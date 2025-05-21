Недавно украинцы в Швеции показали одно неприятное «достижение» — они больше других заражают местных жителей ВИЧ. Это напрямую связано с тем, что скандинавское государство оказалось далеко не столь гостеприимным к украинским беженцам, как они на то рассчитывали.

Иван Шилов ИА Регнум

Большинство беженцев с Украины с трудом перебиваются и вынуждены заниматься разного рода непрестижными делами, к числу которых относится и проституция.

В итоге многие украинцы покидают разочаровавшую их страну и перебираются в более гостеприимные государства ЕС. Впрочем некоторые социальные льготы гражданам Украины всё же полагаются, чем не преминули воспользоваться ушлые местные жулики.

Горечь и разочарование

С 2022-го на шведскую землю попали около 70 тысяч украинских беженцев. В начале апреля этого года издание Dagens Nyheter опубликовало большую статью об их положении. Издание пишет, что беженцы оказались весьма разочарованы теми условиями, что им предложили в этой стране.

В последние три года Швеция ужесточила прежде очень либеральную иммиграционную политику, в результате чего граждане Украины долгое время не могли получить регистрацию в реестре постоянного населения. Им выделили очень низкую финансовую поддержку и предложили мало курсов по интеграции.

Лишь осенью 2024-го те, кто прожил не менее года, получили возможность зарегистрироваться в реестре населения и подать заявление на получение персонального идентификационного номера.

Получив его, беженцы получают и регистрацию в местном реестре народонаселения. После они могут оформиться в государственном налоговом агентстве, открыть банковский счёт и пользоваться электронными услугами. Наличие идентификационного номера позволяет также встать на учёт в службе занятости, что в свою очередь даёт право на пособие от госагентства социального страхования.

Однако взамен беженцы теряют ежедневное пособие и должны самостоятельно оплачивать аренду жилья, а также все те же налоги и сборы, что и остальные жители Швеции.

Те, кто получил идентификационный номер, столкнулись и с другими проблемами. Теперь шведские социальные службы требуют от легализовавшихся распродать имущество — только в этом случае им выплачивают пособие.

«Муниципалитет требует от меня продать свой дом на Украине, чтобы выделять мне социальные выплаты. Но я не знаю, как это сделать», — жалуется Маруся, одна из восьми украинок, которые пришли на встречу с журналистом Dagens Nyheter, чтобы пожаловаться на свою горькую долю.

Она не стала называть свою фамилию, чтобы не навлечь на себя дополнительных неприятностей. «Чиновник спросил у меня, есть ли в моих серьгах золото, и могу ли я их продать. Но это единственное, что осталось у меня от мамы», — жалуется Катя.

В итоге некоторые украинцы решили вообще не регистрироваться в шведском реестре населения — они не видят в этой процедуре никакого прока. По их мнению, возможность получать небольшое ежедневное пособие и хотя бы минимальную помощь предпочтительнее, чем риск остаться без крыши над головой и необходимость самому обращаться в социальные службы.

Однако намеренное уклонение от регистрации является преступлением, и налоговое агентство обязано сообщать о таких нарушениях в полицию и прокуратуру. В результате многие украинские беженцы, встретив столь холодный приём, решили покинуть Швецию, и уже треть из них это сделали.

В ходе опроса 17% украинцев, оказавшихся в Швеции, прямо сказали, что сожалеют о том, что выбрали именно эту страну. В соседних Финляндии, Дании и Норвегии таковых оказалось лишь 6–7%.

Непрошеные конкуренты

Также беженцы жалуются, что в этой стране они могут стать жертвами местной этнической преступности. Окопавшиеся в Скандинавии выходцы с Ближнего Востока неприязненно относятся к пришельцам с Украины, в которых видят прямых конкурентов.

Ещё в марте 2022 года председатель стокгольмского профсоюза молодых беженцев Ариф Сулимани, быстро обучившийся жонглировать западной идеологией «толерантности», выразил возмущение тем, что Швеция принимала украинцев охотнее, чем арабов.

Особенно выходцев с Ближнего Востока возмутил тот факт, что украинцам разрешили бесплатно пользоваться общественным транспортом.

«Жаль, что у моих родственников, бежавших от войны в Сирии, не было украинского паспорта… Вы понимаете, насколько это ненормально?» — писал некий Евин Ахмад. А его соплеменник Абдишакур Мохамед Али возмущался: «Вам нравится дискриминировать все другие группы иммигрантов. В таком случае все беженцы должны получить право на бесплатный проезд».

Сами же шведы тогда с сожалением отмечали, что зачастую украинцы едут к ним не так охотно, как в другие государства ЕС, поскольку наслышаны об этнических бандах, контролирующих улицы городов.

С тех пор любовь шведов к прибывшим к ним украинцам несколько увяла, а вот неприязнь других групп мигрантов никуда не исчезла. Кроме того, беженцы могут стать жертвами преступников и совершенно случайно.

Вот один из случаев: пятеро арабов в Мальме толкнули в воду украинца, мирно ловившего рыбу с причала, а потом смеялись и снимали на мобильный телефон, как он барахтается в ледяной воде.

Еще один украинец не так давно стал случайной жертвой подрыва дома — какая-то банда заложила взрывчатку в подъезд здания, где проживал один из членов конкурирующего бандформирования.

Проституция с украинским лицом

Украинцы иногда и сами вынуждены, чтобы удержаться на плаву, идти в занятия, граничащие с криминалом. Как сообщает Шведский национальный институт общественного здравоохранения, в 2023 году (данные за 2024-й пока ещё недоступны) именно украинцы лидировали по заражению шведов ВИЧ — было зарегистрировано 50 таких случаев.

На втором месте (с большим отрывом) оказались уроженцы Таиланда (18) и Уганды (14). Связано это с тем, что украинцы, таиландцы и угандийцы часто занимаются проституцией.

По словам регионального советника по здравоохранению и медицинскому обслуживанию мэрии Стокгольма Таллы Алькурди, у мигрантов риск поздней диагностики ВИЧ выше, чем у людей, родившихся в Швеции. Примечательно, что 48% заражений произошли через гомосексуальный контакт.

Впрочем, большинство из выходцев с Украины, которым приходится заниматься в Швеции проституцией, — всё же женщины. Ещё весной 2022-го британская газета Daily Mail писала о полицейской операции, проведённой в Швеции против клиентов проституток.

Оказалось, что из 38 мужчин 30 заплатили за секс с украинскими женщинами, некоторые из них были беженками. Инспектор полиции Саймон Хэггстрём в интервью телеканалу SVT подчеркнул, что этим мужчинам оказалось наплевать на то, что они пользуются затруднительным положением женщин.

«У них нет другого выбора, кроме как продавать своё тело, чтобы помочь своим семьям, которые находятся на Украине или в бегах», — добавил Хэггстрём. По его словам, торговцы людьми заманили украинок в Швецию с помощью объявлений в интернете, пообещав им деньги и жильё в обмен на «работу» в секс-сфере.

Dagens Nyheter пишет, что многие беженцы начинают торговать собой, не имея достаточной социальной поддержки со стороны властей. Украинцам выделили очень низкие пособия, при этом они сталкиваются с жесткими реалиями местного законодательства, требующего от них продать свое имущество на родине ради сохранения выплат в европейской стране.

Из-за этого на беженцев обращает внимание преступность, предлагая, среди прочего, заняться проституцией. В итоге украинцы и стали лидерами по заражению местных жителей ВИЧ-инфекцией.

Характерно, что в глазах шведов украинцы все больше ассоциируются с проституцией. Год назад из-за этого возник скандал. Тогда на шведском телеканале SVT состоялась премьера передачи «Иммигранты — шведам», участники которой, помимо прочего, угадывали, правдивы или ложны те или иные утверждения жюри о других культурах.

Ведущий Ахмед Берхан спросил: иммигранты из какой страны чаще всего получали в Швеции вид на жительство в 2022 году? Журналистка и писательница Элаф Али ошибочно назвала Украину. «Но это не так заметно, ведь они светловолосые и сливаются с окружающими», — пояснила Али, добавив, что «украинок чаще всего можно встретить в публичных домах».

Посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк написал у себя в соцсети, что «глубоко расстроен» и «решительно осуждает» подобные высказывания. Он призвал Элаф Али извиниться. Также посол выразил желание, чтобы на SVT «приняли все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций».

В ответ редактор передачи Кристина Хилль заявила: «Мы — юмористическая передача с четкой идеей: вышучивать стереотипы относительно этнической принадлежности и разных культур, нередко на границе допустимого и общественно приемлемого».

Сама Элаф Али призналась, что ее завалили гневными откликами — многие сочли шутку неуместной. И тогда писательница обрушилась с критикой на самих шведов, которые поощряют украинок к занятию проституцией, покупая их услуги.

Жуликоватые шведы

Еще один примечательный факт — шведские мошенники начали представляться украинцами. В 2022 году украинские беженцы получили возможность бесплатно ездить на общественном транспорте Стокгольма — для этого требовалось лишь предъявить паспорт или удостоверение личности.

Жулики моментально сориентировались, и вскоре в местном интернете появились предложения о продаже фейкового мобильного приложения украинского электронного сервиса государственных услуг «Дія».

Авторы этого ресурса сделали так, что любой за 200 крон (примерно 1800 рублей) мог добавить туда своё имя и фотографию. «Это больше, чем просто цифровое украинское удостоверение личности. Его можно использовать для покупки табака и алкоголя, а также для бесплатного проезда в автобусах и поездах», — говорилось в рекламе.

В результате местные экономные парни начали демонстрировать липовое приложение в телефоне водителям общественного транспорта вместо паспорта, выдавая себя за украинцев. Фейковая «Дiя» отлично работала, поскольку отличить ее от подлинной на глазок никто был не в силах.

Предприимчивые шведы оказались очень довольны, и при этом они еще и делились «ноу-хау» в соцсетях: «Я сел в автобус и просто притворился, что не знаю шведского. «Контролёры ничего не сказали!» — говорит другой.

В итоге управление общественного транспорта Стокгольма разрешило использовать для бесплатного проезда только бумажные украинские документы.