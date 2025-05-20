Шесть лет Зеленского. «Слуга народа» идет к финалу «Игры престолов»
В шестую годовщину президентства Зеленского, который в 2019 году клятвенно обещал, что идет лишь на один срок, чтобы «изменить систему ради будущего», а затем передаст Украину «в руки нового поколения политиков», ведущие издания страны пишут о чем угодно.
Об итогах выборов в Румынии, о 17-м пакете санкций ЕС, о том, как Трамп был «очарован диктатором» в телефонном разговоре. Но только не о том, что власть пересидела все мыслимые сроки и не про данные ею обещания.
Киевский международный институт социологии даже сделал скромный подарок, повторно на этой неделе выкатив результаты в 74% доверия к Зеленскому, которые потащили во все новости. С очевидной целью показать, что 73% голосов, полученных на президентских выборах, никуда не делись.
Но в этот раз социология была сделана с бонусом: в телефонном опросе 1010 человек, снова сделанном «по собственной инициативе», респондентам предложили определиться, каким политикам они доверяют, каким — нет, а кого и знать не знают.
Оказалось, кроме первого лица половина «украинцев» (как их корректно называют СМИ) доверяют только главе крупнейшего волонтерского фонда Сергею Притуле, тоже в прошлом комику и телеведущему. Все остальные — ниже 50%, включая знаменитого боксера и мэра Киева Виталия Кличко, которого, как оказалось, и не все знают.
«Предателя» партии власти Дмитрия Разумкова, бывшего спикера Верховной Рады и главу этой самой партии, если верить КМИС, не знает 34% опрошенных, а с главой запрещенной партии «Наши» Евгением Мураевым, собирающим многомиллионную аудиторию на YouTube, оказывается, не знакомы 43% респондентов киевских социологов.
«А никто из СМИ не хочет спросить, почему каким-то «странным образом» из рейтингов начал исчезать Валерий Залужный? Соответственно: а если бы Залужный был в опросе, то можно было бы нарисовать 74%?» — удивляется беглый экс-нардеп Игорь Мосийчук, перекрасившийся в народного оппозиционера.
Но и этот вопрос поставлен некорректно.
Шесть лет назад молодой и симпатичный Зеленский рубил сплеча на трибуне во время инаугурации: «Сразу хочу заверить — иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего». Затем эту систему он планировал передать из рук в руки новому поколению политиков.
Но, как следует из таблицы КМИС, никакого нового поколения не появилось: главного политического оппонента игнорируют, четверо — «опытные, системные, надутые политики», против которых голосовали люди шесть лет назад; один тесно аффилирован с властью, двое — профессиональные приспособленцы, а еще двое бежали, чтобы не быть убитыми.
«Меня часто спрашивали: на что вы готовы пойти ради прекращения огня? Странный вопрос. И на что вы готовы пойти ради жизни близких вам людей? Могу вас заверить, что для того, чтобы наши герои больше не погибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов потерять свою популярность, свои рейтинги, а если понадобится, я готов без раздумий потерять свои позиции, чтобы наступил мир. Не теряя наших территорий», — говорил Зеленский в своей инаугурационной речи.
Теперь, чтобы наступил мир, он не готов вообще ни на что. Пожалуй, в этом самая удивительная его трансформация — когда живые люди превратились в статистику, в расходный материал, в пыль, по которой бывший актер расхаживает в уляпанных кровью сапогах.
Хотя в мае 2019-го он утверждал, «что каждый из нас — президент». И что его миссия — «сделать всё, украинцы, чтобы вы не плакали».
Но против обещанного он шел совершенно сознательно, сорвав переговоры по Минским соглашениям, сорвав переговоры в Стамбуле, срывая любые возможности для мирных переговоров сейчас. При Зеленском Украина не стала, как планировалось, страной других возможностей, «где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех».
Какой она стала — лучше всего говорят новости из СИЗО и тюрем, где граждан Украины, заключенных по делам о госизмене, сепаратизме, коллаборационизме и пр., предлагают отдавать на обмен. «Это бизнесмены, малолетние «фотографы прилётов и военных объектов», поджигатели авто, идейные пророссийские и те, кого тупо подставили», — говорит собеседник издания «Страна».
А источники ИА Регнум добавляют, что к таким предложениям добавляется цена: хочешь выйти — плати. Только формула эта применима вообще ко всем категориям граждан, желающим пожить и поработать: всю систему власти сверху донизу пронизала невиданных размеров коррупция, связанная с освобождением от мобилизации.
Из «страны других возможностей» бегут через труднодоступную горную местность, рискуя жизнью, потому что другие пути уже перекрыты и тщательно охраняются целой армией, воюющей против собственных сограждан.
«Безусловно, кроме войны есть еще очень много бед, которые делают украинцев несчастными. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места. Это медицина, про улучшение которой говорят больше всего те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице. Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьей-то бурной фантазии»,— это еще одна цитата из инаугурационной речи, пробравшей тогда всех телезрителей до самых печенок своей пронзительной честностью и народным слогом.
Спустя отпущенный президентский срок и еще один год украинцы могут убедиться в том, что тарифы стали еще более шокирующими, а зарплаты остались такими же унизительными.
Только за последний год среднее повышение стоимости коммунальных услуг составило 20%, а за 10 лет после Майдана тарифы только на электричество для населения выросли на 700%. При этом средняя зарплата по отношению к курсу доллара осталась на уровне $380.
Почти 42% граждан, опрошенных аналитической платформой «Вокс Украина» могут позволить себе расходы только на еду и некоторые бытовые услуги. Около четверти украинских физлиц-предпринимателей говорят о закрытии в ближайшее время. Зато в стране по итогам прошлого года появились 17 тысяч новых миллионеров — тех, кто так или иначе зарабатывает на войне и уклонении от неё.
Очевидно, именно они и есть «новое поколение политиков», которому Зеленский готов передать власть. Равно как и те, кто открыто призывает «убивать русню», занимаясь «защитой Украины» путем лингвоцида русского языка и уничтожением мемориальных табличек. Остающийся русскоязычным вне камер и микрофонов Зеленский больше не переживает о правах таких же как он.
Сегодня он — классический персонаж сериала «Игра престолов», финал которого совпал с инаугурацией в 2019 году и шесть лет спустя сплелся с сюжетной линией сериала «Слуга народа». Там был совершенно четкий посыл о том, что любой борец с плохой системой в конце сам превращается в дракона и сжигает людей ради безумной идеи. И безумцев по законам жанра всегда ждет одинаковый финал — хотя они уверены, что их власть вечна.
И сейчас вряд ли будет иначе, поскольку наряду с внешней войной Зеленский уже очевидно получает внутреннюю.
Уставшая от его маниакально-истерической манеры единоличного управления всеми процессами «элита», сформированная за годы в системе USAID и фонда Сороса, уже активно продвигает тезис о том, что Зеленский не способен управлять процессами перед лицом длительной войны на истощение. Что он слаб и коррумпирован, а его «дипломатическая линия» На переговорах с Россией с треском провалилась.
Кроме того, он очевидно стал нерукопожатным для США, а Путин не собирается вести переговоры с тем, кто его персонально оскорблял. То есть, Зеленский — главное препятствие для формирования более выгодных условий возможного мира.
Ему на смену должна прийти «сильная рука» либо «правительство национального единства», идею которого активно продвигает экс-президент Петр Порошенко*, считающий себя куда более умелым дипломатом. О коалиционном переходном правительстве активно говорят и политики, вещающие извне.
Пока машина пропаганды, отключенная от финансовой поддержки волевым решением новой администрации в Вашингтоне, никуда не делась. Бороться с коррупцией, разоблачать «преступную власть», продвигать единый нарратив — это то, чему они учились годами. А показать, как торгует страной тот, кто обещал «не торговать страной ради сохранения власти», можно без особых хлопот.
И для того, чтобы эта машина завертелась, перемалывая «74%» в полный ноль, не хватает лишь какого-то прецедента, после которого все планы Зеленского на перезагрузку и сохранение власти растворятся, как утверждает государственный гимн Украины, «як роса на сонці».
*Физическое лицо, внесенное в России в списки террористов и экстремистов