним из результатов реформ, проводимых под руководством США. По той простой причине, что подконтрольными они должны быть американскому посольству, управляющему параллельной системой власти.

Поэтому иски в защиту чести и достоинства последовательно удовлетворялись.

Так, в октябре 2023 г. Портнов выиграл дело против Порошенко и его партии «Евросолидарность». По решению суда они должны были опровергнуть тот факт, что юрист работает в интересах России.

В сентябре 2024 года суд удовлетворил иск о защиты чести, достоинства и деловой репутации и опровержения недостоверной информации интернет-изданием The Kyiv Independent, которое обязали выплатить 80 тыс. гривен. В результативной части решения говорится, что суд признал недостоверной публикацию под названием «Украина вводит санкции против мелких пророссийских политиков, оставляя без внимания наиболее известные фигуры».

Аналогичное решение касается похожей публикации на сайте «Левого берега». Точно так же Портнов наказал одиозного редактора издания «Цензор» Юрия Бутусова, выиграл суд по делу о клевете у «Суспільного» («Общественного телевидения») и порошенковского канала «Прямой». В 2019 году бывший президент заявил, что юрист передал России материалы дела Госбюро расследований о военных моряках, направленных Порошенко в Керченский пролив, чтобы они попали в плен — ради красивой картинки и ломания рук.

В суде это было красиво разбито.

А грантовая общественная организация «Рух Чесно», чья основная деятельность — поиск «предателей и коллаборантов» в украинской политике, попала на выплату 240 000 гривен компенсации, причем суд обязал её удалить профиль и изображение Портнова со своего сайта. И, наконец, в том же 2024 году суд был выигран у знаменитых агентов Госдепа, интернет-изданий «Украинская правда», «Фокус» и общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

Речь шла о шабунинском блоге «Колаборанты, предатели, приспешники России», опубликованном в июле 2023 года. Суд признал публикацию недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Андрея Портнова, сочтя доказательства его «пророссийской» и «антиукраинской» деятельности смехотворными.

А поскольку подобные обвинения предъявлены сотням людей, то судебные решения фактически показывали их ничтожность в целом, что сильно бьёт уже по «деловой репутации» борцов с коллаборантами и записных «патриотов».

То же самое можно сказать и про обвинения Запада.

Малоизвестный факт: Портнов находился под санкциями Канады с 2014 г. Они были частью более широкого международного давления на бывших украинских чиновников, связанных с властью Януковича. Правительство Канады заморозило активы этих лиц на своей территории и запретило канадским компаниям и гражданам заключать с ними какие-либо финансовые соглашения.

Эти меры имели целью ограничить их возможности влиять на ситуацию на Украине и в мире. Однако в мае 2024 г. Канада сняла санкции, вероятно, после серии побед в десятилетних судебных процессах.

Именно это умение отстаивать свои права и побеждать в честном бою и делало самого известного юриста Украины, которого даже попросил отстаивать свои интересы в Европейском суде опальный олигарх Игорь Коломойский, главной угрозой для нынешней власти. Которая называет это «огромным влиянием на судебную и правоохранительную систему Украины».

А поскольку Зеленский, шедший на выборы как антипод тоталитарному Порошенко, переплюнул его в тоталитаризме, то и осмеяние «лучших людей страны» стало угрозой уже его режиму. Известный блогер Анатолий Шарий в данной связи намекает, что убийство в Мадриде было связано с какими-то конкретными проблемами для офиса президента.

«К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — написал он в своем канале.

И хотя в соцсетях по стандартной схеме понеслась волна наглых заявлений «а вы сначала докажите», политическое убийство, совершенное с особым цинизмом, на глазах у детей — это уже сформировавшийся стиль СБУ, давно перешедшей от конттразведки к международному терроризму.

Но даже своей смертью заслуженный юрист Украины сделал важное дело: доказал преступную сущность режима Зеленского, уничтожающего своих граждан и в своей стране, и за её пределами.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов

**признан террористической организацией и запрещен в РФ