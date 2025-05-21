В минувшее воскресенье Германию потрясла очередная ножевая атака, фигурантом которой вновь стал мигрант с Ближнего Востока. На этот раз из Сирии.

Иван Шилов ИА Регнум

35-летний Махмуд М. был настолько раздражен футбольными болельщиками в Билифельде, праздновавшими выход «Арминии» во второй дивизион, что яростно бросился в толпу фанатов, размахивая ножом направо и налево. Объекты нападения оказались ребятами не робкого десятка и, оправившись от неожиданности, ответили нападающему градом ударов руками и ногами.

Но ножевой террорист все же успел порезать четырех мужчин и одну женщину в возрасте от 22 до 27 лет. По крайней мере одна из жертв находится в критическом состоянии.

После буйный мигрант ударился в бега и скрывался от правосудия целых 42 часа. Все завершилось около 22:45 в понедельник, когда тяжело вооруженные полицейские взяли штурмом квартиру в многоквартирном доме в Хайлигенхаусе недалеко от Дюссельдорфа, в 130 км от места преступления.

Задержали террориста по его же недомыслию: на месте преступления он бросил свой рюкзак, в котором лежали кухонный нож, палка с примотанным к ней лезвием, горючая жидкость и… документы.

После задержания хранилище полицейских улик также пополнили мобильный телефон и другие вещи, найденные в его в комнате в центре для беженцев в Харзевинкеле под Билифельдом.

Поскольку преступление, как предполагается, имеет исламистскую подоплеку, расследование взяло на себя ведомство генерального прокурора ФРГ в Карлсруэ.

Немецкая полиция уже начала раскручивать клубок преступных связей задержанного террориста. Так, по информации силовых структур, Махмуд М., прибывший в Германию транзитом через Турцию в 2023 году, и уже успевший обзавестись видом на жительство, имел контакты с одиозными личностями из среды радикального ислама, а также посещал известные мечети.

Один из телефонных номеров в записной книжке задержанного принадлежит 29-летнему Фавазу Х., давно привлекавшему внимание полиции по подозрению в связях с исламистами. Сам Махмуд до сего момента, что примечательно, в поле зрения полиции и спецслужб не попадал.

По данным правоохранительных органов, ниточка расследования уже протянулась еще к двум злодеям, ранее бывших объектами расследования генеральной прокуратуры ФРГ по подозрению в терроризме.

Один из них, проживающий в Дуйсбурге, был классифицирован органами безопасности Северного Рейна-Вестфалии как «релевантное лицо», что в полицейской терминологии является уровнем ниже «опасного лица». Другой проживает в Саксонии-Анхальт и там также числится как «релевантное лицо».

Три месяца за нападение

«Становится очевидным провал миграционной политики», — отреагировала в воскресенье на новый теракт лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

А бывший главред Bild Юлиан Райхельт, ныне отвернувшийся от германского медиамейнстрима, в новостной рассылке своего портала Nius отметил: «В ближайшие дни нам снова будут пытаться внушить обычную чушь: что это было психическое расстройство со значимым отсутствием политической мотивации».

У критиков власти есть все основания быть недовольными сложившейся ситуацией. Число преступлений на политической почве за год выросло более чем на 40% или до 84 000 случаев (здесь, разумеется, сказалось политическое напряжение из-за войны в секторе Газа).

В без малого 20 000 случаев полицейские сочли мотивом преступления «ксенофобию». Об этом говорят статистические данные Федерального уголовного полицейского управления и Министерства внутренних дел, опубликованные во вторник.

Но страшен даже не сам внушительный рост скорбной годовой отчетной статистики: гораздо ужаснее то, что эти цифры растут уже шестой год подряд.

Министр внутренних дел Александр Добриндт назвал этот рост «экстремальным» и заявил, что намерен отреагировать на него «наступлением в сфере безопасности». Министр планирует расширить полномочия правоохранителей, усилить их защиту, а также повысить минимальный срок наказания за нападение на сотрудников правоохранительных органов в два раза: с трех до шести месяцев.

Впрочем даже шесть месяцев за нападение на «солдата короля» — сродни издевательству над правосудием, что давно уже вызывает возмущение как среди самих полицейских, так и в правых политических кругах ФРГ.

В других демократических странах — например в США — полицейские без раздумья стреляют на поражение даже при малейшем подозрении на угрозу жизни и здоровья сотрудников. И, как правило, внутренние расследования признают правоту стражей порядка при применения огнестрела.

Кроме того, министр Добриндт намерен объявить нападения с применением ножа преступлением, караемым минимальным сроком в… один год лишения свободы вместо полугода.

Все преступники-исламисты, решившие стать шахидами и поскорее отправиться на небеса в объятья гурий, несомненно, придут в ужас от подобной перспективы.

Перекладывание вины

Впрочем, власти Германии гораздо сильнее озабочены ростом правоэкстремистских настроений в стране, нежели угрозой исламского терроризма.

Так уполномоченный по вопросам интеграции федерального правительства Наталья Павлик (кстати, первая русская немка в истории германского правительства) выразила тревогу по поводу роста преступлений на почве крайне правых мотивов.

«Наша страна в смятении. Происходит что-то страшное. Люди с миграционным прошлым, беженцы, чернокожие, евреи, мусульмане, синти и рома нуждаются в ясном знаке солидарности против угрозы со стороны правых», — дежурно и политкорректно возмутилась уполномоченная с русскими корнями, явно путая причину и следствие проблемы.

Впрочем, Наталья Павлик является выразителем мнения довольно значительной части немецкого общества. В этом плане показателен диалог на сайте леволиберальной газеты Süddeutsche Zeitung в комментариях к статье, посвященной расследованию преступления в Билефельде:

«Просвещение в любом случае важно. Но этот поступок в принципе является доказательством того, что мы не справляемся с количеством мигрантов. Их огромное количество не дает нам возможности интегрировать тех, кто хочет к нам приехать. Они приехали с другими представлениями, чувствуют себя отверженными из-за отсутствия контактов с местными жителями, не понимают наш образ мышления и образ жизни и реагируют агрессивно.

Нам не хватает ресурсов, чтобы интегрировать столько людей с помощью курсов немецкого языка, методического просвещения о нашем обществе и т.д. В настоящее время необходимо ограничить количество иммигрантов», — осторожно пытается донести свою точку зрения до общественности один из читателей.

«Нет. Мы являемся одной из самых богатых и привилегированных стран мира. Здесь много места и ресурсов. Проблема в том, чтобы взять ресурсы там, где они есть, и повысить сочувствие и готовность всех живущих здесь людей к совместным усилиям по интеграции. Бороться нужно с зачинщиками антидемократических, часто националистических, почти всегда патриархальных агрессивных настроений», — возражает ему другой пользователь.

Так что, увы, немалая часть немецкого общества готова рассматривать ножевые атаки со смертельным исходом всего лишь как издержки интеграции.

Да и виноваты в них, по их мнению, не исламистские террористы, а правые экстремисты, создающие в стране невыносимую атмосферу для гостей Германии, которая прямо-таки вынуждает их хвататься за нож.