В шестую годовщину президентства Зеленского, который в 2019 году клятвенно обещал, что идет лишь на один срок, чтобы «изменить систему ради будущего», а затем передаст Украину «в руки нового поколения политиков», ведущие издания страны пишут о чем угодно.

Иван Шилов ИА Регнум

Об итогах выборов в Румынии, о 17-м пакете санкций ЕС, о том, как Трамп был «очарован диктатором» в телефонном разговоре. Но только не о том, что власть пересидела все мыслимые сроки и не про данные ею обещания.

Киевский международный институт социологии даже сделал скромный подарок, повторно на этой неделе выкатив результаты в 74% доверия к Зеленскому, которые потащили во все новости. С очевидной целью показать, что 73% голосов, полученных на президентских выборах, никуда не делись.

Но в этот раз социология была сделана с бонусом: в телефонном опросе 1010 человек, снова сделанном «по собственной инициативе», респондентам предложили определиться, каким политикам они доверяют, каким — нет, а кого и знать не знают.

Оказалось, кроме первого лица половина «украинцев» (как их корректно называют СМИ) доверяют только главе крупнейшего волонтерского фонда Сергею Притуле, тоже в прошлом комику и телеведущему. Все остальные — ниже 50%, включая знаменитого боксера и мэра Киева Виталия Кличко, которого, как оказалось, и не все знают.

«Предателя» партии власти Дмитрия Разумкова, бывшего спикера Верховной Рады и главу этой самой партии, если верить КМИС, не знает 34% опрошенных, а с главой запрещенной партии «Наши» Евгением Мураевым, собирающим многомиллионную аудиторию на YouTube, оказывается, не знакомы 43% респондентов киевских социологов.

«А никто из СМИ не хочет спросить, почему каким-то «странным образом» из рейтингов начал исчезать Валерий Залужный? Соответственно: а если бы Залужный был в опросе, то можно было бы нарисовать 74%?» — удивляется беглый экс-нардеп Игорь Мосийчук, перекрасившийся в народного оппозиционера.

Но и этот вопрос поставлен некорректно.

Шесть лет назад молодой и симпатичный Зеленский рубил сплеча на трибуне во время инаугурации: «Сразу хочу заверить — иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего». Затем эту систему он планировал передать из рук в руки новому поколению политиков.

Но, как следует из таблицы КМИС, никакого нового поколения не появилось: главного политического оппонента игнорируют, четверо — «опытные, системные, надутые политики», против которых голосовали люди шесть лет назад; один тесно аффилирован с властью, двое — профессиональные приспособленцы, а еще двое бежали, чтобы не быть убитыми.

«Меня часто спрашивали: на что вы готовы пойти ради прекращения огня? Странный вопрос. И на что вы готовы пойти ради жизни близких вам людей? Могу вас заверить, что для того, чтобы наши герои больше не погибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов потерять свою популярность, свои рейтинги, а если понадобится, я готов без раздумий потерять свои позиции, чтобы наступил мир. Не теряя наших территорий», — говорил Зеленский в своей инаугурационной речи.

Теперь, чтобы наступил мир, он не готов вообще ни на что. Пожалуй, в этом самая удивительная его трансформация — когда живые люди превратились в статистику, в расходный материал, в пыль, по которой бывший актер расхаживает в уляпанных кровью сапогах.

Хотя в мае 2019-го он утверждал, «что каждый из нас — президент». И что его миссия — «сделать всё, украинцы, чтобы вы не плакали».

Киевский международный институт социологии Таблица доверия из социологического опроса КМИС

Но против обещанного он шел совершенно сознательно, сорвав переговоры по Минским соглашениям, сорвав переговоры в Стамбуле, срывая любые возможности для мирных переговоров сейчас. При Зеленском Украина не стала, как планировалось, страной других возможностей, «где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех».

Какой она стала — лучше всего говорят новости из СИЗО и тюрем, где граждан Украины, заключенных по делам о госизмене, сепаратизме, коллаборационизме и пр., предлагают отдавать на обмен. «Это бизнесмены, малолетние «фотографы прилётов и военных объектов», поджигатели авто, идейные пророссийские и те, кого тупо подставили», — говорит собеседник издания «Страна».

А источники ИА Регнум добавляют, что к таким предложениям добавляется цена: хочешь выйти — плати. Только формула эта применима вообще ко всем категориям граждан, желающим пожить и поработать: всю систему власти сверху донизу пронизала невиданных размеров коррупция, связанная с освобождением от мобилизации.

Из «страны других возможностей» бегут через труднодоступную горную местность, рискуя жизнью, потому что другие пути уже перекрыты и тщательно охраняются целой армией, воюющей против собственных сограждан.

«Безусловно, кроме войны есть еще очень много бед, которые делают украинцев несчастными. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места. Это медицина, про улучшение которой говорят больше всего те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице. Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьей-то бурной фантазии»,— это еще одна цитата из инаугурационной речи, пробравшей тогда всех телезрителей до самых печенок своей пронзительной честностью и народным слогом.

ИА Регнум Скриншот ленты украинских новостей

Спустя отпущенный президентский срок и еще один год украинцы могут убедиться в том, что тарифы стали еще более шокирующими, а зарплаты остались такими же унизительными.

Только за последний год среднее повышение стоимости коммунальных услуг составило 20%, а за 10 лет после Майдана тарифы только на электричество для населения выросли на 700%. При этом средняя зарплата по отношению к курсу доллара осталась на уровне $380.

Почти 42% граждан, опрошенных аналитической платформой «Вокс Украина» могут позволить себе расходы только на еду и некоторые бытовые услуги. Около четверти украинских физлиц-предпринимателей говорят о закрытии в ближайшее время. Зато в стране по итогам прошлого года появились 17 тысяч новых миллионеров — тех, кто так или иначе зарабатывает на войне и уклонении от неё.

Очевидно, именно они и есть «новое поколение политиков», которому Зеленский готов передать власть. Равно как и те, кто открыто призывает «убивать русню», занимаясь «защитой Украины» путем лингвоцида русского языка и уничтожением мемориальных табличек. Остающийся русскоязычным вне камер и микрофонов Зеленский больше не переживает о правах таких же как он.

Сегодня он — классический персонаж сериала «Игра престолов», финал которого совпал с инаугурацией в 2019 году и шесть лет спустя сплелся с сюжетной линией сериала «Слуга народа». Там был совершенно четкий посыл о том, что любой борец с плохой системой в конце сам превращается в дракона и сжигает людей ради безумной идеи. И безумцев по законам жанра всегда ждет одинаковый финал — хотя они уверены, что их власть вечна.

И сейчас вряд ли будет иначе, поскольку наряду с внешней войной Зеленский уже очевидно получает внутреннюю.

Уставшая от его маниакально-истерической манеры единоличного управления всеми процессами «элита», сформированная за годы в системе USAID и фонда Сороса, уже активно продвигает тезис о том, что Зеленский не способен управлять процессами перед лицом длительной войны на истощение. Что он слаб и коррумпирован, а его «дипломатическая линия» На переговорах с Россией с треском провалилась.

Кроме того, он очевидно стал нерукопожатным для США, а Путин не собирается вести переговоры с тем, кто его персонально оскорблял. То есть, Зеленский — главное препятствие для формирования более выгодных условий возможного мира.

Ему на смену должна прийти «сильная рука» либо «правительство национального единства», идею которого активно продвигает экс-президент Петр Порошенко*, считающий себя куда более умелым дипломатом. О коалиционном переходном правительстве активно говорят и политики, вещающие извне.

Пока машина пропаганды, отключенная от финансовой поддержки волевым решением новой администрации в Вашингтоне, никуда не делась. Бороться с коррупцией, разоблачать «преступную власть», продвигать единый нарратив — это то, чему они учились годами. А показать, как торгует страной тот, кто обещал «не торговать страной ради сохранения власти», можно без особых хлопот.

И для того, чтобы эта машина завертелась, перемалывая «74%» в полный ноль, не хватает лишь какого-то прецедента, после которого все планы Зеленского на перезагрузку и сохранение власти растворятся, как утверждает государственный гимн Украины, «як роса на сонці».

*Физическое лицо, внесенное в России в списки террористов и экстремистов